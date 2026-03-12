الأخبار
وسط الحرب والدمار... إيرانية تروي تفاصيل حياتها اليومية: قصف وحواجز ... وأمل
2026-03-12 | 12:00
وسط الحرب والدمار... إيرانية تروي تفاصيل حياتها اليومية: قصف وحواجز ... وأمل
روت شابة إيرانية ثلاثينية، لم تكشف عن هويتها، لوكالة "فرانس برس" تفاصيل الحياة اليومية في طهران، في ظل الحرب والخوف والأمل أيضا.
وقالت الشابة: "غادر الناس على دفعات، وخاصة أولئك الذين كانوا بالقرب من أهداف. الوضع المالي سيء جدا. توقفت وظيفتي وأنفق من مدخراتي. والمغادرة تنطوي على تكاليف، ما قد يفسّر عدم مغادرة الكثيرين لطهران في الوقت الراهن، إلى جانب تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن المدنيين سيكونون بأمان".
وأضافت: "مع ذلك لا يزال بالإمكان التسوق. بالنسبة للبنزين خفضّوا الكمية من 30 لترا إلى 20. لم أتزود بأي كمية لأن لدي ما يكفي. لكنني سمعت من صديق أن إحدى محطات الوقود حددت الكمية بخمسة لترات".
وعن الوضع الأمني، كشفت الشابة أن "مراكز الشرطة مغلقة حتى أصغرها، فلا يجد العناصر مكانا يذهبون إليه. أما بالنسبة للباقين فالوضع أسوأ بكثير لأنهم قصفوا جميع قواعدهم. الطريقة الوحيدة التي تمكنهم من إظهار وجودهم وسيطرتهم على الوضع هي إقامة نقاط تفتيش في كل مكان".
وأكدت الشابة أنها لم تضطر "للتوقف عند أي من نقاط التفتيش التي مررت بها، لكنني سمعت أنهم يدققون في هواتف الناس".
وعن شعورها تجاه الحرب، قالت: "في الليلة التي أُعلنت فيها وفاة خامنئي، صعدت أنا وجيراني إلى السطح، وكان الجميع يصرخون ويحتفلون. لكن بعد ذلك، جاؤا إلى الحي بدراجاتهم النارية وبدأوا بإطلاق النار في الهواء"
وتابعت الشابة: "لا أسمع أصوات القصف كثيرا حيث أقيم. في إحدى الليالي قصفوا منطقة قريبة مني وشعرتُ كأن أحدهم يخلع باب المبنى".
الحرب في المناطق الهشة: 3 قضايا تستحق المتابعة في الشرق الأوسط!
آخر الأخبار
2026-03-02
الداخلية السعودية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة والحياة اليومية تسير بصورة طبيعية
آخر الأخبار
2026-03-02
الداخلية السعودية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة والحياة اليومية تسير بصورة طبيعية
0
آخر الأخبار
2026-01-29
رئيس البرلمان الإيراني: ترامب قد يستطيع أن يبدأ حربا لكنه لا يملك السيطرة على كيفية انتهائها
آخر الأخبار
2026-01-29
رئيس البرلمان الإيراني: ترامب قد يستطيع أن يبدأ حربا لكنه لا يملك السيطرة على كيفية انتهائها
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-01
تفاصيل اليوم الثاني من الحرب الايرانية - الاميركية - الاسرائيلية...
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-01
تفاصيل اليوم الثاني من الحرب الايرانية - الاميركية - الاسرائيلية...
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-24
لحظة انهيار مبنيي القبة ...عائلة تحت الركام وسيدة تروي لحظات الرعب
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-24
لحظة انهيار مبنيي القبة ...عائلة تحت الركام وسيدة تروي لحظات الرعب
0
منوعات
11:00
الحرب في المناطق الهشة: 3 قضايا تستحق المتابعة في الشرق الأوسط!
منوعات
11:00
الحرب في المناطق الهشة: 3 قضايا تستحق المتابعة في الشرق الأوسط!
0
منوعات
10:30
الكويت تحظر الأعراس والحفلات والمسرحيات خلال العيد ... وحتى اشعار آخر!
