أمّ أميركية تختطف أطفالها الأربعة وتفرّ بهم إلى أوروبا... لن تصدقوا السبب

2025-12-29 | 10:27
أمّ أميركية تختطف أطفالها الأربعة وتفرّ بهم إلى أوروبا... لن تصدقوا السبب

تواجه أمّ أميركية من ولاية يوتاه اتهامات خطيرة بعد اختطاف أطفالها الأربعة والفرار بهم إلى أوروبا، بدافع اعتقادها بأن "نهاية العالم" باتت وشيكة، وفق ما أفادت به السلطات ووسائل إعلام محلية.

وذكرت شبكة ABC4 Utah أن إليشيا آن سيمور (35 عاماً) وُجّهت إليها أربع تهم تتعلق بالتدخل في الحضانة وإخراج أطفال من الولاية بشكل غير قانوني، بعدما اصطحبت أبناءها وسافرت خارج الولايات المتحدة من دون علم آبائهم.

وبحسب وثائق قضائية، توجّهت شرطة ويست جوردان في 2 كانون الأول إلى منزل الأم لإجراء تفقد صحي، ليعثروا عليه مفتوحاً وخالياً. كما أفادت السلطات بأنها لم تتمكن من التواصل مع سيمور منذ 29 تشرين الثاني، وهو اليوم الذي يُعتقد أن عملية الاختطاف حصلت فيه.

وأصدرت دائرة السلامة العامة في ولاية يوتاه بلاغاً عن أطفال مفقودين ومعرّضين للخطر، وهم لاندون سيمور (11 عاماً)، ليفي باركر سيمور (8 أعوام)، هازل راي سيمور (7 أعوام)، وجايكوب كيرت برادي (3 أعوام).

وخلال التحقيق، عثرت الشرطة داخل منزل الأم على دفتر ملاحظات يتضمن خططاً للتخلص من وثائق وهواتف، إضافة إلى أخذ جوازات السفر. كما تركت الأم رسالة صوتية لأحد الآباء أكدت فيها أنها موجودة مع الأطفال في فرنسا، وفق ما نقل موقع بيبول.

وأشارت التحقيقات إلى أن سيمور، التي تتشارك الحضانة مع آباء الأطفال، أقدمت على هذه الخطوة من دون علمهم، مبرّرة فعلتها بخوفها من "نهاية العالم"، ومؤكدة أنها تبحث عن إقامة دائمة خارج الولايات المتحدة، في خرق واضح لقرار الحضانة الصادر عن المحكمة.

كما كشفت تسجيلات كاميرات مطار سولت ليك سيتي الدولي أن الأم استقلت رحلة دولية باتجاه أوروبا برفقة أطفالها، مروراً بأمستردام، قبل الوصول إلى كرواتيا، فيما عُثر على سيارتها متروكة في موقف سيارات المطار.

من جهته، أطلق كيندال سيمور، والد ثلاثة من الأطفال، حملة تبرعات عبر منصة GoFundMe لتأمين تكاليف السفر والعلاج النفسي للأطفال، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إليهم بسرعة لتخفيف الصدمة التي قد يتعرضون لها.

وقال الأب إن اكتشافه الأخير لمقاطع مصوّرة نشرتها طليقته على وسائل التواصل الاجتماعي، تتحدث فيها عن دمار وشيك، أثار قلقه الشديد، مؤكداً أنه لم يلحظ أي مؤشرات مماثلة خلال سنوات زواجهما أو بعد الطلاق.

وتعمل حالياً شرطة ويست جوردان بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) على تعقّب الأم واستعادة الأطفال، وسط متابعة واسعة للقضية التي أثارت جدلاً كبيراً حول تأثير المعتقدات المتطرفة على سلامة الأطفال.

