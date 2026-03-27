بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
15
o
متن
15
o
ترامب: الـCIA أبلغتني أن مجتبى خامنئي مثليّ… وهذا يضعه في بداية سيئة في بلاده
2026-03-27 | 07:36
ترامب: الـCIA أبلغتني أن مجتبى خامنئي مثليّ… وهذا يضعه في بداية سيئة في بلاده
ادّعى دونالد ترامب أن وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) أبلغته أن آية الله الجديد في إيران، مجتبى خامنئي، مثليّ، مازحًا بأن ذلك سيجعله "يبدأ بداية سيئة" في الجمهورية الإسلامية المتشددة.
وقال الرئيس الأميركي إن مسؤولين استخباراتيين أطلعوه على هذا الادعاء، الذي يتمحور حول نجل المرشد الأعلى الإيراني السابق، علي خامنئي، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وعندما سُئل في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" عما إذا كانت وكالة الاستخبارات المركزية قد توصلت إلى هذا التقييم، أجاب ترامب: "لقد قالوا ذلك، لكنني لا أعرف إن كان ذلك منهم فقط. أعتقد أن كثيرًا من الناس يقولون ذلك، وهو ما يضع خامنئي في بداية سيئة في ذلك البلد تحديدًا."
وذكر ترامب هذا الأمر في الدقيقة الـ 14:40 من المقابلة... لمشاهدتها كاملة
إضغطوا هنا
وكان ترامب قد وصف مجتبى خامنئي سابقًا بأنه "ضعيف" و"خيار غير مقبول" لقيادة إيران، وهو ما يعكس موقفه الرافض لرجل الدين.
وزعمت تقارير في صحيفة "
نيويورك بوست
" في وقت سابق من هذا الشهر أن الاستخبارات الأميركية تعتقد أن خامنئي كان في علاقة طويلة الأمد مع مُعلّم ذكر في طفولته.
ولا تملك وكالات الاستخبارات الأميركية أدلة مصوّرة تدعم الادعاءات المتعلقة بميول مجتبى خامنئي الجنسية، لكن مصادر تؤكد أن المعلومات تُعتبر موثوقة على أعلى المستويات.
وقال أحد المصادر لصحيفة "نيويورك بوست" إن المعلومة "مستمدة من أحد أكثر المصادر حماية لدى الحكومة"، فيما أشار مصدر آخر إلى أن عرضها على كبار المسؤولين يدل على "وجود قدر من الثقة بها".
كما أُشير إلى هذه الادعاءات في تقرير لشبكة "
CBS News
"، الذي ذكر أن والد خامنئي الراحل كان لديه مخاوف بشأن "قضايا" غير محددة في "الحياة الشخصية" لابنه عند التفكير في خلافته.
وبحسب التقرير، فإن الشكوك حول ميول مجتبى خامنئي الجنسية كانت متداولة في أوساط عليا، واستُخدمت من قبل البعض لمحاولة منع صعوده إلى السلطة.
وتُعد المثلية الجنسية غير قانونية في إيران، حيث قد تواجه العلاقات بين الأشخاص من الجنس نفسه عقوبات شديدة.
وبينما يُسمح بعمليات تغيير الجنس، أفادت منظمات حقوقية بأن بعض الأفراد يُجبرون عليها لتفادي الملاحقة القانونية.
وقد تُعاقب العلاقات المثلية بالإعدام في الجمهورية الإسلامية، التي واجهت إدانات دولية بسبب تنفيذ أحكام إعدام في السابق، بما في ذلك حالات تم فيها شنق رجال علنًا.
