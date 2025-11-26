أعراض عدة ظنّت أنها عادية... تشخيص صادم بانتظار شابة ثلاثينية!

تجاهلت السيدة آبي سميث مشكلة ضعف الرؤية التي عانت منها خلال رحلة جوية إلى الولايات المتحدة، معتبرة أنها أثرًا جانبيًا لتغير ضغط الهواء ولم تكن تدرك أنها علامة تحذيرية لورم في الدماغ.



وفي التفاصيل، لم يكن ازدواج الرؤية العارض الوحيد الذي عانت منه الشابة الثلاثينية خلال عطلتها عام 2019 حيث فقدت سميث أيضًا القدرة على تحريك ساقيها اليمنى واليسرى، ثم بدأت تعاني من صعوبة في مسك الأشياء.



وعندما اكتشفت أنها غير قادرة على حمل أدوات المطبخ، ذهبت سميث إلى مستشفى محلي ولم يكشف التصوير المقطعي المحوسب عن أي خلل.



ومع ذلك، بمجرد عودتها إلى المملكة المتحدة، كشف فحص التصوير بالرنين المغناطيسي في مستشفى كوينز في بيرتون أبون ترينت عن السبب الحقيقي لأعراضها.



وقالت سميث إن الأطباء ظنوا أنها أصيبت بسكتة دماغية لأنها لم تستطع تحريك الجانب الأيمن من جسدها، بما في ذلك عينها، لكن نتائج الفحص كشفت عن وجود ورم دبقي في قاعدة دماغها، وقد انتشر إلى أعلى عمودها الفقري.



ويمكن أن تشمل أعراض الأورام الدبقية ازدواج الرؤية وضعفًا أو تنميلًا في جانب واحد، بالإضافة إلى الصداع والنوبات والغثيان والقيء وتغيرات في الإدراك أو الشخصية.



وتمكّن الجراحون من إزالة الجزء الفقري عام 2019 لتخضع سميث بعد الجراحة لدورة علاج إشعاعي، تلتها 6 أشهر شاقة من العلاج الكيميائي.



ولا تزال سميث تخضع حاليا لفحوصات دورية، وتشارك في فعاليات جمع التبرعات للتوعية، وتدعم هذا العام حملة أبحاث أورام الدماغ في عيد الميلاد.