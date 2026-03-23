الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العميل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الخوف مُعدٍ أكثر مما تتخيّل… هكذا ينتقل إليك من دون أن تشعر ويُسيطر على عقلك

2026-03-23 | 07:31

منوعات
2026-03-23 | 07:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الخوف مُعدٍ أكثر مما تتخيّل… هكذا ينتقل إليك من دون أن تشعر ويُسيطر على عقلك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الخوف مُعدٍ أكثر مما تتخيّل… هكذا ينتقل إليك من دون أن تشعر ويُسيطر على عقلك

قد يسيطر الخوف على أفكارنا من دون أن نشعر، خاصة في الأوقات الصعبة أو عند التعرض المستمر لأخبار مقلقة. لكن ما قد لا يدركه كثيرون هو أن الخوف لا يبقى محصورًا داخلنا، بل يمكن أن ينتقل إلينا من الآخرين بسهولة، فيما يُعرف بـ"العدوى العاطفية".

يؤكد خبراء في الصحة النفسية أن مجرد رؤية شخص في حالة هلع قد تكون كفيلة بإثارة الشعور ذاته لدينا، إذ يقوم الدماغ بشكل لا واعٍ بتقليد مشاعر الآخرين عبر آلية بيولوجية تُعرف بالخلايا المرآتية. هذه العملية كانت ضرورية للبقاء في العصور القديمة، لكنها اليوم قد تؤدي إلى تضخيم القلق تجاه مخاطر غير حقيقية.

وعندما ينتقل الخوف، يدخل الجسم في حالة استنفار تُعرف بـ"القتال أو الهروب"، حيث يتم إفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول، ما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب وارتفاع مستوى التوتر. ومع تكرار التعرض لمشاعر الخوف، قد يتحول الأمر إلى حالة من القلق الجماعي والإرهاق النفسي.

ولا يقتصر التأثير على الخوف المباشر، إذ قد يعاني البعض من "صدمة نفسية غير مباشرة"، نتيجة التعرض المستمر لمخاوف الآخرين، ما يظهر على شكل قلق أو أرق أو أفكار مزعجة، حتى من دون وجود خطر فعلي.

في المقابل، يشدد الخبراء على أهمية الوعي بمصدر الخوف، والتمييز بين ما نشعر به فعليًا وما نكتسبه من محيطنا. كما ينصحون باتباع خطوات بسيطة مثل تقليل التعرض للأخبار السلبية، وممارسة تمارين التنفس، والحفاظ على مسافة عاطفية عند التعامل مع مشاعر الآخرين.

ويبقى الفرق أساسيًا بين الحذر والخوف؛ فالحذر يعني الاستعداد الواعي، بينما الخوف المبالغ فيه قد يعيق القدرة على اتخاذ قرارات سليمة.

في عالم سريع ومليء بالمعلومات، يصبح الحفاظ على التوازن النفسي ضرورة. فالخوف قد يكون مُعديًا… لكن الهدوء أيضًا كذلك.

المصدر
 

منوعات

مُعدٍ

تتخيّل…

ينتقل

ويُسيطر

LBCI
خبر عاجل
14:04

رويترز عن مصادر أمنية عراقية: إطلاق صواريخ من الموصل بالعراق باتجاه قاعدة عسكرية أميركية في شمال شرق سوريا

LBCI
آخر الأخبار
16:10

الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي على عريض دبين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-07

الـLBCI في جبّانة "آل شكر"...ومشاهد للمقبرة التي فتحها الجيش الإسرائيلي خلال عمليّة الإنزال

LBCI
أخبار دولية
2026-03-20

وزير الخارجية الفرنسيّ: لا أرى نهاية واضحة للصراع في الشرق الأوسط على الأمد القريب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

هل هناك غياب لأي تواصل بين واشنطن وبيروت في ما يتعلق بمبادرة عون؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

أميركا لن تضرب ايران بعد الان لهذا السبب…

LBCI
آخر الأخبار
14:30

مقدمة النشرة المسائية 23-3-2026

LBCI
أمن وقضاء
10:40

رئيس بلدية الحازمية للـLBCI: تفاجأنا بما حصل ونتمنى ألا نضطر لاتخاذ اجراءات لا نريدها

LBCI
أمن وقضاء
10:36

إستهداف شقة في الحازمية... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:57

وزير إسرائيلي يدعو لجعل نهر الليطاني حدودًا فاصلة… وإسرائيل تكثّف استهداف الجسور لعزل جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

وقفة تضامنية للّجان الطبية في المستشفيات ونقابة الأطباء في بيروت رفضًا لاستهداف القطاع الصحي

LBCI
آخر الأخبار
07:08

سلام مغادراً قصر بعبدا: أنا على تواصل يومي مع الرئيس عون ونعمل جميعاً لوقف الحرب في أسرع وقت ممكن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:05

غارات إسرائيلية تطال صور وجسر القاسمية… واستهدافات في بنت جبيل ومجدل سلم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:50

الجيش الإسرائيلي: العثور على مربض صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
17:45

وسائل إعلام إسرائيلية: تقديرات عسكرية بأن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته إيران باتجاه شمال إسرائيل قبل نحو نصف ساعة قد سقط داخل الأراضي اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
07:53

شركة طيران الشرق الأوسط: هذه الرحلات من 24 ولغاية 30 آذار

LBCI
خبر عاجل
17:47

وسائل إعلام إسرائيلية: لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران تستهدف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان أم كانت تقصد هدفًا داخل إسرائيل وأخطأت إصابته

LBCI
خبر عاجل
12:53

بالصورة: عقد إيجار الشقة التي تم استهدافها عصرًا في الحازمية...

LBCI
خبر عاجل
17:46

وسائل إعلام إسرائيلية: يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يصيب فيها صاروخ باليستي إيراني لبنان خلال الحرب الحالية

LBCI
خبر عاجل
11:39

إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:59

إسرائيل استهدفت قعقعية الجسر ودمّرته بالكامل...اليكم التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More