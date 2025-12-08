الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"اتصال بكائنات غامضة وزراعة أعضاء بشرية داخل المختبرات وصراع عالمي"... إليكم نبوءات بابا فانغا لعام 2026
منوعات
2025-12-08 | 11:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"اتصال بكائنات غامضة وزراعة أعضاء بشرية داخل المختبرات وصراع عالمي"... إليكم نبوءات بابا فانغا لعام 2026
مع اقتراب عام 2026، تعود تنبؤات العرّافة البلغارية الراحلة بابا فانغا لتشعل الجدل من جديد، بعدما فُسّرت إحدى رؤاها على أنها إشارة لمرحلة خطيرة يمر بها العالم، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
فبحسب ما يتداوله ناشطون ومنتديات عالمية، توقعت فانغا أن يشهد العام اتصالاً مباشراً مع حضارة غير معروفة تصل إلى الأرض خلال حدث رياضي ضخم، إلى جانب بدء استكشاف كواكب أخرى مثل الزهرة.
لكن أكثر ما يقلق المتابعين هو رؤيتها التي تشير إلى دخول البشرية في صراع عالمي كبير، بعد إدراكها أنها دفعت التكنولوجيا إلى “حدٍ خطير”، ما يضع العالم أمام منعطف مصيري.
ورغم حديث بعض الخبراء عن تلميحاتها باحتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة، إلا أنها لم تشر إلى أسلحة نووية أو دمار شامل.
ومن بين توقعاتها الغريبة أيضاً: بدء التواصل التخاطري بين البشر، وتطور طبي يسمح بزراعة أعضاء بشرية داخل المختبرات، ما قد يرفع متوسط العمر إلى 120 عاماً.
أما في عالم الرياضة، فقد فسّرت Sky History إحدى نبوءاتها على أنها فوز لويس هاميلتون بأول لقب لفيراري في 2026 بعد صراع مع ماكس فيرستابن.
منوعات
بكائنات
غامضة
وزراعة
أعضاء
بشرية
المختبرات
وصراع
عالمي"...
إليكم
نبوءات
فانغا
التالي
في فلوريدا... جريمة مروعة ضحيتها فتاة مراهقة: إليكم تفاصيل ما حصل!
ثوران بركان كيلاويا في هاواي يقترب من إكمال عامه الأول
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-12
في مصر... "فراغات" غامضة تلفت انتباه العلماء داخل أحد أهرام الجيزة
علوم وتكنولوجيا
2025-11-12
في مصر... "فراغات" غامضة تلفت انتباه العلماء داخل أحد أهرام الجيزة
0
فنّ
2025-09-16
مهرجان كوتشيلا لعام 2026... إليكم أبرز نجومه
فنّ
2025-09-16
مهرجان كوتشيلا لعام 2026... إليكم أبرز نجومه
0
منوعات
2025-11-06
نهاية مأساوية لـ"الباربي البشرية"... مؤثرة شهيرة تُفارق الحياة في ظروف غامضة
منوعات
2025-11-06
نهاية مأساوية لـ"الباربي البشرية"... مؤثرة شهيرة تُفارق الحياة في ظروف غامضة
0
آخر الأخبار
2025-10-18
وزير الصحة: نعمل على مختبر مركزي وبائي ودوائي ونحن منذ العام 2015 نعتمد 8 مختبرات
آخر الأخبار
2025-10-18
وزير الصحة: نعمل على مختبر مركزي وبائي ودوائي ونحن منذ العام 2015 نعتمد 8 مختبرات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:00
فيضان يهدّد آثارًا مصرية داخل متحف اللوفر… وتحذيرات سابقة لم تُؤخذ بجدّية
منوعات
16:00
فيضان يهدّد آثارًا مصرية داخل متحف اللوفر… وتحذيرات سابقة لم تُؤخذ بجدّية
0
منوعات
15:50
رغم حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية... رئيس وزراء بريطانيا يطلق حساباً على "تيك توك"
منوعات
15:50
رغم حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية... رئيس وزراء بريطانيا يطلق حساباً على "تيك توك"
0
منوعات
15:40
بوريس جونسون يرقص بزيّ "جنية" في عيد ميلاد ابنته… والفيديو يشعل مواقع التواصل (فيديو)
منوعات
15:40
بوريس جونسون يرقص بزيّ "جنية" في عيد ميلاد ابنته… والفيديو يشعل مواقع التواصل (فيديو)
0
منوعات
12:29
بعد جنون Labubu… دمية جديدة تدخل خط المنافسة: "ميرومي" تقترب من خطف الصدارة عالمياً (صور)
منوعات
12:29
بعد جنون Labubu… دمية جديدة تدخل خط المنافسة: "ميرومي" تقترب من خطف الصدارة عالمياً (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:25
الرئيس عون: لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701
أخبار لبنان
11:25
الرئيس عون: لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام
0
أخبار دولية
10:08
اليابان تصدر تحذيرا من تسونامي بعد زلزال قوي
أخبار دولية
10:08
اليابان تصدر تحذيرا من تسونامي بعد زلزال قوي
0
أخبار لبنان
15:52
قعقور: "17 تشرين" نجحت في تخطي الانقسام الطائفي العمودي وحصرية السلاح جزء لا يتجزأ من الحل لقيام الدولة
أخبار لبنان
15:52
قعقور: "17 تشرين" نجحت في تخطي الانقسام الطائفي العمودي وحصرية السلاح جزء لا يتجزأ من الحل لقيام الدولة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action
0
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام
0
أخبار لبنان
13:55
السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"
أخبار لبنان
13:55
السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ريبيكا دايكس… اسم تحوّل من مأساة إلى حركة تغيير
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ريبيكا دايكس… اسم تحوّل من مأساة إلى حركة تغيير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
القطاع الخاص يدخل على خط إنعاش المدرسة الرسمية… والبداية مع الـMEA
تقارير نشرة الاخبار
13:51
القطاع الخاص يدخل على خط إنعاش المدرسة الرسمية… والبداية مع الـMEA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان على خريطة التكنولوجيا: اتفاق مع Oracle لتدريب 50 ألف لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان على خريطة التكنولوجيا: اتفاق مع Oracle لتدريب 50 ألف لبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:05
توقيف مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة
أمن وقضاء
04:05
توقيف مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة
2
أمن وقضاء
14:35
إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)
أمن وقضاء
14:35
إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)
3
أمن وقضاء
05:22
يسرق من داخل السيارات ويقوم بعمليات ابتزاز منتحلاً صفة فتاة... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
05:22
يسرق من داخل السيارات ويقوم بعمليات ابتزاز منتحلاً صفة فتاة... وشعبة المعلومات توقفه
4
أخبار لبنان
02:11
"هذه لحظة للشعبين لا تُفوَّت"... سعد الحريري: لبنان وسوريا يقتربان من فرصة لصياغة علاقة متينة
أخبار لبنان
02:11
"هذه لحظة للشعبين لا تُفوَّت"... سعد الحريري: لبنان وسوريا يقتربان من فرصة لصياغة علاقة متينة
5
أخبار لبنان
06:30
وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي في لبنان
أخبار لبنان
06:30
وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي في لبنان
6
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
7
أخبار لبنان
05:58
وزارة الأشغال: تنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل على عدد من المحاور الحيوية
أخبار لبنان
05:58
وزارة الأشغال: تنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل على عدد من المحاور الحيوية
8
أخبار لبنان
06:24
وزير الداخلية استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
06:24
وزير الداخلية استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More