أمّ تطلق الاسم نفسه على بناتها الأربع: لهذا السبب اتخذت هذه الخطوة وفخورة بقراري

أثارت أمّ أميركية موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفها أنها أطلقت الاسم نفسه على بناتها الأربع، لتخرج لاحقًا عن صمتها وتردّ بقسوة على الانتقادات التي طالت قرارها.
ماري هيفيرنان، البالغة من العمر 47 عامًا، من مدينة فورت جونز في ولاية كاليفورنيا، حيّرت كثيرين عندما أعلنت في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها وزوجها براين أطلقا اسم "ماري" على بناتهما الأربع.
وفي تعليقها على المنشور الذي سرعان ما انتشر على نطاق واسع، أوضحت هيفيرنان أن عائلتها تضم تاريخًا طويلًا من النساء الكاثوليكيات القويات اللواتي يحملن اسم ماري من جهتي العائلة، لذلك قررت مع زوجها الاستمرار في هذا التقليد عند إنجاب الأطفال.
وقالت: "بصراحة، لم نفكّر يومًا أننا قد ننجب فتيات فقط، لكن عندما بدأنا… لم يكن هناك مجال للتراجع"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل
وفتح اعترافها هذا باب التساؤلات بين المستخدمين، إذ تساءل كثيرون كيف تتجنّب الخلط بين بناتها، فيما عبّر آخرون عن قلقهم من تأثير هذا القرار على استقلاليتهن وهويتهن الشخصية في المستقبل.
إلا أن هيفيرنان بدت غير مكترثة بكل هذا الجدل، مؤكدة أنها فخورة جدًا بقرارها.
وقالت في حديث لصحيفة ديلي ميل: "الإنترنت دائمًا مليء بالآراء، وأنا لا أضيّع وقتي بالقلق حيال ذلك. بل على العكس، هذا يجعل الناس يتذكرون عائلتنا وحتى علامتنا العائلية في تربية الماشية والتي تُدعى Five Marys".
وأضافت: "عائلتنا لا تحتاج إلى موافقة من الخارج. بناتي يحببن أسماءهن، وهذا هو الأهم".
وأشارت هيفيرنان إلى أنها نشأت محاطة بعدد كبير من النساء اللواتي يحملن اسم ماري، وكنّ – على حدّ تعبيرها – "قويات، واثقات، وملهمات".
لذلك، عندما وُلدت ابنتها الأولى، لم تتردد لحظة في تسميتها ماري، تكريمًا لإحدى الجدّات. ومع ولادة الطفلة الثانية، قررت العائلة تكرار الاسم تكريمًا لجدّة أخرى.
وتابعت: "لم نكن نستطيع أن نسمّي الأولى ماري، والثانية ماري، ثم نختار اسمًا مختلفًا! عندها كان علينا الاستمرار".
وأوضحت أن الاسم تحوّل مع الوقت إلى خيط جامع لهوية العائلة وثقافتها، خصوصًا أثناء تربية مراهقات في عالم اليوم.
وأضافت: "اسم ماري قوي. بالنسبة لي، يرمز إلى التواضع، الثبات، والقوة. إنه اسم صمد عبر الأجيال، وأحبّ ما يمثّله كأساس لعائلتنا".
واعترفت بأن بعض الأصدقاء وأفراد العائلة فوجئوا في البداية، وقالت: "بعضهم رأى القرار غير تقليدي، لكن المقرّبين فهموا أنه نابع من معنى وتقاليد، لا من رغبة في لفت الانتباه".
ومع الطفلة الرابعة، بدأت التعليقات الساخرة تظهر، لا سيما المقارنات بلاعب الملاكمة الشهير جورج فورمان الذي سمّى أبناءه بالاسم نفسه.
ولتفادي أي التباس، منحت هيفيرنان كل واحدة من بناتها لقبًا مختلفًا:
ماري فرانسيس تُنادى بـ"فرانسي"
ماري مارجوري تُنادى بـ"مايزي"
ماري جين تُنادى بـ"جي جي"
ماري تيريزا تُنادى بـ"تيسا"
وقالت مازحة: "نادرًا ما يحدث أي ارتباك في حياتنا اليومية… إلا عندما نحاول المرور كعائلة عبر نقاط التفتيش في المطارات".
وردًا على المخاوف المتعلقة باستقلالية بناتها، شددت هيفيرنان على أن لكل واحدة منهن شخصية قوية ومختلفة، مؤكدة في ختام حديثها: "الاسم المشترك لم يحدّد هويتهن، بل على العكس، جعلهن أكثر ارتباطًا بتقاليد العائلة".