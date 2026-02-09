ترامب يهاجم عرض استراحة السوبر بول وينتقد باد باني: "رقصاته مقززة"

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المغني اللاتيني باد باني في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، معبرّاً عن استيائه من أدائه خلال عرض استراحة مباراة بطولة السوبر البول النهائية.

وكتب ترامب: "عرض استراحة السوبر بول سيء للغاية، من أسوأ العروض على الإطلاق! إنه عرضٌ لا معنى له، وإهانة لعظمة أميركا، ولا يُمثل معاييرنا في النجاح والإبداع والتميز".

وانتقد ترامب باد باني حيث كتب: "لا أحد يفهم كلمةً مما يقوله هذا الرجل، ورقصاته مقززة، خاصةً للأطفال الصغار الذين يشاهدون من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية والعالم. هذا العرض" بمثابة صفعةٍ لبلدنا، الذي يُحقق إنجازاتٍ وأرقامًا قياسية جديدة كل يوم، بما في ذلك أفضل سوق أسهم وأفضل خطط تقاعد في التاريخ!".

وتابع: "لا يوجد ما يُلهم في هذا العرض الفوضوي بين الشوطين، وشاهدوا، سيحظى بتقييمات رائعة من وسائل الإعلام المُضللة، لأنهم لا يدركون شيئًا عما يجري في العالم الحقيقي. وبالمناسبة، يجب على دوري كرة القدم الأميركية (NFL) أن يُلغي فورًا قانون ركلة البداية الجديد السخيف. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!".

المصدر