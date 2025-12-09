الأخبار
غوغل تواجه تحقيقا في الاتحاد الأوروبي حول ملخصات الذكاء الاصطناعي ويوتيوب
منوعات
2025-12-09
مشاهدات عالية
غوغل تواجه تحقيقا في الاتحاد الأوروبي حول ملخصات الذكاء الاصطناعي ويوتيوب
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أن شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت تواجه تحقيقا لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بشأن استخدامها لمحتوى الناشرين عبر الإنترنت ومقاطع فيديو يوتيوب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وأضافت أنها تشعر بالقلق من أن شركة غوغل ربما تستخدم محتوى من الناشرين على الإنترنت من دون تعويضهم بشكل كاف ومن دون منحهم خيار رفض استخدام محتواهم.
وعبرت عن المخاوف نفسها فيما يتعلق باستخدام غوغل لمقاطع يوتيوب التي يرفعها المستخدمون.
وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا في مؤتمر "ربما تسيء غوغل استغلال موقعها المهيمن كمحرك بحث لفرض شروط تجارية غير عادلة على الناشرين باستخدام محتواهم على الإنترنت لتقديم خدماتها الخاصة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي".
وأضافت "هذه القضية هي دلالة تؤكد التزامنا بحماية الصحافة الإلكترونية وأصحاب المحتوى الآخرين، وضمان المنافسة العادلة في أسواق الذكاء الاصطناعي الناشئة".
وتظهر ملخصات الذكاء الاصطناعي من غوغل فوق الروابط التقليدية لصفحات الويب ذات الصلة وتظهر للمستخدمين في أكثر من 100 دولة. وبدأت الشركة في إضافة إعلانات إلى الملخصات في أيار الماضي.
وجاء تحقيق الاتحاد الأوروبي في غوغل بعد شكوى من ناشرين مستقلين في تموز.
