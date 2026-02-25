الجراد يحاصر جزر إسبانيا... غزو مخيف يثير الرعب بين السياح! (فيديو)

اجتاحت أسراب من الجراد جزر الكناري في إسبانيا، حيث حذرت السلطات من أنها قد تهدد المحاصيل إذا تفاقمت أعدادها إلى حدّ الغزو.



وتُظهر مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كميات كبيرة من حشرات الجراد وهي تحلق في سماء الريف.



ويُعتقد أن هذه الحشرات قد وصلت من الصحراء الغربية بعد موجة الطقس الدافئ والرطب الأخيرة، وشوهدت أيضاً في أنحاء جزيرة لانزاروت، بما في ذلك مناطق سياحية شهيرة مثل أريسيفي، وكوستا تيغويز، وفامارا، وأوغا، وتاهيتشي.