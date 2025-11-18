الأخبار
ابنة كلوديا شيفر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في حفل بنيويورك... "نسخة عن والدتها"
2025-11-18 | 10:01
خطفت كليمنتين فوغان، ابنة عارضة الأزياء العالمية كلوديا شيفر والمخرج البريطاني السير ماثيو فوغان، الأنظار خلال ظهورها الأخير في حفل بنيويورك، حيث بدت بإطلالة جريئة أثارت تفاعل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وظهرت كليمنتين، البالغة من العمر 21 عامًا، بزي مستوحى من أجواء الكاوبوي، تميز بكورسيه لافت وحزام جلدي عريض، في صور نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، الذي يزخر باللقطات التي توثق أسلوب حياتها العصري، وأظهرت إطلالتها الشبه الكبير بينها وبين والدتها.
وقد جمعت صورها الجديدة آلاف التفاعلات، حيث ظهرت في إحدى اللقطات إلى جانب أصدقائها، بينما شاركت متابعينها لقطة أخرى أكثر جرأة خلال الحفل. ويبلغ عدد متابعي كليمنتين على إنستغرام نحو 28.6 ألف شخص.
وتقيم كليمنتين منذ أشهر في نيويورك لمتابعة مشاريعها الإبداعية، بعد نشأة تنقلت فيها بين لندن ومنزل تاريخي في مقاطعة سوفولك البريطانية. وكانت قد صرّحت سابقًا عن تجربتها في الولايات المتحدة بقولها: "لقد رأيت نهاية النجاح… وأريد أن أرى بدايته، ذلك الصخب والحركة."
ويذكر أن كلوديا شيفر وزوجها ماثيو فوغان متزوجان منذ عام 2002، ولديهما ثلاثة أبناء: كاسبار (22 عامًا)، كليمنتين، وكوزيما (15 عامًا)، ويقيم أفراد العائلة في منزلهم الريفي الفخم في سوفولك.
Learn More