منوعات
10:30
الكويت تحظر الأعراس والحفلات والمسرحيات خلال العيد ... وحتى اشعار آخر!
0
منوعات
10:00
من مضيق هرمز... البحارة الفيليبينيون يطلقون صرخة مدويّة: "نريد العودة سالمين"
منوعات
10:00
من مضيق هرمز... البحارة الفيليبينيون يطلقون صرخة مدويّة: "نريد العودة سالمين"
0
منوعات
07:01
بعد القصف بالفوسفور الأبيض فوق الجنوب… إليكم تفاصيل حول هذه المادة القاتلة وهذه عواقبها الكارثية على المدنيين
منوعات
07:01
بعد القصف بالفوسفور الأبيض فوق الجنوب… إليكم تفاصيل حول هذه المادة القاتلة وهذه عواقبها الكارثية على المدنيين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
0
أخبار لبنان
14:14
أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية
أخبار لبنان
14:14
أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-01
الإفطار السنوي لمشروع وطن الإنسان… دعوة لتحصين لبنان قبل فوات الأوان
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-01
الإفطار السنوي لمشروع وطن الإنسان… دعوة لتحصين لبنان قبل فوات الأوان
0
آخر الأخبار
02:45
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض طائرة مسيرة كانت متجهة إلى حقل الشيبة النفطيّ
آخر الأخبار
02:45
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض طائرة مسيرة كانت متجهة إلى حقل الشيبة النفطيّ
0
أخبار لبنان
2026-01-21
السفير السعودي أكد لوزير الخارجية دعم بلاده للبنان ولسياسة الحكومة وقراراتها
أخبار لبنان
2026-01-21
السفير السعودي أكد لوزير الخارجية دعم بلاده للبنان ولسياسة الحكومة وقراراتها
تقارير نشرة الاخبار
14:26
جلسة حكومية في السرايا بقرارات سياسية مهمة
تقارير نشرة الاخبار
14:26
جلسة حكومية في السرايا بقرارات سياسية مهمة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
إسرائيل تتوعد لبنان بعد هجوم صاروخي واسع لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
14:25
إسرائيل تتوعد لبنان بعد هجوم صاروخي واسع لحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
نيران الحرب طالت القاعدة البريطانية في قبرص... وحزب الله في دائرة الاتهام
تقارير نشرة الاخبار
14:24
نيران الحرب طالت القاعدة البريطانية في قبرص... وحزب الله في دائرة الاتهام
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إسرائيل توسع ضرباتها في بيروت: نازحون وكورنيش بحري
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إسرائيل توسع ضرباتها في بيروت: نازحون وكورنيش بحري
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إن كنتم تفكرون بالسفر… فهذا ما قد تواجهونه من ارتفاع في الأسعار
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إن كنتم تفكرون بالسفر… فهذا ما قد تواجهونه من ارتفاع في الأسعار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
استهداف مبنى في الباشورة بغارات عدة... هكذا يبدو المشهد
تقارير نشرة الاخبار
14:21
استهداف مبنى في الباشورة بغارات عدة... هكذا يبدو المشهد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
غارة على زقاق البلاط... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:20
غارة على زقاق البلاط... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
إذا أردت أن تعرف من سيربح الحرب... فانظر إلى من يملك النفس الاقتصادي الأطول
تقارير نشرة الاخبار
14:20
إذا أردت أن تعرف من سيربح الحرب... فانظر إلى من يملك النفس الاقتصادي الأطول
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:48
مقدمة النشرة المسائية 12-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:48
مقدمة النشرة المسائية 12-3-2026
1
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
2
أخبار لبنان
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
أخبار لبنان
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
3
أخبار لبنان
14:14
أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية
أخبار لبنان
14:14
أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية
4
أخبار لبنان
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
أخبار لبنان
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
5
أخبار لبنان
08:39
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
أخبار لبنان
08:39
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
6
خبر عاجل
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
7
خبر عاجل
03:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
خبر عاجل
03:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
8
خبر عاجل
19:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
خبر عاجل
19:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
