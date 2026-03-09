الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التعب في زمن الحرب… لهذا السبب نشعر بالإرهاق حتى من دون جهد
منوعات
2026-03-09 | 07:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
التعب في زمن الحرب… لهذا السبب نشعر بالإرهاق حتى من دون جهد
في زمن الحروب والأزمات، لا يقتصر أثر القلق على المشاعر فقط، بل يمتد ليطال الجسم أيضاً. فكثيرون يشتكون من الإرهاق المستمر وصعوبة النوم وضعف التركيز حتى في الأيام التي لا تشهد أحداثاً مباشرة، وهو ما يفسره الأطباء بارتفاع مستويات التوتر المزمن.
ووفقاً لخبراء الصحة، فإن الجسم يتعامل مع التهديدات والضغوط النفسية كما لو أنها خطر مباشر. وعند الشعور بالخوف أو القلق، يفرز الجسم هرمونات التوتر، وعلى رأسها الكورتيزول، الذي يلعب دوراً أساسياً في ما يُعرف باستجابة "الكرّ أو الفرّ".
وبحسب موقع
Cleveland Clinic
، فإن الكورتيزول هو الهرمون الرئيسي المسؤول عن تنظيم استجابة الجسم للضغط النفسي، إذ يساعد على زيادة اليقظة والطاقة عند مواجهة الخطر. لكن المشكلة تبدأ عندما يبقى هذا الهرمون مرتفعاً لفترات طويلة بسبب التوتر المستمر، ما قد يؤدي إلى الإرهاق واضطرابات النوم والقلق.
والتعرض المزمن للتوتر يمكن أن يضع الجسم في حالة استنفار دائم، وهو ما يؤثر في العديد من أجهزة الجسم، بما في ذلك القلب والجهاز المناعي والجهاز الهضمي. ويؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى الشعور بالتعب المستمر، وصعوبة التركيز، والصداع، واضطرابات النوم ، بحسب موقع
Mayo Clinic
.
ولا تقتصر آثار التوتر على الجانب الجسدي فقط. فبحسب خبراء الصحة النفسية، فإن القلق الطويل الأمد قد يؤدي أيضاً إلى الإرهاق النفسي، وهو حالة يشعر فيها الإنسان بأنه مستنزف عاطفياً وعقلياً بسبب التعرض المتكرر للضغوط والأخبار المقلقة.
كذلك قد يؤثر التوتر المزمن في الجهاز المناعي ويزيد خطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية مثل أمراض القلب أو اضطرابات الجهاز الهضمي، إضافة إلى زيادة معدلات القلق والاكتئاب.
ويرى خبراء الصحة أن الشعور بالتعب في أوقات الأزمات ليس علامة ضعف، بل رد فعل طبيعي للجسم والعقل في مواجهة حالة عدم اليقين والضغط النفسي المستمر.
ولهذا ينصح الأطباء بمحاولة تقليل التعرض المستمر للأخبار المقلقة، والحفاظ على روتين يومي قدر الإمكان، إلى جانب ممارسة النشاط البدني والنوم الكافي، وهي خطوات يمكن أن تساعد الجسم على استعادة توازنه حتى في أكثر الفترات صعوبة.
منوعات
الحرب…
السبب
بالإرهاق
التالي
قلق الحروب يمتد إلى العالم… خبراء نفس: الخوف طبيعي لكن احذروا هذه الأمور
في يوم المرأة العالمي… مراسلات LBCI يروين تجربة التغطية خلال الحرب (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-01-05
هل تشعرون بالتعب الدائم؟ طبيب يكشف الأسباب ويطلق تحذيرًا
صحة وتغذية
2026-01-05
هل تشعرون بالتعب الدائم؟ طبيب يكشف الأسباب ويطلق تحذيرًا
0
أخبار دولية
2026-03-03
السفارة الأميركية في الكويت تغلق أبوابها حتى إشعار آخر بسبب "التوترات الإقليمية"
أخبار دولية
2026-03-03
السفارة الأميركية في الكويت تغلق أبوابها حتى إشعار آخر بسبب "التوترات الإقليمية"
0
منوعات
2026-01-29
أمّ تطلق الاسم نفسه على بناتها الأربع: لهذا السبب اتخذت هذه الخطوة وفخورة بقراري
منوعات
2026-01-29
أمّ تطلق الاسم نفسه على بناتها الأربع: لهذا السبب اتخذت هذه الخطوة وفخورة بقراري
0
فنّ
2026-01-25
هل تذكرون نجم "ستار أكاديمي" أحمد الشريف؟ لهذا السبب ابتعد عن النجومية
فنّ
2026-01-25
هل تذكرون نجم "ستار أكاديمي" أحمد الشريف؟ لهذا السبب ابتعد عن النجومية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:20
قلق الحروب يمتد إلى العالم… خبراء نفس: الخوف طبيعي لكن احذروا هذه الأمور
منوعات
09:20
قلق الحروب يمتد إلى العالم… خبراء نفس: الخوف طبيعي لكن احذروا هذه الأمور
0
منوعات
12:59
في يوم المرأة العالمي… مراسلات LBCI يروين تجربة التغطية خلال الحرب (فيديو)
منوعات
12:59
في يوم المرأة العالمي… مراسلات LBCI يروين تجربة التغطية خلال الحرب (فيديو)
0
منوعات
2026-03-08
النساء في مناطق الصراع... حكايات منسية خلف جدران الخوف!
