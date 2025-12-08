الأخبار
"اتصال بكائنات غامضة وزراعة أعضاء بشرية داخل المختبرات وصراع عالمي"... إليكم نبوءات بابا فانغا لعام 2026

2025-12-08
"اتصال بكائنات غامضة وزراعة أعضاء بشرية داخل المختبرات وصراع عالمي"... إليكم نبوءات بابا فانغا لعام 2026

مع اقتراب عام 2026، تعود تنبؤات العرّافة البلغارية الراحلة بابا فانغا لتشعل الجدل من جديد، بعدما فُسّرت إحدى رؤاها على أنها إشارة لمرحلة خطيرة يمر بها العالم، وفق ما نقل موقع ميرور.

فبحسب ما يتداوله ناشطون ومنتديات عالمية، توقعت فانغا أن يشهد العام اتصالاً مباشراً مع حضارة غير معروفة تصل إلى الأرض خلال حدث رياضي ضخم، إلى جانب بدء استكشاف كواكب أخرى مثل الزهرة.

لكن أكثر ما يقلق المتابعين هو رؤيتها التي تشير إلى دخول البشرية في صراع عالمي كبير، بعد إدراكها أنها دفعت التكنولوجيا إلى “حدٍ خطير”، ما يضع العالم أمام منعطف مصيري.

ورغم حديث بعض الخبراء عن تلميحاتها باحتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة، إلا أنها لم تشر إلى أسلحة نووية أو دمار شامل.

ومن بين توقعاتها الغريبة أيضاً: بدء التواصل التخاطري بين البشر، وتطور طبي يسمح بزراعة أعضاء بشرية داخل المختبرات، ما قد يرفع متوسط العمر إلى 120 عاماً.
أما في عالم الرياضة، فقد فسّرت Sky History إحدى نبوءاتها على أنها فوز لويس هاميلتون بأول لقب لفيراري في 2026 بعد صراع مع ماكس فيرستابن.

