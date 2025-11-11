إضاءة منزل بأكثر من مليوني مصباح احتفالاً بعيد الميلاد... والقصة وراءه مؤثرة جداً (صور)

وخلال السنوات الماضية، جمع الزوجان المتقاعدان أكثر من 61 ألف جنيه إسترليني من خلال عروض الإضاءة التي يقيمانها كل عام، وتبرعا بها لصالح مستشفيات الأطفال في شرق أنغليا ومؤسسة مستشفى غريت أورموند ستريت للأطفال وجمعية دريم فلايت.ويقوم الزوجان بتثبيت الأضواء بأنفسهما على منزلَيهما وحديقتهما، ويجذب العرض عائلات من مناطق بعيدة، ما يؤدي أحياناً إلى ازدحام مروري في الشارع الهادئ في مدينة سوهام.وفي حين كانا ينظمان في السابق حفلاً كبيراً لإطلاق الإضاءة، قررا بعد جائحة كورونا تشغيل الأنوار تدريجياً لتفادي التجمّعات الكبيرة. ومساء الأحد، أُضيء العرض المذهل بالكامل مرة أخرى في آنٍ واحد.