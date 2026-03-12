وسط الحرب والدمار... إيرانية تروي تفاصيل حياتها اليومية: قصف وحواجز ... وأمل

روت شابة إيرانية ثلاثينية، لم تكشف عن هويتها، لوكالة "فرانس برس" تفاصيل الحياة اليومية في طهران، في ظل الحرب والخوف والأمل أيضا.



وقالت الشابة: "غادر الناس على دفعات، وخاصة أولئك الذين كانوا بالقرب من أهداف. الوضع المالي سيء جدا. توقفت وظيفتي وأنفق من مدخراتي. والمغادرة تنطوي على تكاليف، ما قد يفسّر عدم مغادرة الكثيرين لطهران في الوقت الراهن، إلى جانب تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن المدنيين سيكونون بأمان".



وأضافت: "مع ذلك لا يزال بالإمكان التسوق. بالنسبة للبنزين خفضّوا الكمية من 30 لترا إلى 20. لم أتزود بأي كمية لأن لدي ما يكفي. لكنني سمعت من صديق أن إحدى محطات الوقود حددت الكمية بخمسة لترات".



وعن الوضع الأمني، كشفت الشابة أن "مراكز الشرطة مغلقة حتى أصغرها، فلا يجد العناصر مكانا يذهبون إليه. أما بالنسبة للباقين فالوضع أسوأ بكثير لأنهم قصفوا جميع قواعدهم. الطريقة الوحيدة التي تمكنهم من إظهار وجودهم وسيطرتهم على الوضع هي إقامة نقاط تفتيش في كل مكان".



وأكدت الشابة أنها لم تضطر "للتوقف عند أي من نقاط التفتيش التي مررت بها، لكنني سمعت أنهم يدققون في هواتف الناس".



وعن شعورها تجاه الحرب، قالت: "في الليلة التي أُعلنت فيها وفاة خامنئي، صعدت أنا وجيراني إلى السطح، وكان الجميع يصرخون ويحتفلون. لكن بعد ذلك، جاؤا إلى الحي بدراجاتهم النارية وبدأوا بإطلاق النار في الهواء"



وتابعت الشابة: "لا أسمع أصوات القصف كثيرا حيث أقيم. في إحدى الليالي قصفوا منطقة قريبة مني وشعرتُ كأن أحدهم يخلع باب المبنى".