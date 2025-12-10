عيد الميلاد رجع وكتير مميّز بالفوروم دو بيروت مع OMT Christmas In Action

من تنظيم In Action Events، بيستقبلكن معرض OMT Christmas In Action ابتداءً من الجمعة ١٢ كانون الأوّل ٢٠٢٥ ولغاية الثلاثاء ٢٣ كانون الأوّل ٢٠٢٥ بالفوروم دو بيروت لنعيش سوا أجواء العيد مع العيلة والأصحاب.



على مساحة ١٠،٠٠٠ متر مربّع ولمدّة ١٢ يوم، نشاطات وعروض موسيقية متنوّعة بانتظاركن، وبمشاركة مميّزة لـ Mr Green.



عيشوا هالسنة تجربة استثنائية بجولة بقطار العيد داخل الفوروم، واستمتعوا بإطلالة شاملة على كل أجواء المعرض مع الشجرة الميلادية العملاقة يلّي رح تمنحكن تجربة فريدة من نوعها.



وللأطفال، مساحة مخصصة مليانة ألعاب، وعروض ترفيهية مع لونا وغنوى وPlayo.



وما تنسوا الصورة التذكارية مع Santa بـ Santa’s House.



ولمّا تدفعوا بتطبيق OMT Pay، رح تستفيدوا من حسومات خاصّة على المأكولات والمشروبات من سوق الأكل، بالإضافة للـ Kids Zone.



ناطرينكن! كونوا كتار!