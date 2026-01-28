في إنكلترا... حريق ضخم يشتعل في مبنى تاريخي يعود للقرن السادس عشر: إليكم ما حصل!

توفيت السيدة روز روبرتس في الحريق الذي اندلع في منزلها في ويندسور بليس، بعد أن اشتعلت النيران في المبنى العائد للقرن السادس عشر في شروزبري فجر الثلاثاء.



وفي التفاصيل، هرعت فرق الشرطة والإطفاء والإسعاف إلى منزل "بيرتشز هاوس"، الواقع بالقرب من شارع كاسل، بعد ورود بلاغات عن الحريق.



وأنقذ رجال الإطفاء السيدة روبرتس من المنزل، لكنها كانت مصابة بجروح بالغة ولم يتمكن المسعفون من إنقاذها رغم جهودهم.



وأفادت خدمة إسعاف ويست ميدلاندز أن رجلاً أصيب أيضًا في الحريق، لكن إصاباته لم تكن خطيرة.



كما قام رجال الإطفاء بإجلاء السكان الآخرين القريبين من ألسنة اللهب.



وقد فُتح التحقيق لمعرفة سبب الحريق، مع أنه لا يُشتبه حاليًا في وجود شبهة جنائية.



وكانت السيدة روبرتس قد ساهمت في إنقاذ المبنى من الهدم قبل أكثر من خمسة عقود، قبل أن تساعد في إعادة البناء وتحويله إلى منزلها.