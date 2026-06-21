الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فرنسا تحيي عيد الموسيقى رغم بلوغ الحرارة 41 درجة مئوية في بعض المناطق
منوعات
2026-06-21 | 11:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
فرنسا تحيي عيد الموسيقى رغم بلوغ الحرارة 41 درجة مئوية في بعض المناطق
مضت فرنسا قدما بإحياء عيد الموسيقى الأحد رغم موجة الحرّ التي دفعتها لإعلان حالة الإنذار الأحمر ليوم الاثنين في نصف مناطق البلاد حيث سيُحظر استهلاك الكحول خلال الحدث السنوي بسبب القيظ.
وألغت عدة مدن الحفلات التي كانت مقررة للنسخة الخامسة والأربعين من عيد الموسيقى، الملتقى السنوي للفنانين الصغار والكبار في شوارع البلد وحاناته، فيما توقّعت خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية أن تبلغ الحرارة 41 درجة مئوية في بعض المناطق الأحد.
تؤثر موجة الحر ومركزها فرنسا، على جنوب بريطانيا وإسبانيا والبرتغال أيضا.
وقرّرت بلديّات كل من باريس وليون (الوسط الشرقي) وستراسبورغ (الشرق)، الإبقاء على الحدث، وذلك حرصا على "تنظيمه والإشراف عليه بدلا من التعامل مع تداعياته"، على ما قال رئيس بلدية العاصمة إيمانويل غريغوار.
إلا أن متحف اللوفر في باريس أعلن إلغاء حفل موسيقي مجاني كان من المقرر بأن يقام تحت هرمه الزجاجي بسبب الحر.
وأعلنت مديرية الشرطة في باريس نشر 4800 شرطي ودركي و2500 مسعف، في العاصمة ومحيطها. وحظرت المسيرات على "الرصيف المنخفض" من نهر السين تجنّبا "لخطر الوقوع في النهر".
وحذّر مسؤولون من مخاطر على صلة بالسباحة بعد غرق أربعة فتيان في فرنسا السبت.
وبغية تجنّب قدر المستطاع الوعكات الصحية وأعمال الإخلال بالنظام العام، حُظر استهلاك الكحول في محيط الطرقات العامة والشوارع والأماكن العامة في المناطق المشمولة بإنذار أحمر (أعلى درجات التنبيه من موجات الحرّ) وأخرى تخضع لإنذار برتقالي.
وفي المجموع، تطال التنبيهات الحمراء الأحد عددا قياسيا من الأقاليم الفرنسية بلغ 35 (ثلث عددها الإجمالي). وأعلنت حالة الإنذار البرتقالي في 45 إقليما آخر. ويعيش حوالى 53 مليون شخص في المناطق التي تطالها الإنذارات الحمراء والبرتقالية.
يتوقع بأن يزداد الوضع سوءا إذ أعلنت الحكومة بأن الإنذار الأحمر سيشمل نصف مناطق فرنسا الاثنين. وسيشمل الإنذار الأعلى درجة من الحر 49 من أقاليم البر الرئيسي الفرنسي الـ96 أو مناطقه الإدارية بينما سيشمل الإنذار البرتقالي 40 إقليما آخر، بحسب "ميتيو فرانس".
- إجراءات في إسبانيا -
وصدرت "توجيهات" تقضي بعدم بيع مشروبات كحولية في الفعاليات المنظّمة من الدولة، وفق ما أعلنت الحكومة التي أنشأت خلّية أزمة بين الوزارات لهذا الغرض.
وذكّرت وزيرة الصحة ستيفاني ريست في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" بأن "شرب الكحول غير موصى به في الحرّ"، وذلك بناء على دراسات علمية "إذ إن الكحول يبطل مفعول هرمون يحفظ المياه في الجسم، فيتعرّض المرء لمزيد من الجفاف".
وحضّت الحكومة على الحدّ من استهلاك المشروبات الكحولية، لكنها تركت القرار النهائي بأيدي المنظمين المحليين للحدث.
ووصفت هيلي انفانت (21 عاما) القرار بأنه "أمر جيّد"، معتبرة أن تأثير الكحول قد يكون أكثر قوّة بسبب الحرّ.
أما نيكولا بيلك (48 عاما) فرأى أن هذا التدبير "لن يكون له أي أثر"، لافتا إلى أن "كلا يفعل ما يحلو له".
ومنذ العام 1982، تقام سنويا فعاليات عيد الموسيقى المجانية والمنفتحة على كلّ الأنماط الموسيقية في الحادي والعشرين من حزيران/يونيو تزامنا مع الانقلاب الصيفي. وتتيح للحانات استقطاب مزيد من الزبائن.
والعام الماضي، شارك في فعاليات الحدث نحو مليوني شخص في باريس وحدها.
وحضّ الرئيس إيمانويل ماكرون عبر "إكس" السكان "للاهتمام بغيرهم"، خصوصا المسنّين والأطفال والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم أو الأكثر ضعفا.