آخر الأخبار
الرئيس الإيراني: مجلس خبراء القيادة اختار بسرعة القائد مجتبى خامنئي الذي سيقود البلاد بقوة
2026-03-13
الرئيس الإيراني: رسالة القائد مجتبى خامنئي أمس أوضحت وحددت مسار مستقبل البلاد في هذه المرحلة المصيرية
2026-03-12
بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: أفشلنا مساعي تقسيم البلاد
2026-03-23
ترامب عن مجتبى خامنئي: لا أريده أن يُقتل ولا أعلم إذا كان على قيد الحياة
11:45
الـLBCI تطلق استوديو جديداً لنشرات الأخبار اليوم الخميس… نقلة نوعية في تجربة المشاهدة
2026-03-25
العثور على هيكل عظمي في كنيسة هولندية يعود للفارس الفرنسي الشهير دارتانيان
2026-03-25
عنصر بسيط في غرفتك قد يسرق نومك… إليكم ما قد يكون السبب الخفي للأرق
2026-03-23
الأرض تفقد توازنها… كل مؤشرات المناخ تدخل مرحلة الخطر القصوى
آخر الأخبار
2026-03-24
الجيش الكويتي: دفاعاتنا الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
2026-03-26
وزير الخارجية المصرية: الجهود المصرية متواصلة للعمل على خفض التصعيد ومع أننا لم نتوصل الى مخرجات محددة إلا أننا متفائلون
16:33
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله يصعّد بشكل ملحوظ بـ105 موجات هجومية في اليوم وهو العدد الأعلى منذ بداية الحرب
2026-03-24
بيانات شحن: ارتفاع صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي إلى نحو 4 ملايين ب/ي في الأسبوع الماضي مقارنة بنحو مليون ب/ي قبل حرب إيران
أمن وقضاء
09:06
الاستهدافات الاسرائيلية طالت قرى كفررمان والدوير وحاروف في قضاء النبطية
09:04
موكب السفير البابويّ في حاصبيا ومرجعيون ودعم للأهالي الصامدين
06:56
القليعة: أجراس تُرن ومؤمنون بانتظار السفير البابويّ
05:43
النائب نديم الجميل للـLBCI: ليس أمام الحزب سوى الإستسلام... وعلى بري حسم خياره
05:27
النائب نديم الجميل للـLBCI: لسنا من عليه أن يقرر كيفية التعاطي مع حزب الله بل على الأخير أن يقرر كيفية التعاطي مع الدولة والشعب ومشكلتنا بانتمائه وولائه لإيران لا بديموغرافيته ولا بحجمه السياسي والشعبي
05:02
السفير البابوي باولو بورجيا للـLBCI في جولة له في قرى الشريط الحدودي: يجب أن نكون حاضرين ومتضامنين ونتشارك الأفراح والآلام حيثما تدعو الحاجة
02:08
سلسلة غارات استهدفت النبطية جنوب لبنان
14:50
من غرفة العمليات للواقع... حرس بيروت حاضر!
14:41
مجلس الوزراء يتجاوز ملف السفير الإيراني ومقاطعة لوزراء الثنائي
أخبار لبنان
14:27
إعادة إحياء موسيقى نشرات الـLBCI بعد 40 عامًا بتوقيع غي مانوكيان
01:33
العملات الورقية الأميركية الجديدة ستحمل توقيع ترامب
03:26
ارتفاع في أسعار المحروقات
14:15
الـLBCI تُطلق نشرتها بحُلّة جديدة واستديو عصريّ مع التركيز: الخبر أولاً!
11:45
الـLBCI تطلق استوديو جديداً لنشرات الأخبار اليوم الخميس… نقلة نوعية في تجربة المشاهدة
09:22
أدرعي: قضينا على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله في اشتباكات وجهاً لوجه في جنوب لبنان
10:00
"تسنيم" عن مصدر مطلع: إيران أرسلت رسميا الليلة الماضية ردها على المقترح الأميركي عبر وسطاء
15:33
أهالي بلدة حبوش: نرفض رفضًا قاطعًا أي خطاب تخويني أو محاولة للنيل من الوزير مكي ولا جهة أو مجموعة يمكنها اختزال بلدة بكاملها
