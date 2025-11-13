الأخبار
اختفاء غامض... إليكم الحقيقة وراء الحذف المفاجئ لصور هاري وميغان من حفل كريس جينر الفخم
منوعات
2025-11-13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اختفاء غامض... إليكم الحقيقة وراء الحذف المفاجئ لصور هاري وميغان من حفل كريس جينر الفخم
في خطوة أثارت فضول الجمهور، اختفت صور الأمير هاري وميغان ماركل من منشورات كيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر على إنستغرام، بعد احتفال الأخيرة بعيد ميلادها السبعين بحضور عدد كبير من المشاهير في قصر الملياردير جيف بيزوس في بيفرلي هيلز، والبالغة قيمته نحو 165 مليون دولار.
وبحسب مجلة People الأميركية، فإن دوق ودوقة ساسكس رفضا السماح بنشر صورهما الملتقطة داخل الحفل، بعدما اختارا خيار "عدم الموافقة" في نموذج الإذن بالتصوير الذي وُزّع على الضيوف، ما دفع كيم وكريس إلى حذف الصور التي ظهرا فيها من حساباتهما.
ورغم انتشار صورٍ لهما خارج القصر أثناء دخولهما الحفل وهما يبدوان في مزاج مرح، لاحظ المتابعون أن كل اللقطات التي جمعتهما بكيم وكريس اختفت بشكل مفاجئ بعد ساعات قليلة من الحفل، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وتُظهر الصور التي حُذفت لاحقًا ميغان ماركل مبتسمة إلى جانب كيم كارداشيان، فيما بدا الأمير هاري في الخلفية يتحدث إلى أحد الحاضرين. وفي صورة أخرى، وضعت ميغان يدها على كتف كريس جينر بينما كان هاري يقوم بحركة وجه طريفة، كما ظهرت في لقطة ثالثة وهي تهمّ بعناق المدير التنفيذي لـ"نتفليكس" ريد هاستينغز.
ولم يتأخر المعجبون في طرح تساؤلاتهم على مواقع التواصل، وكتب أحدهم عبر Reddit: "لماذا حذفوا الصور؟ لقد رأيناهم في الحفل!"، فيما علّق آخر بسخرية: "غريب أن يقبلا الدعوة لكن يرفضا أن تُنشر صورهما... خصوصًا وهناك صور لهما عند الدخول والخروج!"
وذهب بعض المستخدمين إلى تشبيه أجواء الحفل برواية The Great Gatsby الكلاسيكية، لافتين إلى أن كريس جينر كانت قد اختارت هذا الطابع نفسه في احتفالها بعيدها الستين سابقًا.
منوعات
غامض...
إليكم
الحقيقة
الحذف
المفاجئ
وميغان
الفخم
التالي
ابنة كيم كارداشيان تصدم الجمهور بثقب جديد: "يحمل مخاطر صحية مرتفعة" (صور)
دراسة تحذّر: تيار الأطلسي مهدّد بالانهيار... كارثة مناخية قد تغيّر وجه الأرض!
السابق
