بعد العثور عليه في أحد شوارع إنكلترا... طفل رضيع يصارع الموت: إليكم ما حصل!
2026-01-06 | 09:00
ألقت الشرطة القبض على امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا ورجل يبلغ من العمر 22 عامًا بعد العثور على طفل رضيع في حالة حرجة في أحد الشوارع بإنكلترا.
وقدم المسعفون الإسعافات الأولية للرضيع في الموقع قبل نقله إلى المستشفى، حيث لا يزال الأخير في حالة حرجة.
وتم القبض على الرجل والمرأة للاشتباه في ارتكابهما جريمة إيذاء جسدي خطير وحيازة المخدرات.
وصرح متحدث باسم شرطة كامبريدغشير قائلًا: "تلقينا بلاغًا من خدمة الإسعاف حوالي الساعة 11 صباحًا يوم السبت 3 كانون الثاني، يفيد بوجود طفل رضيع في حالة حرجة في منطقة سانت جونز تشيس، وأُلقي القبض على امرأة ورجل كلاهما من مدينة مارش، للاشتباه في ارتكابهما جريمة الإيذاء الجسدي".
المصدر
