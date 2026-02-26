بهدف توسيع محفظته الإستثمارية... رونالدو يستحوذ على 25% من نادي ألميريا الإسباني

استحوذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على 25 في المئة من نادي ألميريا الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.



وتعكس هذه العملية "طموح" اللاعب في "الانخراط في مساهمات الأندية الكروية المحترفة"، وفق بيان لم يحدد التفاصيل المالية للصفقة.



وجرت عملية التملك عبر شركته الاستثمارية الجديدة المخصصة للقطاع الرياضي "سي آر سفن سبورتس إنفستمنت"، التي أُنشئت حديثا بهدف تجميع استثماراته في قطاع الرياضة.



وقال رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، في البيان "أتطلع إلى العمل مع الفريق الإداري لدعم المرحلة المقبلة من تطوير النادي".



ومن جهته، رحّب رئيس النادي السعودي محمد الخريجي بانضمام مهاجم ريال مدريد السابق، معتبرا أنه يدرك "القدرات" الكامنة في المشروع.



ويواصل رونالدو الذي يلعب حاليا مع النصر السعودي، التحضير لمستقبله عبر توسيع محفظته الاستثمارية في قطاعات ينشط فيها مسبقا، مثل الفنادق والصحة والرفاهية والإعلام.



المصدر: فرانس برس