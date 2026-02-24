حريق يلتهم مطار لاغوس في نيجيريا: جرحى وتعليق رحلات جوية وهذه التفاصيل!

أُصيب ستة أشخاص وعُلّقت رحلات جوية موقتا إثر اندلاع حريق في مطار مورتالا محمد الدولي في مدينة لاغوس النيجيرية مساء يوم الاثنين الماضي، وفق ما أعلنت سلطات المطار.



وأفادت الهيئة الاتحادية للمطارات في نيجيريا في بيان أن الحريق يبدو أنه بدأ في غرفة الخوادم بالطابق الأول من مبنى الركاب رقم 1.



وأدى الحريق لإصابة ثلاث نساء وثلاثة رجال، "جميعهم في حالة مستقرة"، بحسب البيان الذي لفت إلى أن شخصا واحدا يخضع لمزيد من الفحوص الطبية.



وكان أربعة عشر شخصا محاصرين في برج المراقبة، ولكن تم إنقاذهم بمساعدة فرق الطوارئ والإطفاء والأمن التي لا تزال موجودة في الموقع.



وألحقت النيران أضرارا بقاعة المغادرة في المطار التي كانت تخضع للتجديد ضمن مشروع ضخم بتكلفة تُقدر بنحو 712 مليار نايرا (530 مليون دولار).



وأكدت الهيئة الاتحادية للمطارات في نيجيريا أن الحادث تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن عمليات المراقبة مستمرة.



وقد أُغلِق المجال الجوي موقتا وفقا لبروتوكولات السلامة، وتعمل الهيئة النيجيرية لإدارة المجال الجوي على إنشاء برج مراقبة موقت لاستئناف العمليات بأسرع وقت ممكن، بحسب الهيئة الفدرالية لإدارة المطارات النيجيرية.



المصدر: فرانس برس