الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حريق يلتهم مطار لاغوس في نيجيريا: جرحى وتعليق رحلات جوية وهذه التفاصيل!
منوعات
2026-02-24 | 02:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حريق يلتهم مطار لاغوس في نيجيريا: جرحى وتعليق رحلات جوية وهذه التفاصيل!
أُصيب ستة أشخاص وعُلّقت رحلات جوية موقتا إثر اندلاع حريق في مطار مورتالا محمد الدولي في مدينة لاغوس النيجيرية مساء يوم الاثنين الماضي، وفق ما أعلنت سلطات المطار.
وأفادت الهيئة الاتحادية للمطارات في نيجيريا في بيان أن الحريق يبدو أنه بدأ في غرفة الخوادم بالطابق الأول من مبنى الركاب رقم 1.
وأدى الحريق لإصابة ثلاث نساء وثلاثة رجال، "جميعهم في حالة مستقرة"، بحسب البيان الذي لفت إلى أن شخصا واحدا يخضع لمزيد من الفحوص الطبية.
وكان أربعة عشر شخصا محاصرين في برج المراقبة، ولكن تم إنقاذهم بمساعدة فرق الطوارئ والإطفاء والأمن التي لا تزال موجودة في الموقع.
وألحقت النيران أضرارا بقاعة المغادرة في المطار التي كانت تخضع للتجديد ضمن مشروع ضخم بتكلفة تُقدر بنحو 712 مليار نايرا (530 مليون دولار).
وأكدت الهيئة الاتحادية للمطارات في نيجيريا أن الحادث تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن عمليات المراقبة مستمرة.
وقد أُغلِق المجال الجوي موقتا وفقا لبروتوكولات السلامة، وتعمل الهيئة النيجيرية لإدارة المجال الجوي على إنشاء برج مراقبة موقت لاستئناف العمليات بأسرع وقت ممكن، بحسب الهيئة الفدرالية لإدارة المطارات النيجيرية.
المصدر: فرانس برس
آخر الأخبار
منوعات
يلتهم
لاغوس
نيجيريا:
وتعليق
رحلات
التفاصيل!
التالي
اتهامات جديدة تلاحق جيفري إبستين... تحقيقات غامضة ووثائق تكشف المستور!
"أعتقد أنكم تحبون رقائق البطاطا"... آلان كومينغ يسخر من نجوم هوليوود في حفل بافتا 2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-06
الهيئة العامة للطيران السوري: تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي لمدة 24 ساعة
آخر الأخبار
2026-01-06
الهيئة العامة للطيران السوري: تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي لمدة 24 ساعة
0
آخر الأخبار
2026-01-09
موقع مطارات دبي: إلغاء 6 رحلات جوية على الأقل من دبي إلى عدة مدن إيرانية
آخر الأخبار
2026-01-09
موقع مطارات دبي: إلغاء 6 رحلات جوية على الأقل من دبي إلى عدة مدن إيرانية
0
أخبار دولية
2026-01-06
سوريا تعلق الملاحة الجوية في مطار حلب مع استمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية والكردية
أخبار دولية
2026-01-06
سوريا تعلق الملاحة الجوية في مطار حلب مع استمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية والكردية
0
آخر الأخبار
2026-01-16
الخطوط الجوية البريطانية: علقنا موقتا رحلاتنا إلى البحرين كإجراء احترازي
آخر الأخبار
2026-01-16
الخطوط الجوية البريطانية: علقنا موقتا رحلاتنا إلى البحرين كإجراء احترازي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
05:00
تُركت داخل المنزل لمدة أسبوعين... جثة تثير قلقاً كبيراً في أستراليا وتحقيقات مكثفة لفك اللغز!
منوعات
05:00
تُركت داخل المنزل لمدة أسبوعين... جثة تثير قلقاً كبيراً في أستراليا وتحقيقات مكثفة لفك اللغز!
0
منوعات
04:23
سقط من منحدر شاهق وفرق الطوارئ تعمل على إنقاذه... إليكم ما حصل مع ابن الـ14 عاماً في سيدني!
منوعات
04:23
سقط من منحدر شاهق وفرق الطوارئ تعمل على إنقاذه... إليكم ما حصل مع ابن الـ14 عاماً في سيدني!
0
منوعات
03:30
من قرد وحيد إلى ظاهرة عالمية... بانش يثير موجة كبيرة من التعاطف: هكذا تخلّت أمه عنه!
منوعات
03:30
من قرد وحيد إلى ظاهرة عالمية... بانش يثير موجة كبيرة من التعاطف: هكذا تخلّت أمه عنه!
