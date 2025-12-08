الأخبار
في فلوريدا... جريمة مروعة ضحيتها فتاة مراهقة: إليكم تفاصيل ما حصل!
منوعات
2025-12-08 | 05:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
في فلوريدا... جريمة مروعة ضحيتها فتاة مراهقة: إليكم تفاصيل ما حصل!
عُثر على دانيكا تروي، البالغة من العمر 14 عامًا، مقتولة في غابة بالقرب من بيس، فلوريدا، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وكانت قد أبلغت والدة دانيكا، آشلي تروي، عن اختفاء ابنتها، قبل أن يعثر أحد المارة على جثة الأخيرة محترقة ومُصابة بطلقات نارية.
ووجه ضباط شرطة مقاطعة سانتا روزا تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى إلى غابرييل ويليامز، البالغ من العمر 16 عامًا، وكيماهري بليفينز، البالغة من العمر 14 عامًا.
وما زالت التحقيقات مستمرة، ومن المقرر إقامة وقفة احتجاجية في كنيسة أفالون المعمدانية في ميلتون.
وبعد اكتشاف جثتها، باشرت الشرطة التحقيق واستجوبت شهودًا على صلة بالجريمة، زعموا أن بليفينز أخبرهم أنه "خطط برفقة ويليامز لقتل دانيكا".
وأشار بوب جونسون، قائد شرطة مقاطعة سانتا روزا، خلال مؤتمر صحفي إلى أن التحقيقات جارية، إذ لا يبدو أن التفاصيل مترابطة، مع أنه أكد أن الثلاثة كانوا أصدقاء، على ما يبدو.
ثوران بركان كيلاويا في هاواي يقترب من إكمال عامه الأول
السابق
