الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسؤول عن التحقيق الإداري في اللوفر: منع اللصوص من الفرار كان ممكنا
منوعات
2025-12-10 | 09:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مسؤول عن التحقيق الإداري في اللوفر: منع اللصوص من الفرار كان ممكنا
افاد مسؤول عن التحقيق الإداري حول أمن متحف اللوفر الاربعاء بأن منع اللصين اللذين سرقا مجوهرات من احدى صالاته في تشرين الأول من الفرار كان متاحا لولا تأخّر مدّته "نحو 30 ثانية".
وكشفت الخلاصات الأولى للتحقيق عن "سوء تقدير مزمن" لمخاطر السرقة في المؤسسة العريقة، بحسب وزيرة الثقافة رشيدة داتي.
وكان "يمكن لعناصر (شركة الأمن) سيكوريتاس أو لعناصر الشرطة منع اللصوص من الفرار لولا فارق ناهز 30 ثانية"، بحسب ما قال نويل كوربان مدير المفتشية العامة للشؤون الثقافية أمام لجنة الثقافة في مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي.
وأشار المقرّر الآخر في التحقيق باسكال مينيوري إلى أن كاميرا خارجية "سجّلت فعلا وصول اللصوص ومدّ الرافعة وصعود اللصين إلى الشرفة ومغادرتها على عجل بعد بضع دقائق".
لكن هذه التسجيلات لم تلق متابعة مباشرة وعندما شغّلها عنصر أمني "كان الأوان قد فات لأن اللصين كانا قد غادرا صالة عرض أبولون" حيث كانت جواهر التاج معروضة، بحسب كوربان.
وأشار كوربان إلى أن القيّمين على التحقيق الذي طلبت وزيرة الثقافة إجراءه للكشف عن الثغر الأمنية في المتحف، "فوجئوا كثيرا" بـ"مشكلة نقل (نتائج) عمليات التدقيق الأمنية" في كنف المؤسسة، لا سيّما خلال تغيّر رئاسة المتحف سنة 2021 ووصول لورانس دي كار.
وأظهرت عملية تدقيق أجرتها مجموعة المجوهرات "فان كليف أند آربلز" العام 2019 مكامن الضعف في صالة عرض أبولون، لكن نتائج هذا العرض لم تقدّم للإدارة الجديدة.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية السناتور لوران لافون إن عملية السرقة هذه "ليست إخفاقا حدث صدفة"، عازيا إياها "ليس إلى تضافر عوامل سوء الحظّ بل إلى قرارات لم تتّخذ لضمان الأمن"، في حين أن الثغر "حُدّدت جميعها في سياق عدّة أعمال ماضية أتت نتائجها متطابقة إلى حدّ بعيد".
وتتواصل جلسات الاستجواب في هذه القضيّة في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، في ظلّ ازدياد مشاكل هذا المتحف العريق الذي أنشئ خلال الثورة الفرنسية.
فبعد سرقة ثماني قطع مجوهرات تعود الى القرن التاسع عشر في 19 تشرين الأول/أكتوبر تقدّر قيمتها بحوالى 88 مليون يورو، اضطر اللوفر لإغلاق أبواب إحدى صالات العرض بسبب أضرار. ويواجه المتحف أيضا إضرابا لموظّفيه يبدأ الإثنين للمطالبة باستحداث وظائف وإيلاء أولوية للأعمال الأكثر إلحاحا.
منوعات
التحقيق
الإداري
اللوفر:
اللصوص
الفرار
ممكنا
التالي
"لا أريد الموت بعيدًا عن ابنتي"... بعد سنوات من القطيعة ومحاولات التواصل معه: ميغان ماركل تراسل والدها
جرّاح عربي يُقدم على فعل صادم... أنهى حمل حبيبته أثناء نومها بهذه الطريقة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-10-23
بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"
منوعات
2025-10-23
بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"
0
أخبار دولية
2025-12-08
دعوة إلى إضراب مفتوح في متحف اللوفر اعتبارا من 15 كانون الأول
أخبار دولية
2025-12-08
دعوة إلى إضراب مفتوح في متحف اللوفر اعتبارا من 15 كانون الأول
0
أخبار دولية
2025-11-28
متحف اللوفر في باريس يرفع أسعار التذاكر للزوار من خارج الاتحاد الأوروبي لتمويل أعمال التجديد
أخبار دولية
2025-11-28
متحف اللوفر في باريس يرفع أسعار التذاكر للزوار من خارج الاتحاد الأوروبي لتمويل أعمال التجديد
0
أخبار دولية
2025-10-26
إلقاء القبض على مشتبه بهم في واقعة سرقة مجوهرات من متحف اللوفر
أخبار دولية
2025-10-26
إلقاء القبض على مشتبه بهم في واقعة سرقة مجوهرات من متحف اللوفر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:31
فائزون تغيّبوا عن حفل تسليم نوبل السلام
منوعات
09:31
فائزون تغيّبوا عن حفل تسليم نوبل السلام
0
منوعات
09:27
إكس تعلن أنها ستلتزم الحظر الأسترالي لاستخدام المراهقين الشبكات الاجتماعية
منوعات
09:27
إكس تعلن أنها ستلتزم الحظر الأسترالي لاستخدام المراهقين الشبكات الاجتماعية
0
منوعات
09:08
الكشري المصري يدخل القائمة التمثيلية للتراث غير المادي لليونسكو
منوعات
09:08
الكشري المصري يدخل القائمة التمثيلية للتراث غير المادي لليونسكو
0
منوعات
08:10
عيد الميلاد رجع وكتير مميّز بالفوروم دو بيروت مع OMT Christmas In Action
منوعات
08:10
عيد الميلاد رجع وكتير مميّز بالفوروم دو بيروت مع OMT Christmas In Action
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:04
أمن الدولة يضبط أحذية مجهولة المصدر في صبرا
أمن وقضاء
07:04
أمن الدولة يضبط أحذية مجهولة المصدر في صبرا
0
أمن وقضاء
07:42
ضبط كميات من الاحذية والالبسة المهربة...
