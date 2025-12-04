عانت من دوار شديد وتناولت مضادات اكتئاب... تشخيص طبي خاطئ يودي بحياة امرأة وهذه قصتها!

توفيت امرأة تبلغ من العمر 65 عاماً بعد معاناتها من دوار شديد، بسبب تشخيص طبي خاطئ.

ولجأت باميلا كوك إلى طبيبها العام الذي وصف لها مضادات اكتئاب بسبب معاناتها من دوار شديد، والذي تبين لاحقاً أنه بسبب اصابتها بورم أرومي دبقي، وهو نوع عدواني وغير قابل للشفاء من أورام الدماغ.

وقالت ابنتها، كلير بوكيت، البالغة من العمر 42 عامًا، إن والدتها بدأت تشعر "بالدوار والتعب" بعد حضور حفل زفافها في آذار 2023.

وأضافت: "حتى عندما عادت إلى المستشفى بسبب تدهور حالتها، طلبوا منها الاستمرار في تناول الأقراص".

ولم يكتشف الأطباء وجود ورم في دماغها إلا بعد نقلها أخيرًا إلى قسم الطوارئ في مستشفى لينكولن لإجراء فحص بالرنين المغناطيسي.

وتمكن الجراحون من استئصال جزء كبير من الورم في مركز كوينز الطبي في نوتنغهام في عملية جراحية أُجريت في تشرين الثاني 2023، ولكن بحلول شهر شباط 2024 أظهرت الفحوصات عودة الورم.

وتوفيت كوك بسلام في منزلها في 24 آذار 2024 محاطةً بأحبائها، بعد خمسة أشهر فقط من تشخيص حالتها.

المصدر