ومن المقرر بأن يتم إغلاق 845 مدرسة في فرنسا الاثنين بسبب الحر بينما عدّلت 1800 مدرسة أخرى ساعات الدوام للتأقلم مع حالة الطقس.
في إسبانيا، أُعلنت حالة الإنذار البرتقالي في 13 من مناطق البلاد الـ17 الأحد بينما أُعلن الإنذار الأحمر في إقليم الباسك المحاذي لفرنسا.
وأُلغي عرض مباراة إسبانيا ضد السعودية ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم علنا في مدريد بعدما توقّعت هيئة الأرصاد الوطنية بأن تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية في العاصمة.
وأعلنت هيئة الأرصاد البرتغالية الإنذار البرتقالي في ثلاث مناطق داخلية، محذّرة من أن الحرارة ستصل إلى 42 درجة مئوية.
وفي بريطانيا، وسّع مكتب الأرصاد الجويّة التحذير من الحرارة الشديدة ليشمل إنذار باللون البرتقالي معظم مناطق انكلترا بين الاثنين والخميس، متوقعا بأن تصل الحرارة في بعض المناطق إلى 37 درجة مئوية.
وبحسب العلماء، يجعل التغيّر المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية الظواهر المناخية القصوى، ومنها موجات الحرّ، أكثر شدّة وتواترا.
منوعات
الموسيقى
الحرارة
مئوية
المناطق
التالي
صورة عائلية ورسالة مؤثرة... أمير سعود يحتفل بعيد الأب مع طفلَيه
"لكل امرأة لعبت الدورين"... رسالة مؤثرة من ريتا حرب: كل عيد أب وإنتِ كمان بخير (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-06-15
ما هي درجة الحرارة المثالية لنوم عميق؟
صحة وتغذية
2026-06-15
ما هي درجة الحرارة المثالية لنوم عميق؟
0
أمن وقضاء
07:52
قوى الأمن: تدابير سير الليلة في الأشرفية لمناسبة احتفالية عيد الموسيقى
أمن وقضاء
07:52
قوى الأمن: تدابير سير الليلة في الأشرفية لمناسبة احتفالية عيد الموسيقى
0
أخبار لبنان
2026-03-26
إعادة إحياء موسيقى نشرات الـLBCI بعد 40 عامًا بتوقيع غي مانوكيان
أخبار لبنان
2026-03-26
إعادة إحياء موسيقى نشرات الـLBCI بعد 40 عامًا بتوقيع غي مانوكيان
0
آخر الأخبار
2026-06-03
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يخفض توقعاته للنمو بالعراق في 2026 5.1 نقطة مئوية إلى -1.5% ولبنان 6 نقاط مئوية إلى -2%
آخر الأخبار
2026-06-03
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يخفض توقعاته للنمو بالعراق في 2026 5.1 نقطة مئوية إلى -1.5% ولبنان 6 نقاط مئوية إلى -2%
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:02
صورة عائلية ورسالة مؤثرة... أمير سعود يحتفل بعيد الأب مع طفلَيه
منوعات
12:02
صورة عائلية ورسالة مؤثرة... أمير سعود يحتفل بعيد الأب مع طفلَيه
0
منوعات
07:39
"لكل امرأة لعبت الدورين"... رسالة مؤثرة من ريتا حرب: كل عيد أب وإنتِ كمان بخير (فيديو)
منوعات
07:39
"لكل امرأة لعبت الدورين"... رسالة مؤثرة من ريتا حرب: كل عيد أب وإنتِ كمان بخير (فيديو)
0
منوعات
07:11
مداهمة بحثاً عن المخدرات تنتهي بطريقة غير متوقعة... ما عثرت عليه الشرطة الفرنسية داخل هذا المنزل ثمين وصادم
منوعات
07:11
مداهمة بحثاً عن المخدرات تنتهي بطريقة غير متوقعة... ما عثرت عليه الشرطة الفرنسية داخل هذا المنزل ثمين وصادم
0
منوعات
06:08
في 21 حزيران... العالم يعزف على إيقاع واحد: كيف وُلد يوم الموسيقى العالمي؟
منوعات
06:08
في 21 حزيران... العالم يعزف على إيقاع واحد: كيف وُلد يوم الموسيقى العالمي؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-04-14
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل
آخر الأخبار
2026-04-14
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل
0
أخبار لبنان
2026-05-04
سلام ترأس اللقاء الوزاري الدوري... مرقص: بحثنا مسألة العنف اللفظي على وسائل التواصل الاجتماعي
أخبار لبنان
2026-05-04
سلام ترأس اللقاء الوزاري الدوري... مرقص: بحثنا مسألة العنف اللفظي على وسائل التواصل الاجتماعي
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-13
الشباب والصيف: موسمُ عمل وتجربة ومسؤولية
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-13
الشباب والصيف: موسمُ عمل وتجربة ومسؤولية
0
أخبار دولية
2026-05-15
ترامب غادر بكين
أخبار دولية
2026-05-15
ترامب غادر بكين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:58
