الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غوغل تواجه تحقيقا في الاتحاد الأوروبي حول ملخصات الذكاء الاصطناعي ويوتيوب

منوعات
2025-12-09 | 05:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غوغل تواجه تحقيقا في الاتحاد الأوروبي حول ملخصات الذكاء الاصطناعي ويوتيوب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
غوغل تواجه تحقيقا في الاتحاد الأوروبي حول ملخصات الذكاء الاصطناعي ويوتيوب

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أن شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت تواجه تحقيقا لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بشأن استخدامها لمحتوى الناشرين عبر الإنترنت ومقاطع فيديو يوتيوب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أنها تشعر بالقلق من أن شركة غوغل ربما تستخدم محتوى من الناشرين على الإنترنت من دون تعويضهم بشكل كاف ومن دون منحهم خيار رفض استخدام محتواهم.

وعبرت عن المخاوف نفسها فيما يتعلق باستخدام غوغل لمقاطع يوتيوب التي يرفعها المستخدمون.

وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا في مؤتمر "ربما تسيء غوغل استغلال موقعها المهيمن كمحرك بحث لفرض شروط تجارية غير عادلة على الناشرين باستخدام محتواهم على الإنترنت لتقديم خدماتها الخاصة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي".

وأضافت "هذه القضية هي دلالة تؤكد التزامنا بحماية الصحافة الإلكترونية وأصحاب المحتوى الآخرين، وضمان المنافسة العادلة في أسواق الذكاء الاصطناعي الناشئة".

وتظهر ملخصات الذكاء الاصطناعي من غوغل فوق الروابط التقليدية لصفحات الويب ذات الصلة وتظهر للمستخدمين في أكثر من 100 دولة. وبدأت الشركة في إضافة إعلانات إلى الملخصات في أيار الماضي.

وجاء تحقيق الاتحاد الأوروبي في غوغل بعد شكوى من ناشرين مستقلين في تموز.

منوعات

تواجه

تحقيقا

الاتحاد

الأوروبي

ملخصات

الذكاء

الاصطناعي

ويوتيوب

LBCI التالي
عام الدم والولادة الجديدة... تنبؤات مخيفة لنوستراداموس لسنة 2026 وهذا ما جاء فيها
فيضان يهدّد آثارًا مصرية داخل متحف اللوفر… وتحذيرات سابقة لم تُؤخذ بجدّية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-19

الاتحاد الأوروبي يعتزم تخفيف قيوده على الذكاء الاصطناعي

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-17

الرئيس عون أمام وفد الإتحاد العربي للإنترنت والإتصالات: نثمن مبادرات الإتحاد ونرحب باختيار لبنان مقرًا لمشروع الحاضنة العربية لمشاريع الذكاء الإصطناعي

LBCI
أخبار دولية
2025-12-08

ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذي يمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-06

وزير الطاقة القطري: احتياجات الذكاء الاصطناعي من الطاقة ستدفع نمو الطلب على الغاز

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:11

عام الدم والولادة الجديدة... تنبؤات مخيفة لنوستراداموس لسنة 2026 وهذا ما جاء فيها

LBCI
منوعات
16:00

فيضان يهدّد آثارًا مصرية داخل متحف اللوفر… وتحذيرات سابقة لم تُؤخذ بجدّية

LBCI
منوعات
15:50

رغم حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية... رئيس وزراء بريطانيا يطلق حساباً على "تيك توك"

LBCI
منوعات
15:40

بوريس جونسون يرقص بزيّ "جنية" في عيد ميلاد ابنته… والفيديو يشعل مواقع التواصل (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مؤتمر دعم الجيش في كانون الثاني

LBCI
أخبار لبنان
13:55

السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"

LBCI
صحة وتغذية
09:57

دراسة مفاجِئة: الزواج السعيد قد يقي من السمنة… و"هرمون الحب" يلعب دوراً سرياً

LBCI
خبر عاجل
2025-12-04

إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:15

زيلينسكي يلتقي البابا لاون الرابع عشر تمهيدًا لطرح مقترحات لإنهاء الحرب

LBCI
أخبار لبنان
05:25

مصلحة سكك الحديد تضيء على أهمية حماية المسارات تمهيدًا لعودة القطار (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:01

حمادة: نوافق على السلوك الديبلوماسي للحكومة لتحقيق هدف تحرير الأرض

LBCI
أخبار لبنان
04:47

سلام وضع حجر الأساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري على الواجهة البحرية لبيروت: خطوة لاستعادة التوازن البيئي وتعزيز اللقاء والمساحات الخضراء

LBCI
أخبار لبنان
03:58

في لقاء لودريان - برّي: بحث في مؤمر دولي لدعم الجيش...وما بعد اليونيفيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action

LBCI
حال الطقس
14:11

منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
14:11

منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...

LBCI
أمن وقضاء
14:35

إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:21

منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة

LBCI
اقتصاد
02:12

ارتفاع في سعر الغاز... إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات

LBCI
فنّ
14:40

ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار في المدرسة... وتؤدي أغنية والدتها "يا عيد" (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
07:17

غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت

LBCI
أخبار لبنان
11:25

الرئيس عون: لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More