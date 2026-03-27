ترامب: الـCIA أبلغتني أن مجتبى خامنئي مثليّ… وهذا يضعه في بداية سيئة في بلاده

ترامب: الـCIA أبلغتني أن مجتبى خامنئي مثليّ… وهذا يضعه في بداية سيئة في بلاده
ترامب: الـCIA أبلغتني أن مجتبى خامنئي مثليّ… وهذا يضعه في بداية سيئة في بلاده

ادّعى دونالد ترامب أن وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) أبلغته أن آية الله الجديد في إيران، مجتبى خامنئي، مثليّ، مازحًا بأن ذلك سيجعله "يبدأ بداية سيئة" في الجمهورية الإسلامية المتشددة.

وقال الرئيس الأميركي إن مسؤولين استخباراتيين أطلعوه على هذا الادعاء، الذي يتمحور حول نجل المرشد الأعلى الإيراني السابق، علي خامنئي، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وعندما سُئل في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" عما إذا كانت وكالة الاستخبارات المركزية قد توصلت إلى هذا التقييم، أجاب ترامب: "لقد قالوا ذلك، لكنني لا أعرف إن كان ذلك منهم فقط. أعتقد أن كثيرًا من الناس يقولون ذلك، وهو ما يضع خامنئي في بداية سيئة في ذلك البلد تحديدًا."

وذكر ترامب هذا الأمر في الدقيقة الـ 14:40 من المقابلة... لمشاهدتها كاملة إضغطوا هنا

وكان ترامب قد وصف مجتبى خامنئي سابقًا بأنه "ضعيف" و"خيار غير مقبول" لقيادة إيران، وهو ما يعكس موقفه الرافض لرجل الدين.

وزعمت تقارير في صحيفة "نيويورك بوست" في وقت سابق من هذا الشهر أن الاستخبارات الأميركية تعتقد أن خامنئي كان في علاقة طويلة الأمد مع مُعلّم ذكر في طفولته.

ولا تملك وكالات الاستخبارات الأميركية أدلة مصوّرة تدعم الادعاءات المتعلقة بميول مجتبى خامنئي الجنسية، لكن مصادر تؤكد أن المعلومات تُعتبر موثوقة على أعلى المستويات.

وقال أحد المصادر لصحيفة "نيويورك بوست" إن المعلومة "مستمدة من أحد أكثر المصادر حماية لدى الحكومة"، فيما أشار مصدر آخر إلى أن عرضها على كبار المسؤولين يدل على "وجود قدر من الثقة بها".

كما أُشير إلى هذه الادعاءات في تقرير لشبكة "CBS News"، الذي ذكر أن والد خامنئي الراحل كان لديه مخاوف بشأن "قضايا" غير محددة في "الحياة الشخصية" لابنه عند التفكير في خلافته.

وبحسب التقرير، فإن الشكوك حول ميول مجتبى خامنئي الجنسية كانت متداولة في أوساط عليا، واستُخدمت من قبل البعض لمحاولة منع صعوده إلى السلطة.

وتُعد المثلية الجنسية غير قانونية في إيران، حيث قد تواجه العلاقات بين الأشخاص من الجنس نفسه عقوبات شديدة.

وبينما يُسمح بعمليات تغيير الجنس، أفادت منظمات حقوقية بأن بعض الأفراد يُجبرون عليها لتفادي الملاحقة القانونية.

وقد تُعاقب العلاقات المثلية بالإعدام في الجمهورية الإسلامية، التي واجهت إدانات دولية بسبب تنفيذ أحكام إعدام في السابق، بما في ذلك حالات تم فيها شنق رجال علنًا.

