LBCI
LBCI

تصنيف 2026: إليكم أقوى جوازات السفر عالميًا

منوعات
2026-01-15 | 06:16
مشاهدات عالية
تصنيف 2026: إليكم أقوى جوازات السفر عالميًا

تُعدّ جوازات السفر وثائق بالغة الأهمية تتيح لك السفر إلى وجهات ساحرة حول العالم. لكنها تحمل أيضاً قدراً كبيراً من القوة والاعتبارات السياسية، إذ إن بعض الجوازات تمنح أصحابها امتيازات أكبر من غيرها عند التنقل والسفر إلى دول مختلفة.

ويقوم مؤشر هينلي لجوازات السفر (Henley Passport Index) بتحليل بيانات صادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ويراجع 199 جواز سفر و227 وجهة حول العالم، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبحسب تصنيف عام 2026، فإن أقوى جواز سفر في العالم هو جواز سنغافورة، الذي حافظ على المركز الأول للسنة الثالثة على التوالي.

ويتيح جواز السفر السنغافوري لحامله دخول 192 دولة من أصل 227 ضمن المؤشر من دون تأشيرة.

وجاء بعده جوازا اليابان وكوريا الجنوبية في المركز الثاني بشكل مشترك، إذ يسمحان بالدخول إلى 188 دولة.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الدنمارك ولوكسمبورغ وإسبانيا والسويد وسويسرا، مع إمكانية دخول 186 وجهة من دون تأشيرة.

وفي المركز الرابع بشكل مشترك جاءت كل من النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، مع دخول من دون تأشيرة إلى 185 دولة.

ثم حلّت هنغاريا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا والإمارات العربية المتحدة في المركز الخامس، مع إمكانية دخول 184 دولة.

ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، تواجه المملكة المتحدة صعوبة في الحفاظ على ترتيب متقدم، وقد تراجعت تدريجياً خلال السنوات الماضية.

وفي عام 2026، يتيح جواز السفر البريطاني الأزرق دخول 182 دولة من دون تأشيرة، ليحتل المركز السابع إلى جانب أستراليا ولاتفيا وليختنشتاين.

ويمثّل ذلك تراجعاً ثابتاً مقارنة بالعام الماضي، حين كانت بريطانيا في المركز الخامس مع إمكانية زيارة 190 وجهة، كما كانت في المركز الرابع عام 2024.

بدورها، تراجعت الولايات المتحدة أيضاً في التصنيف مجدداً.

فقد جاءت أميركا في المركز العاشر ضمن مؤشر جوازات السفر لعام 2026، مع الدخول من دون تأشيرة إلى 179 دولة.

وكانت الولايات المتحدة قد احتلت المركز التاسع العام الماضي، بينما جاءت في المركز السابع خلال عامي 2024 و2023.

أقوى جوازات السفر في العالم (2026):

1. سنغافورة: 192 دولة

2. اليابان وكوريا الجنوبية: 188 دولة

3. الدنمارك ولوكسمبورغ وإسبانيا والسويد وسويسرا: 186 دولة

4. النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج: 185 دولة

5. هنغاريا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا والإمارات: 184 دولة

6. كرواتيا وتشيكيا وإستونيا ومالطا ونيوزيلندا وبولندا: 183 دولة

7. أستراليا ولاتفيا وليختنشتاين والمملكة المتحدة: 182 دولة

8. كندا وآيسلندا وليتوانيا: 181 دولة

9. ماليزيا: 180 دولة

10. الولايات المتحدة: 179 دولة

