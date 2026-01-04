رودولف هلال يتوَّج "الإعلامي الأميز عربيًا" لعام 2025

حصد الإعلامي رودولف هلال لقب "الإعلامي الأميز عربيًا لعام 2025"، وذلك وفق الاستفتاء الذي أجراه فريق هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالتعاون مع أكاديمية الإعلام المتكامل ومجلة الإعلامي، بمشاركة أكثر من شخص من مختلف أنحاء الوطن العربي.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة رودولف هلال المميزة خلال العام الماضي، ولجهوده اللافتة في مجال الإعلام، إضافة إلى حضوره الفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، والمحتوى النوعي الذي قدّمه خلال عام 2025، بخاصةٍ عبر شاشة الـLBCI، ما جعله يحظى بثقة الجمهور وتقديره على المستوى العربي.