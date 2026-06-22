لكزس تطلق RZ500e الكهربائية بالكامل في أسواق الشرق الأوسط

أعلنت لكزس عن إطلاق طرازها الجديد كليًا RZ500e في منطقة الشرق الأوسط، لتسجّل أول حضورٍ لـمركبة رياضية متعددة الاستعمالات كهربائية تعمل بالبطارية (BEV) من لكزس في المنطقة، بعد أن طورت هذا الطراز من الصفر ليصبح مركبة كهربائية بالكامل، وذلك في محطةٍ مفصلية ضمن مسيرة توجه الشركة نحو تعزيز الطرازات الكهربائية، مجسِّدةً المرحلة التالية من استراتيجية Lexus Electrified والتزامها التام بتحقيق الحياد الكربوني.

الطراز الجديد يأتي في إطار توجه لكزس للاعتماد على الطاقة الكهربائية في فئة الفخامة بإطلاق الطراز RX400h عام 2005، وهي ما تزال ماضيةٌ في موازنة أداء القيادة والمسؤولية البيئية؛ حيث يعمق الطراز RZ500e اليوم هذه الفلسفة الخاصة بالمركبات الرياضية متعددة الاستعمالات الكهربائية بالكامل، وأصبحت من أبرز ما يميز علامة لكزس مع تصميمٍ مؤثّرٍ مدعومٍ بتقنياتٍ كهربائيةٍ متقدّمة.

يوفر الطراز RZ500e الجديد منظومةً كهربائيةً تعمل بالبطارية (BEV) معادٌ تصميمها بالكامل، ومنصةً تتميز بديناميكياتٍ مُحسَّنةٍ ترتقي بالثبات والاستجابة، إلى جانب نظام دفعٍ رباعي متقدم، لتساهم كل هذه التحسينات في تعزيز مفهوم القيادة «The Natural» وتعميق الإحساس الفريد بالمتعة خلف المقود، ذلك الإحساس الذي يُعرَف بـ "بصمة قيادة لكزس".



وبمناسبة إطلاق الطراز RZ الجديد، صرح كبير مهندسي لكزس إنترناشيونال، قائلًأ "لكزس ملتزمةٌ بصقل تقنيات التحوّل الكهربائي التي ترتقي بمتعة القيادة وتتيح تجارب قيادة جديدةٍ ومثيرة. وفي مركز تويوتا التقني – شيموياما (TTC S)، يعمل المهندسون مع السائقين المحترفين على مسارات اختبارٍ تحاكي أكثر ظروف الطرق تطلّبًا بهدف صقل أداء المركبة بدقّةٍ صارمة. ولكزس اليوم عازمةٌ على المضي في تعزيز تجربة قيادتها المميّزة عبر مواءمةٍ ذكيةٍ تجمع المكوّنات العصرية والبرمجيات المتقدّمة في تجربةٍ سلسةٍ ومميزة.



في قلب RZ500e منظومةٌ كهربائيةٌ تعمل بالبطارية (BEV) جديدةٌ بالكامل، تطويرها لتواكب الأداء الفريد لهذه الفئة، وتضمّ بطارية ليثيوم-أيون عالية السعة طُوِّرت حديثًا بتحسين الخلايا وزيادة عددها ما يتيح دمج محركات كهربائية عالية القدرة والمحور الكهربائي المطوّر (eAxle) الذي يتميّز بكفاءةٍ أعلى للعاكس. والنتيجة؛ قدرة محركٍ أعلى بكثير، وكفاءة طاقةٍ محسّنة، وخفضٌ لفواقد القدرة في مختلف أجزاء المنظومة.





من جانبٍ آخر، تم رفع سعة حزمة البطارية وتحسين بنيتها بهدف إطالة مدى القيادة ومنح العملاء قدرًا أعلى من راحة البال سواءً في المشاوير اليومية أو الرحلات الطويلة. كذلك، تُعزِّز تحسينات الشاحن المدمج بالمركبة ووظائف الشحن عملية التزوّد بالطاقة، لتقلص زمن الشحن وتزيد سهولة الاستخدام بشكلٍ عام. وبتحسين خصائص البطارية وأنظمة التبريد واستراتيجيات التحكم بالشحن، تضمن لكزس توفير الأداء والعملانية اللذان يلائمان أساليب القيادة المعاصرة في الطرازRZ500e.



