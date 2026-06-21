مداهمة بحثاً عن المخدرات تنتهي بطريقة غير متوقعة... ما عثرت عليه الشرطة الفرنسية داخل هذا المنزل ثمين وصادم

أدت مداهمة للشرطة الفرنسية بحثا عن مخدرات في منزل بضواحي باريس، إلى العثور على لوحة مسروقة لبابلو بيكاسو، وفق ما أفاد مدعون عامون.



وقال مكتب المدعي العام في كريتاي في جنوب شرق باريس "تم هذا الاكتشاف خلال عملية تفتيش نُفذت في إطار تحقيق بتهريب مخدرات".



وأضاف أنهم فتحوا تحقيقا بجرم السرقة والاتجار بالمسروقات.



وأفاد المكتب أن أربعة أشخاص مثلوا الجمعة أمام المحكمة في جلسة استماع على خلفية القضية.



ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" التي كانت أول من نشر الخبر، نُفذت عملية التفتيش الاثنين من قبل محققين في مدينة شامبيني سور مارن في شرق باريس.



وذكرت الصحيفة أن الشرطة ضبطت إلى جانب لوحة بيكاسو، راتنج القنب وملابس فاخرة ومبالغ نقدية باليورو.



وأكد مكتب المدعي العام في كريتاي أنه تم تم التحقق من أن لوحة بيكاسو أصلية، لكنه لم يعط تفاصيل عنها.