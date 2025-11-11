الأخبار
إضاءة منزل بأكثر من مليوني مصباح احتفالاً بعيد الميلاد... والقصة وراءه مؤثرة جداً (صور)

منوعات
2025-11-11 | 06:24
إضاءة منزل بأكثر من مليوني مصباح احتفالاً بعيد الميلاد... والقصة وراءه مؤثرة جداً (صور)
إضاءة منزل بأكثر من مليوني مصباح احتفالاً بعيد الميلاد... والقصة وراءه مؤثرة جداً (صور)

يستعد منزل بريطاني هذا العام لاستقبال آلاف الزوار بعد أن أُضيء بأكثر من مليوني مصباح احتفالاً بموسم عيد الميلاد — في تقليد خيري مستمر منذ 13 عاماً، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبدأ الزوجان هيلين وجون أتلسي تزيين منزلهما في مقاطعة كامبريدجشير منذ شهر أيلول، في مبادرة تهدف إلى جمع التبرعات للمؤسسات الخيرية التي ساعدت حفيدهما جاكوب على التعافي من مرض الصرع.

وكان جاكوب قد شُخِّص عندما كان في السادسة من عمره بنوع حاد من الصرع، وأُبلغت عائلته بأنه قد لا يعيش أكثر من 18 شهراً. لكن بعد خضوعه لعملية جراحية أُزيل خلالها جزء من دماغه، توقفت نوباته واستعاد قدرته على الأكل والمشي، وهو اليوم في الثانية والعشرين من عمره.
 


وخلال السنوات الماضية، جمع الزوجان المتقاعدان أكثر من 61 ألف جنيه إسترليني من خلال عروض الإضاءة التي يقيمانها كل عام، وتبرعا بها لصالح مستشفيات الأطفال في شرق أنغليا ومؤسسة مستشفى غريت أورموند ستريت للأطفال وجمعية دريم فلايت.

ويقوم الزوجان بتثبيت الأضواء بأنفسهما على منزلَيهما وحديقتهما، ويجذب العرض عائلات من مناطق بعيدة، ما يؤدي أحياناً إلى ازدحام مروري في الشارع الهادئ في مدينة سوهام.

وفي حين كانا ينظمان في السابق حفلاً كبيراً لإطلاق الإضاءة، قررا بعد جائحة كورونا تشغيل الأنوار تدريجياً لتفادي التجمّعات الكبيرة. ومساء الأحد، أُضيء العرض المذهل بالكامل مرة أخرى في آنٍ واحد.
 

منوعات

بأكثر

مليوني

مصباح

احتفالاً

الميلاد...

والقصة

وراءه

مؤثرة

(صور)

