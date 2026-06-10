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أكثر من تريليون دولار تبخرت... ومحللون يشرحون: هذا ما يحدث للبيتكوين

منوعات
2026-06-10 | 11:31
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أكثر من تريليون دولار تبخرت... ومحللون يشرحون: هذا ما يحدث للبيتكوين
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أكثر من تريليون دولار تبخرت... ومحللون يشرحون: هذا ما يحدث للبيتكوين

شهدت عملة البيتكوين تراجعاً حاداً خلال الأشهر الثمانية الماضية، بعدما انخفضت من مستوياتها القياسية، ما أدى إلى تبخر أكثر من 1.2 تريليون دولار من قيمتها السوقية.

كما محا هذا التراجع جزءاً كبيراً من المكاسب التي حققتها العملة عقب عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعدما كانت قد استفادت من توقعات بسياسات أكثر دعماً لقطاع العملات الرقمية.

ورغم تجاوز البيتكوين حاجز 100 ألف دولار للمرة الأولى بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإن معنويات المستثمرين تبدلت تدريجياً. وتراجعت العملة بشكل ملحوظ منذ بداية العام، في وقت واصلت فيه الأسواق التقليدية أداءها القوي، إذ سجل مؤشر S&P 500 مكاسب لافتة، بينما شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبيتكوين عمليات سحب متواصلة.

ويرى محللون أن عدة عوامل تقف وراء هذا الأداء الضعيف، أبرزها انتقال جزء من رؤوس الأموال الاستثمارية إلى قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يشهد نمواً متسارعاً، إضافة إلى المخاوف من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة لفترة أطول.

وتؤثر السياسات النقدية المتشددة عادةً سلباً على الأصول عالية المخاطر، ومن بينها العملات المشفرة، التي تستفيد بشكل أكبر من بيئات السيولة المرتفعة وتكاليف الاقتراض المنخفضة.

ورغم التراجع الحالي، لا يزال بعض المستثمرين يراهنون على انتعاش القطاع، خاصة مع مناقشة مشروع قانون "CLARITY Act" في الكونغرس الأميركي، والذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي أوضح لسوق العملات الرقمية والعملات المستقرة.

ويعتقد مؤيدو المشروع أن إقراره قد يعزز ثقة المستثمرين ويفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة، ما قد يشكل نقطة تحول مهمة لمستقبل صناعة الأصول الرقمية.
 

منوعات

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