من قرد وحيد إلى ظاهرة عالمية... بانش يثير موجة كبيرة من التعاطف: هكذا تخلّت أمه عنه!

أثار بانش (Punch)، قرد المكاك الياباني، تعاطف الجمهور خلال الأيام القليلة الماضية بعد انتشار صورة له ظهر فيها وهو مُتشبث بيأسٍ بدميةٍ على شكل إنسان الغاب من إيكيا، مصحوبةً بتعليق مُؤثر كشف أن أمه قد تخلّت عنه.

وكشفت مقاطع فيديو انتشرت لاحقاً على مواقع التواصل أن بانش كان يتعرض للتنمر والإهانة من قِبل قطيعه الذي كان يدفعه بعيدًا.

وعندما وُلد بانش في الأسر في 26 تموز من العام الماضي، أدرك كوسوكي شيكانو، حارس حديقة الحيوان، على الفور أن والدته تتجاهله، فحاول جمعهما معًا، لكن في كل مرة كان بانش يُدفع بعيدًا.

وانتشرت نظريات حول سبب تجاهل أم بانش له، من بينها صعوبة ولادتها، ودرجات الحرارة المرتفعة للغاية خلال موجة الحر الصيف الماضي.

وأُعيد بانش في 19 كانون الثاني الماضي إلى حظيرة "جبل القرود" في محاولة لإعادة دمجه مع المجموعة. وبعد أسبوعين، نشرت حديقة الحيوان صورته الشهيرة، التي لاقت انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل وأثارت موجةً كبيرة من التعاطف.

المصدر