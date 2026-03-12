الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
16
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
16
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكويت تحظر الأعراس والحفلات والمسرحيات خلال العيد ... وحتى اشعار آخر!
منوعات
2026-03-12 | 10:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الكويت تحظر الأعراس والحفلات والمسرحيات خلال العيد ... وحتى اشعار آخر!
أعلنت الكويت اليوم الخميس منع إقامة أعراس وحفلات ومسرحيات في فترة عيد الفطر وحتى إشعار آخر، "كإجراء احترازي" للحد من التجمعات الكبيرة، وذلك بعد ساعات من إعلان السلطات عن أضرار في مطار الكويت الدولي بسبب هجوم بطائرات مسيّرة.
وجاء في بيان وزارة الداخلية الكويتية "في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة، تعلن وزارة الداخلية أنه تقرر منع إقامة المسرحيات والحفلات والأعراس خلال فترة عيد الفطر المبارك وحتى اشعار آخر وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى الحد من التجمعات الكبيرة وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة في هذه المرحلة".
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد دعت الأسبوع الماضي إلى "عدم نزول الحداقة وقوارب النزهات البحرية إلى البحر حتى إشعار آخر. وعدم إقامة أو ارتياد المخيمات البرية".
المصدر: فرانس برس
آخر الأخبار
منوعات
الأعراس
والحفلات
والمسرحيات
العيد
اشعار
التالي
الحرب في المناطق الهشة: 3 قضايا تستحق المتابعة في الشرق الأوسط!
من مضيق هرمز... البحارة الفيليبينيون يطلقون صرخة مدويّة: "نريد العودة سالمين"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-03-03
السفارة الأميركية في الكويت تغلق أبوابها حتى إشعار آخر بسبب "التوترات الإقليمية"
أخبار دولية
2026-03-03
السفارة الأميركية في الكويت تغلق أبوابها حتى إشعار آخر بسبب "التوترات الإقليمية"
0
أخبار دولية
2026-01-08
السلطات السورية تفرض حظرا للتجول في ستّة من أحياء حلب "حتى إشعار آخر"
أخبار دولية
2026-01-08
السلطات السورية تفرض حظرا للتجول في ستّة من أحياء حلب "حتى إشعار آخر"
0
أخبار دولية
2026-03-10
إيران تتوعد بمنع تصدير نفط الشرق الأوسط "إلى إشعار آخر"
أخبار دولية
2026-03-10
إيران تتوعد بمنع تصدير نفط الشرق الأوسط "إلى إشعار آخر"
0
آخر الأخبار
2026-03-09
الخارجية الأميركية: نوصي جميع الأميركيين في البحرين بالبقاء في المنازل حتى إشعار آخر
آخر الأخبار
2026-03-09
الخارجية الأميركية: نوصي جميع الأميركيين في البحرين بالبقاء في المنازل حتى إشعار آخر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:00
الحرب في المناطق الهشة: 3 قضايا تستحق المتابعة في الشرق الأوسط!
منوعات
11:00
الحرب في المناطق الهشة: 3 قضايا تستحق المتابعة في الشرق الأوسط!
0
منوعات
10:00
من مضيق هرمز... البحارة الفيليبينيون يطلقون صرخة مدويّة: "نريد العودة سالمين"
منوعات
10:00
من مضيق هرمز... البحارة الفيليبينيون يطلقون صرخة مدويّة: "نريد العودة سالمين"
0
منوعات
07:01
بعد القصف بالفوسفور الأبيض فوق الجنوب… إليكم تفاصيل حول هذه المادة القاتلة وهذه عواقبها الكارثية على المدنيين
منوعات
07:01
بعد القصف بالفوسفور الأبيض فوق الجنوب… إليكم تفاصيل حول هذه المادة القاتلة وهذه عواقبها الكارثية على المدنيين
0
منوعات
2026-03-11
لبنان تحت النار… صور ومشاهد مؤلمة توثق النيران والعنف وحجم الدمار
منوعات
2026-03-11
لبنان تحت النار… صور ومشاهد مؤلمة توثق النيران والعنف وحجم الدمار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:16
وزير الخارجية التركي: نقف ضد المخططات الانفصالية في إيران ونرفض زرع الفتنة على خلفيات إثنية أو طائفية
آخر الأخبار
08:16
وزير الخارجية التركي: نقف ضد المخططات الانفصالية في إيران ونرفض زرع الفتنة على خلفيات إثنية أو طائفية
0
آخر الأخبار
08:43
سوبرة: الشركات اللبنانية تواجه ضغوطاً غير مسبوقة
آخر الأخبار
08:43
سوبرة: الشركات اللبنانية تواجه ضغوطاً غير مسبوقة
0
خبر عاجل
11:25
غارة اسرائيلية تستهدف المبنى المهدد في الباشورة
خبر عاجل
11:25
غارة اسرائيلية تستهدف المبنى المهدد في الباشورة
0
آخر الأخبار
2026-03-05
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي ثقيل على بلدة الخيام
آخر الأخبار
2026-03-05
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي ثقيل على بلدة الخيام
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:14
دمار في صور بعد الغارات…
أمن وقضاء
09:14
دمار في صور بعد الغارات…
0
أمن وقضاء
09:12
استهدافات لعدد من البلدات في النبطية
أمن وقضاء
09:12
استهدافات لعدد من البلدات في النبطية
0
أمن وقضاء
09:10
المعطيات الأخيرة في شأن حرب لبنان وإسرائيل من الداخل الاسرائيليّ
أمن وقضاء
09:10
المعطيات الأخيرة في شأن حرب لبنان وإسرائيل من الداخل الاسرائيليّ
0
أمن وقضاء
09:03
ليلة عنيفة مرّت بها الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
09:03
ليلة عنيفة مرّت بها الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
09:01
مرقص: الهدف يكمن في لجم التصعيد وابدينا سلسلة مواقف
أخبار لبنان
09:01
مرقص: الهدف يكمن في لجم التصعيد وابدينا سلسلة مواقف
0
خبر عاجل
07:41
مرقص عن بيان "الضباط الوطنيين": وزير الدفاع أشار الى أن هذا الخبر مريب وسيتم التحقق منه ويبنى على الشيء مقتضاه
خبر عاجل
07:41
مرقص عن بيان "الضباط الوطنيين": وزير الدفاع أشار الى أن هذا الخبر مريب وسيتم التحقق منه ويبنى على الشيء مقتضاه
0
حال الطقس
14:59
انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة
حال الطقس
14:59
انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ
تقارير نشرة الاخبار
14:58
طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد
تقارير نشرة الاخبار
14:50
التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
2
أخبار لبنان
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
أخبار لبنان
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
3
أخبار لبنان
08:39
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
أخبار لبنان
08:39
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
4
خبر عاجل
03:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
خبر عاجل
03:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
5
أخبار لبنان
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
أخبار لبنان
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
6
خبر عاجل
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
7
خبر عاجل
19:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
خبر عاجل
19:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
8
أخبار لبنان
15:27
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
15:27
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More