الشرع: الحل في لبنان لا يمكن أن يكون عسكريا وسنجلس مع حزب الله اذا كان ذلك يصب في مصالح لبنان وسوريا
أخبار دولية
14:58
الشرع: الحل في لبنان لا يمكن أن يكون عسكريا وسنجلس مع حزب الله اذا كان ذلك يصب في مصالح لبنان وسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
السفير البابوي في مغدوشة... بركة بابوية ورسالة أمل
تقارير نشرة الاخبار
14:02
السفير البابوي في مغدوشة... بركة بابوية ورسالة أمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ما المنتخب الأكثر تشجيعًا بين اللبنانيين في كأس العالم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ما المنتخب الأكثر تشجيعًا بين اللبنانيين في كأس العالم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تاريخ التعليم الخاص في لبنان: من الإرساليات إلى سؤال المواطنة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تاريخ التعليم الخاص في لبنان: من الإرساليات إلى سؤال المواطنة
0
أخبار دولية
13:35
إسرائيل تسعى لتكريس خط أحمر: عدم الإنسحاب مما تسميه المنطقة الأمنية
أخبار دولية
13:35
إسرائيل تسعى لتكريس خط أحمر: عدم الإنسحاب مما تسميه المنطقة الأمنية
0
أخبار دولية
13:34
ما هي إحتمالات نجاح الجولة الاولى من مفاوضات سويسرا وما هي الخطوة التالية؟
أخبار دولية
13:34
ما هي إحتمالات نجاح الجولة الاولى من مفاوضات سويسرا وما هي الخطوة التالية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اقتصاد اميركا لا يتوقف عند الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اقتصاد اميركا لا يتوقف عند الحرب
0
أمن وقضاء
13:27
تفاصيل اليوم الأول من هدنة الجنوب... وهل أصبح علي الطاهر جزءاً منها؟
أمن وقضاء
13:27
تفاصيل اليوم الأول من هدنة الجنوب... وهل أصبح علي الطاهر جزءاً منها؟
0
أخبار دولية
13:24
تفاصيل جولة المفاوضات الأميركية - الإيرانية في سويسرا والإجتماع الرباعي في العاصمة المصرية
أخبار دولية
13:24
تفاصيل جولة المفاوضات الأميركية - الإيرانية في سويسرا والإجتماع الرباعي في العاصمة المصرية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:26
الجيش الاسرائيلي: كشف نفق في مجدل زون يثبت مرة أخرى أن حزب الله استغل المناطق المدنية لإقامة بنى تحتية عسكرية بين السكان (فيديو)
أخبار لبنان
12:26
الجيش الاسرائيلي: كشف نفق في مجدل زون يثبت مرة أخرى أن حزب الله استغل المناطق المدنية لإقامة بنى تحتية عسكرية بين السكان (فيديو)
2
أمن وقضاء
08:35
رضيعة حديثة الولادة عثر عليها في محلّة سقي طرابلس... هل من يعرف عنها أو عن أحد ذويها شيئًا؟
أمن وقضاء
08:35
رضيعة حديثة الولادة عثر عليها في محلّة سقي طرابلس... هل من يعرف عنها أو عن أحد ذويها شيئًا؟
3
خبر عاجل
09:32
ترامب عن لبنان: أشعر بخيبة أمل لأن إسرائيل عاجزة عن القضاء على حزب الله ولا يمكنهم فعل أي شيء دون هدم المباني وأكاد أسلم هذه المهمة لسوريا لأنها ستؤديها بدقة أكبر
خبر عاجل
09:32
ترامب عن لبنان: أشعر بخيبة أمل لأن إسرائيل عاجزة عن القضاء على حزب الله ولا يمكنهم فعل أي شيء دون هدم المباني وأكاد أسلم هذه المهمة لسوريا لأنها ستؤديها بدقة أكبر
4
أمن وقضاء
07:52
قوى الأمن: تدابير سير الليلة في الأشرفية لمناسبة احتفالية عيد الموسيقى
أمن وقضاء
07:52
قوى الأمن: تدابير سير الليلة في الأشرفية لمناسبة احتفالية عيد الموسيقى
5
خبر عاجل
14:16
صور اضافية للنفق المكتشف في مجدل زون - جنوب لبنان
خبر عاجل
14:16
صور اضافية للنفق المكتشف في مجدل زون - جنوب لبنان
6
خبر عاجل
01:38
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل حسين القدرة ومحمد الفرا الناشطين في الجناح العسكري لحماس والجهاد الإسلامي
خبر عاجل
01:38
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل حسين القدرة ومحمد الفرا الناشطين في الجناح العسكري لحماس والجهاد الإسلامي
7
اخبار البرامج
07:02
في عيد الأب... طوني عيسى يفاجئ والده عبر الـLBCI ودموع ناظم عيسى تأسر القلوب (فيديو)
اخبار البرامج
07:02
في عيد الأب... طوني عيسى يفاجئ والده عبر الـLBCI ودموع ناظم عيسى تأسر القلوب (فيديو)
8
أمن وقضاء
08:09
المشهد في الجنوب وتطورات علي الطاهر…
أمن وقضاء
08:09
المشهد في الجنوب وتطورات علي الطاهر…
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More