"شبيهة البشر"... روبوتات تشارك في عرض رقص تراثي إماراتي (فيديو)

قدّمت فرقة بن نعمان الحربية عرض "الرَزفة" التراثية، وهو أول أداء تراثي إماراتي بمشاركة روبوتات شبيهة بالبشر قادرة على الحركة الذاتية.

وظهرت الروبوتات وهي ترتدي الزي الإماراتي التقليدي وتؤدي حركات راقصة متناغمة على أنغام الموسيقى الشعبية الإماراتية في مدينة أبو ظبي، في مشهد يُجسّد تزاوج التراث بالتكنولوجيا الحديثة.

ويأتي هذا العرض ضمن جهود دولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة الثقافة والفنون، من خلال إبراز التراث المحلي بأساليب مبتكرة تعكس روح المستقبل دون المساس بجذور الهوية الوطنية.