أمن وقضاء
07:42
ضبط كميات من الاحذية والالبسة المهربة...
0
أخبار لبنان
09:58
جلسة لمجلس الوزراء الجمعة
أخبار لبنان
09:58
جلسة لمجلس الوزراء الجمعة
0
أخبار لبنان
13:27
نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه
أخبار لبنان
13:27
نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عشرة ملايين دولار على رصيف ضبية: أسرار باخرة "هاوك 3"
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عشرة ملايين دولار على رصيف ضبية: أسرار باخرة "هاوك 3"
0
أخبار لبنان
13:27
نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه
أخبار لبنان
13:27
نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اليوم الأخير لجولة لودريان: دعمٌ مشروط ورسائل بلا تصريحات
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اليوم الأخير لجولة لودريان: دعمٌ مشروط ورسائل بلا تصريحات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تشكك بقدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تشكك بقدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدمة النشرة المسائية 10-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدمة النشرة المسائية 10-12-2025
0
أخبار لبنان
07:18
عقيص دعا بري الى الاستماع الى صوت الشعب في ما يتعلق بمسألة تصويت المغتربين للـ128 نائبا
أخبار لبنان
07:18
عقيص دعا بري الى الاستماع الى صوت الشعب في ما يتعلق بمسألة تصويت المغتربين للـ128 نائبا
0
أخبار لبنان
06:35
السفير الأميركي: المساعدات الى الجيش لم تتوقف
أخبار لبنان
06:35
السفير الأميركي: المساعدات الى الجيش لم تتوقف
0
أخبار لبنان
06:32
وزارة المالية وقعت رُزمة من اتفاقات مقدمة من الاتحاد الأوروبيّ
أخبار لبنان
06:32
وزارة المالية وقعت رُزمة من اتفاقات مقدمة من الاتحاد الأوروبيّ
0
أخبار لبنان
04:37
الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون
أخبار لبنان
04:37
الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:46
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:46
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
2
أمن وقضاء
05:56
بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة
أمن وقضاء
05:56
بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة
3
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
4
خبر عاجل
05:06
رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها
خبر عاجل
05:06
رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها
5
أخبار لبنان
04:52
مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي
أخبار لبنان
04:52
مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي
6
خبر عاجل
10:23
معلومات للـLBCI: الجانب اللبناني استغرب ما نقل عن أجواء غير ايجابية سادت الاجتماع القضائي في دمشق من الجانب السوري وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك نية لبنانية في تسهيل التعاون لكن لا يمكن تجاوز الأطر القانونية والمؤسساتية المرعية الإجراء في لبنان
خبر عاجل
10:23
معلومات للـLBCI: الجانب اللبناني استغرب ما نقل عن أجواء غير ايجابية سادت الاجتماع القضائي في دمشق من الجانب السوري وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك نية لبنانية في تسهيل التعاون لكن لا يمكن تجاوز الأطر القانونية والمؤسساتية المرعية الإجراء في لبنان
7
أمن وقضاء
13:59
الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية
أمن وقضاء
13:59
الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية
8
أمن وقضاء
05:38
الأمن العام يحذّر من موقع NANO CLEAN: تابع للعدو الإسرائيلي ومقره الأساسي في الأراضي المحتلة
أمن وقضاء
05:38
الأمن العام يحذّر من موقع NANO CLEAN: تابع للعدو الإسرائيلي ومقره الأساسي في الأراضي المحتلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More