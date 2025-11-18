ابنة كلوديا شيفر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في حفل بنيويورك... "نسخة عن والدتها"

وقد جمعت صورها الجديدة آلاف التفاعلات، حيث ظهرت في إحدى اللقطات إلى جانب أصدقائها، بينما شاركت متابعينها لقطة أخرى أكثر جرأة خلال الحفل. ويبلغ عدد متابعي كليمنتين على إنستغرام نحو 28.6 ألف شخص.

وتقيم كليمنتين منذ أشهر في نيويورك لمتابعة مشاريعها الإبداعية، بعد نشأة تنقلت فيها بين لندن ومنزل تاريخي في مقاطعة سوفولك البريطانية. وكانت قد صرّحت سابقًا عن تجربتها في الولايات المتحدة بقولها: "لقد رأيت نهاية النجاح… وأريد أن أرى بدايته، ذلك الصخب والحركة."ويذكر أن كلوديا شيفر وزوجها ماثيو فوغان متزوجان منذ عام 2002، ولديهما ثلاثة أبناء: كاسبار (22 عامًا)، كليمنتين، وكوزيما (15 عامًا)، ويقيم أفراد العائلة في منزلهم الريفي الفخم في سوفولك.