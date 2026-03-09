الأخبار
التعب في زمن الحرب… لهذا السبب نشعر بالإرهاق حتى من دون جهد

منوعات
2026-03-09 | 07:55
مشاهدات عالية
2min
التعب في زمن الحرب… لهذا السبب نشعر بالإرهاق حتى من دون جهد

في زمن الحروب والأزمات، لا يقتصر أثر القلق على المشاعر فقط، بل يمتد ليطال الجسم أيضاً. فكثيرون يشتكون من الإرهاق المستمر وصعوبة النوم وضعف التركيز حتى في الأيام التي لا تشهد أحداثاً مباشرة، وهو ما يفسره الأطباء بارتفاع مستويات التوتر المزمن.

ووفقاً لخبراء الصحة، فإن الجسم يتعامل مع التهديدات والضغوط النفسية كما لو أنها خطر مباشر. وعند الشعور بالخوف أو القلق، يفرز الجسم هرمونات التوتر، وعلى رأسها الكورتيزول، الذي يلعب دوراً أساسياً في ما يُعرف باستجابة "الكرّ أو الفرّ".

وبحسب موقع Cleveland Clinic، فإن الكورتيزول هو الهرمون الرئيسي المسؤول عن تنظيم استجابة الجسم للضغط النفسي، إذ يساعد على زيادة اليقظة والطاقة عند مواجهة الخطر. لكن المشكلة تبدأ عندما يبقى هذا الهرمون مرتفعاً لفترات طويلة بسبب التوتر المستمر، ما قد يؤدي إلى الإرهاق واضطرابات النوم والقلق.

والتعرض المزمن للتوتر يمكن أن يضع الجسم في حالة استنفار دائم، وهو ما يؤثر في العديد من أجهزة الجسم، بما في ذلك القلب والجهاز المناعي والجهاز الهضمي. ويؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى الشعور بالتعب المستمر، وصعوبة التركيز، والصداع، واضطرابات النوم ، بحسب موقع Mayo Clinic.

ولا تقتصر آثار التوتر على الجانب الجسدي فقط. فبحسب خبراء الصحة النفسية، فإن القلق الطويل الأمد قد يؤدي أيضاً إلى الإرهاق النفسي، وهو حالة يشعر فيها الإنسان بأنه مستنزف عاطفياً وعقلياً بسبب التعرض المتكرر للضغوط والأخبار المقلقة.

كذلك قد يؤثر التوتر المزمن في الجهاز المناعي ويزيد خطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية مثل أمراض القلب أو اضطرابات الجهاز الهضمي، إضافة إلى زيادة معدلات القلق والاكتئاب.

ويرى خبراء الصحة أن الشعور بالتعب في أوقات الأزمات ليس علامة ضعف، بل رد فعل طبيعي للجسم والعقل في مواجهة حالة عدم اليقين والضغط النفسي المستمر.

ولهذا ينصح الأطباء بمحاولة تقليل التعرض المستمر للأخبار المقلقة، والحفاظ على روتين يومي قدر الإمكان، إلى جانب ممارسة النشاط البدني والنوم الكافي، وهي خطوات يمكن أن تساعد الجسم على استعادة توازنه حتى في أكثر الفترات صعوبة.

منوعات

الحرب…

السبب

بالإرهاق