0
منوعات
03:00
اتهامات جديدة تلاحق جيفري إبستين... تحقيقات غامضة ووثائق تكشف المستور!
منوعات
03:00
اتهامات جديدة تلاحق جيفري إبستين... تحقيقات غامضة ووثائق تكشف المستور!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:43
وزيرة التربية من مرجعيون: اتخذنا تدابير استثنائية وفق وضع كل مدرسة سواء عبر اعتماد مبانٍ أساسية أو بديلة وعلى التلامذة في المدارس التي تعذّر افتتاحها الالتحاق بأقرب مدرسة إلى منازلهم مع التأكيد على عدم إقفال أي مدرسة في الجنوب
آخر الأخبار
03:43
وزيرة التربية من مرجعيون: اتخذنا تدابير استثنائية وفق وضع كل مدرسة سواء عبر اعتماد مبانٍ أساسية أو بديلة وعلى التلامذة في المدارس التي تعذّر افتتاحها الالتحاق بأقرب مدرسة إلى منازلهم مع التأكيد على عدم إقفال أي مدرسة في الجنوب
0
آخر الأخبار
03:03
"فاينانشال تايمز" عن تقديرات للاستخبارات الإسرائيليّة: حتى مع وصول حاملة الطائرات "جيرالد فورد" فإنّ قدرة واشنطن على شنّ هجوم جويّ مكثّف ضدّ إيران قد لا تتجاوز 4 إلى 5 أيّام
آخر الأخبار
03:03
"فاينانشال تايمز" عن تقديرات للاستخبارات الإسرائيليّة: حتى مع وصول حاملة الطائرات "جيرالد فورد" فإنّ قدرة واشنطن على شنّ هجوم جويّ مكثّف ضدّ إيران قد لا تتجاوز 4 إلى 5 أيّام
0
منوعات
05:00
تُركت داخل المنزل لمدة أسبوعين... جثة تثير قلقاً كبيراً في أستراليا وتحقيقات مكثفة لفك اللغز!
منوعات
05:00
تُركت داخل المنزل لمدة أسبوعين... جثة تثير قلقاً كبيراً في أستراليا وتحقيقات مكثفة لفك اللغز!
0
آخر الأخبار
00:29
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و١٢ جريحًا في١٢ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
00:29
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و١٢ جريحًا في١٢ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:13
وزيرة التربية تجول على مدارس الحافة الأمامية في الجنوب... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
03:13
وزيرة التربية تجول على مدارس الحافة الأمامية في الجنوب... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
14:03
السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً
أخبار لبنان
14:03
السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤
تقارير نشرة الاخبار
13:53
منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات
تقارير نشرة الاخبار
13:50
النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عملية مكسيكية-أميركية تُطيح بِـEl Mencho... فهل ينهار كارتيل خاليسكو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عملية مكسيكية-أميركية تُطيح بِـEl Mencho... فهل ينهار كارتيل خاليسكو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من مزارع فقير إلى إمبراطور الفنتانيل: قصة El Mencho
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من مزارع فقير إلى إمبراطور الفنتانيل: قصة El Mencho
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بين التصعيد والإتفاق القرار النهائي يبقى لدى ترامب وفريقه... فهل نضجت ظروف أي من الخيارين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بين التصعيد والإتفاق القرار النهائي يبقى لدى ترامب وفريقه... فهل نضجت ظروف أي من الخيارين؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
06:44
معلومات للـLBCI: السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار رفيق الحريري الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة وبيان قد يصدر عن السفارة لتوضيح ما يتعلق بهذا الإجراء وتأثيراته
آخر الأخبار
06:44
معلومات للـLBCI: السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار رفيق الحريري الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة وبيان قد يصدر عن السفارة لتوضيح ما يتعلق بهذا الإجراء وتأثيراته
2
اقتصاد
02:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
13:47
باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني
أخبار لبنان
13:47
باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني
4
أمن وقضاء
03:57
شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل
أمن وقضاء
03:57
شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل
5
أخبار لبنان
09:30
واشنطن تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم
أخبار لبنان
09:30
واشنطن تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم
6
آخر الأخبار
09:21
رويترز: أميركا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة وعائلاتهم من سفارة بيروت
آخر الأخبار
09:21
رويترز: أميركا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة وعائلاتهم من سفارة بيروت
7
أمن وقضاء
09:19
تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية
أمن وقضاء
09:19
تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية
8
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-2-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-2-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More