الكويت تحظر الأعراس والحفلات والمسرحيات خلال العيد ... وحتى اشعار آخر!

أعلنت الكويت اليوم الخميس منع إقامة أعراس وحفلات ومسرحيات في فترة عيد الفطر وحتى إشعار آخر، "كإجراء احترازي" للحد من التجمعات الكبيرة، وذلك بعد ساعات من إعلان السلطات عن أضرار في مطار الكويت الدولي بسبب هجوم بطائرات مسيّرة.



وجاء في بيان وزارة الداخلية الكويتية "في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة، تعلن وزارة الداخلية أنه تقرر منع إقامة المسرحيات والحفلات والأعراس خلال فترة عيد الفطر المبارك وحتى اشعار آخر وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى الحد من التجمعات الكبيرة وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة في هذه المرحلة".



وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد دعت الأسبوع الماضي إلى "عدم نزول الحداقة وقوارب النزهات البحرية إلى البحر حتى إشعار آخر. وعدم إقامة أو ارتياد المخيمات البرية".



المصدر: فرانس برس