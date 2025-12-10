الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مسؤول عن التحقيق الإداري في اللوفر: منع اللصوص من الفرار كان ممكنا

منوعات
2025-12-10 | 09:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مسؤول عن التحقيق الإداري في اللوفر: منع اللصوص من الفرار كان ممكنا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
مسؤول عن التحقيق الإداري في اللوفر: منع اللصوص من الفرار كان ممكنا

افاد مسؤول عن التحقيق الإداري حول أمن متحف اللوفر الاربعاء بأن منع اللصين اللذين سرقا مجوهرات من احدى صالاته في تشرين الأول من الفرار كان متاحا لولا تأخّر مدّته "نحو 30 ثانية".

وكشفت الخلاصات الأولى للتحقيق عن "سوء تقدير مزمن" لمخاطر السرقة في المؤسسة العريقة، بحسب وزيرة الثقافة رشيدة داتي.

وكان "يمكن لعناصر (شركة الأمن) سيكوريتاس أو لعناصر الشرطة منع اللصوص من الفرار لولا فارق ناهز 30 ثانية"، بحسب ما قال نويل كوربان مدير المفتشية العامة للشؤون الثقافية أمام لجنة الثقافة في مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي.

وأشار المقرّر الآخر في التحقيق باسكال مينيوري إلى أن كاميرا خارجية "سجّلت فعلا وصول اللصوص ومدّ الرافعة وصعود اللصين إلى الشرفة ومغادرتها على عجل بعد بضع دقائق".

لكن هذه التسجيلات لم تلق متابعة مباشرة وعندما شغّلها عنصر أمني "كان الأوان قد فات لأن اللصين كانا قد غادرا صالة عرض أبولون" حيث كانت جواهر التاج معروضة، بحسب كوربان.

وأشار كوربان إلى أن القيّمين على التحقيق الذي طلبت وزيرة الثقافة إجراءه للكشف عن الثغر الأمنية في المتحف، "فوجئوا كثيرا" بـ"مشكلة نقل (نتائج) عمليات التدقيق الأمنية" في كنف المؤسسة، لا سيّما خلال تغيّر رئاسة المتحف سنة 2021 ووصول لورانس دي كار.

وأظهرت عملية تدقيق أجرتها مجموعة المجوهرات "فان كليف أند آربلز" العام 2019 مكامن الضعف في صالة عرض أبولون، لكن نتائج هذا العرض لم تقدّم للإدارة الجديدة.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية السناتور لوران لافون إن عملية السرقة هذه "ليست إخفاقا حدث صدفة"، عازيا إياها "ليس إلى تضافر عوامل سوء الحظّ بل إلى قرارات لم تتّخذ لضمان الأمن"، في حين أن الثغر "حُدّدت جميعها في سياق عدّة أعمال ماضية أتت نتائجها متطابقة إلى حدّ بعيد".

وتتواصل جلسات الاستجواب في هذه القضيّة في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، في ظلّ ازدياد مشاكل هذا المتحف العريق الذي أنشئ خلال الثورة الفرنسية.

فبعد سرقة ثماني قطع مجوهرات تعود الى القرن التاسع عشر في 19 تشرين الأول/أكتوبر تقدّر قيمتها بحوالى 88 مليون يورو، اضطر اللوفر لإغلاق أبواب إحدى صالات العرض بسبب أضرار. ويواجه المتحف أيضا إضرابا لموظّفيه يبدأ الإثنين للمطالبة باستحداث وظائف وإيلاء أولوية للأعمال الأكثر إلحاحا.
 

منوعات

التحقيق

الإداري

اللوفر:

اللصوص

الفرار

ممكنا

LBCI التالي
"لا أريد الموت بعيدًا عن ابنتي"... بعد سنوات من القطيعة ومحاولات التواصل معه: ميغان ماركل تراسل والدها
جرّاح عربي يُقدم على فعل صادم... أنهى حمل حبيبته أثناء نومها بهذه الطريقة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-10-23

بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"

LBCI
أخبار دولية
2025-12-08

دعوة إلى إضراب مفتوح في متحف اللوفر اعتبارا من 15 كانون الأول

LBCI
أخبار دولية
2025-11-28

متحف اللوفر في باريس يرفع أسعار التذاكر للزوار من خارج الاتحاد الأوروبي لتمويل أعمال التجديد

LBCI
أخبار دولية
2025-10-26

إلقاء القبض على مشتبه بهم في واقعة سرقة مجوهرات من متحف اللوفر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:31

فائزون تغيّبوا عن حفل تسليم نوبل السلام

LBCI
منوعات
09:27

إكس تعلن أنها ستلتزم الحظر الأسترالي لاستخدام المراهقين الشبكات الاجتماعية

LBCI
منوعات
09:08

الكشري المصري يدخل القائمة التمثيلية للتراث غير المادي لليونسكو

LBCI
منوعات
08:10

عيد الميلاد رجع وكتير مميّز بالفوروم دو بيروت مع OMT Christmas In Action

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:04

أمن الدولة يضبط أحذية مجهولة المصدر في صبرا

LBCI
أمن وقضاء
07:42

ضبط كميات من الاحذية والالبسة المهربة...

LBCI
أخبار لبنان
09:58

جلسة لمجلس الوزراء الجمعة

LBCI
أخبار لبنان
13:27

نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عشرة ملايين دولار على رصيف ضبية: أسرار باخرة "هاوك 3"

LBCI
أخبار لبنان
13:27

نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

اليوم الأخير لجولة لودريان: دعمٌ مشروط ورسائل بلا تصريحات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

إسرائيل تشكك بقدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:44

مقدمة النشرة المسائية 10-12-2025

LBCI
أخبار لبنان
07:18

عقيص دعا بري الى الاستماع الى صوت الشعب في ما يتعلق بمسألة تصويت المغتربين للـ128 نائبا

LBCI
أخبار لبنان
06:35

السفير الأميركي: المساعدات الى الجيش لم تتوقف

LBCI
أخبار لبنان
06:32

وزارة المالية وقعت رُزمة من اتفاقات مقدمة من الاتحاد الأوروبيّ

LBCI
أخبار لبنان
04:37

الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
03:46

الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
05:56

بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل

LBCI
خبر عاجل
05:06

رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها

LBCI
أخبار لبنان
04:52

مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي

LBCI
خبر عاجل
10:23

معلومات للـLBCI: الجانب اللبناني استغرب ما نقل عن أجواء غير ايجابية سادت الاجتماع القضائي في دمشق من الجانب السوري وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك نية لبنانية في تسهيل التعاون لكن لا يمكن تجاوز الأطر القانونية والمؤسساتية المرعية الإجراء في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
13:59

الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية

LBCI
أمن وقضاء
05:38

الأمن العام يحذّر من موقع NANO CLEAN: تابع للعدو الإسرائيلي ومقره الأساسي في الأراضي المحتلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More