منوعات
2026-03-08
النساء في مناطق الصراع... حكايات منسية خلف جدران الخوف!
0
منوعات
2026-03-08
في يوم المرأة العالمي... ضريبة الحروب القاسية تلاحق النساء في أدق تفاصيل حياتهنّ
منوعات
2026-03-08
في يوم المرأة العالمي... ضريبة الحروب القاسية تلاحق النساء في أدق تفاصيل حياتهنّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:44
تفاصيل اتصالات الرئيس عون الداخلية والخارجية...
تقارير نشرة الاخبار
07:44
تفاصيل اتصالات الرئيس عون الداخلية والخارجية...
0
أخبار لبنان
2026-03-05
انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!
أخبار لبنان
2026-03-05
انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!
0
أخبار دولية
2026-03-04
الجيش الأميركي يعلن أنه ضرب ألفي هدف تقريبا في إيران
أخبار دولية
2026-03-04
الجيش الأميركي يعلن أنه ضرب ألفي هدف تقريبا في إيران
0
أخبار دولية
09:29
جماعة الإخوان المسلمين في السودان على قائمة المنظمات الإرهابية
أخبار دولية
09:29
جماعة الإخوان المسلمين في السودان على قائمة المنظمات الإرهابية
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:57
نصر للـLBCI: بالنسبة الى المدارس في المناطق الآمنة تتم مراقبة الظروف وقد اقترحنا تشكيل خلية أزمة في كل مدرسة لتقييم الوضع وتحديد نوع التعليم المناسب مع التوجه لاعتماد التعليم الحضوري
آخر الأخبار
09:57
نصر للـLBCI: بالنسبة الى المدارس في المناطق الآمنة تتم مراقبة الظروف وقد اقترحنا تشكيل خلية أزمة في كل مدرسة لتقييم الوضع وتحديد نوع التعليم المناسب مع التوجه لاعتماد التعليم الحضوري
0
تقارير نشرة الاخبار
09:25
حجم الدمار في بعض قرى النبطية
تقارير نشرة الاخبار
09:25
حجم الدمار في بعض قرى النبطية
0
تقارير نشرة الاخبار
09:23
استشهاد كاهن القليعة واصابة شخص آخر من أهالي البلدة جراء استهداف منزل... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:23
استشهاد كاهن القليعة واصابة شخص آخر من أهالي البلدة جراء استهداف منزل... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
0
أمن وقضاء
07:59
جولات رقابية على اسواق الخضار... وتنظيم محاضر ضبط
أمن وقضاء
07:59
جولات رقابية على اسواق الخضار... وتنظيم محاضر ضبط
0
أمن وقضاء
07:58
في ضوء الحوادث... كيف ستعزز الفنادق إجراءاتها الأمنية؟
أمن وقضاء
07:58
في ضوء الحوادث... كيف ستعزز الفنادق إجراءاتها الأمنية؟
0
أخبار دولية
07:52
الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية مستمرة... وهذا ما جرى في اليوم العاشر
أخبار دولية
07:52
الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية مستمرة... وهذا ما جرى في اليوم العاشر
0
مقدمة نشرة الاخبار
07:51
اسرائيل تتعرض منذ ليل امس لاستهدافات متعددة...
مقدمة نشرة الاخبار
07:51
اسرائيل تتعرض منذ ليل امس لاستهدافات متعددة...
0
أمن وقضاء
07:49
مغادرة حوالى ٣٨٠٠ شخصًا من النازحين السوريين...
أمن وقضاء
07:49
مغادرة حوالى ٣٨٠٠ شخصًا من النازحين السوريين...
0
أمن وقضاء
07:47
دمار في صور جراء الغارات الإسرائيلية
أمن وقضاء
07:47
دمار في صور جراء الغارات الإسرائيلية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:06
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت
أخبار لبنان
14:06
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت
2
أخبار لبنان
07:05
تعميم من وزارة التربية...هل سيُعتمد التعليم عن بُعد؟
أخبار لبنان
07:05
تعميم من وزارة التربية...هل سيُعتمد التعليم عن بُعد؟
3
أمن وقضاء
01:28
حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل
أمن وقضاء
01:28
حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل
4
أخبار لبنان
14:27
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح
أخبار لبنان
14:27
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح
5
خبر عاجل
06:57
أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله في قرية مسيحية بجنوب لبنان
خبر عاجل
06:57
أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله في قرية مسيحية بجنوب لبنان
6
أخبار لبنان
07:43
اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....
أخبار لبنان
07:43
اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....
7
خبر عاجل
05:16
أدرعي: قوات من فريق قتال لوائي بدأت بعملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
05:16
أدرعي: قوات من فريق قتال لوائي بدأت بعملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
8
خبر عاجل
11:32
معلومات للـLBCI: القتلى الذين سقطوا نتيجة الغارة على فندق رمادا في الروشة هم 4 إيرانيين قد دخلوا الفندق بوثائق لا تعود لهم بحيث تم الحجز لهم من قبل لبنانيين وكانوا مجتمعين في غرفة واحدة لحظة الغارة
خبر عاجل
11:32
معلومات للـLBCI: القتلى الذين سقطوا نتيجة الغارة على فندق رمادا في الروشة هم 4 إيرانيين قد دخلوا الفندق بوثائق لا تعود لهم بحيث تم الحجز لهم من قبل لبنانيين وكانوا مجتمعين في غرفة واحدة لحظة الغارة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More