إضافةً إلى ذلك، تعتمد منظومة الدفع الكهربائي بالبطارية (BEV) بنيةَ تبريدٍ مائي تدعم استدامة الأداء والحفاظ على الاستقرار الحراري بنفس الوقت. ومن خلال إعادة تقييمٍ شاملةٍ لسعة البطارية وبنيتها، وأنظمة الشحن، فقد نجحت لكزس في تقديم تسارعٍ أقوى وكفاءة طاقةٍ أعلى يعزّزان مكانة RZ للارتقاء بأداء وموثوقية هذا الطراز الفاخر الكهربائي المدفوع بالبطارية.



وإلى جانب تطوير منظومة الدفع، رفعت لكزس مستوى تجربة القيادة عبر إدخال تحسيناتٍ دقيقةٍ على منصة e‑TNGA المخصّصة حصريًا للمركبات الكهربائية العاملة بالبطارية، حيث تعتمد هذه الهندسة تثبيت البطارية أسفل أرضية الهيكل لخلق مركز ثقلٍ منخفضٍ يعزّز الثبات، ويُحسّن توازن الهيكل، ويحسن دقة التحكم الديناميكي دون المساومة على راحة الركاب.



وقد عملت لكزس على تعزيز صلابة الطراز الجديد لتحسين ثبات المركبة ودقة التوجيه، فقد جرى تدعيم الأجزاء الإطارية الموصولة وتقوية وصلات الألواح لرفع صلابة هيكل المركبة. كذلك، تم تعزيز منطقة حامل المبرّد والبنية الخلفية للهيكل للحدّ من تشوّه الالتواء ليعزز استقرار المركبة على الخط المستقيم، ويوفر استجابةً أدقّ للتوجيه. وتُتيح هذه التحسينات لمكوّنات نظام التعليق قدرًا أعلى من الدقّة، ليحصل السائق على تحكّمٍ أعلى وثقةٍ أكبر خلف المقود.



وفي صميم الشخصية الديناميكية للطراز RZ500e يبرز تطوّر نظام الدفع بكامل العجلات DIRECT4 من لكزس، والذي يضم محرّكاتٍ عالية المخرجات تعمل مع محورٍ كهربائيٍ مطوَّر (eAxle) يتميّز بكفاءةٍ أعلى للعاكس عند المحورين الأمامي والخلفي، بينما يتم توزيع العزم للحصول على تماسكٍ وثباتٍ فائقين، حيث يُعدَّل العزم ديناميكيًا للحدّ من الاهتزاز الطولي (Pitching) عند التسارع والانطلاق في خطٍ مستقيمٍ، ليوفر استجابةٍ مباشرة وانسيابية. أما في المنعطفات، فيحسن النظام توزيع العزم تبعًا لسرعة المركبة وزاوية التوجيه وظروف القيادة لضمان تتبّعٍ دقيق للمسار وتسارعٍ مستقر عند الخروج من المنعطف. من جانبٍ آخر، تم رفع سعة حزمة البطارية وتحسين بنيتها بهدف إطالة مدى القيادة ومنح العملاء قدرًا أعلى من راحة البال سواءً في المشاوير اليومية أو الرحلات الطويلة. كذلك، تُعزِّز تحسينات الشاحن المدمج بالمركبة ووظائف الشحن عملية التزوّد بالطاقة، لتقلص زمن الشحن وتزيد سهولة الاستخدام بشكلٍ عام. وبتحسين خصائص البطارية وأنظمة التبريد واستراتيجيات التحكم بالشحن، تضمن لكزس توفير الأداء والعملانية اللذان يلائمان أساليب القيادة المعاصرة في الطرازRZ500e.إضافةً إلى ذلك، تعتمد منظومة الدفع الكهربائي بالبطارية (BEV) بنيةَ تبريدٍ مائي تدعم استدامة الأداء والحفاظ على الاستقرار الحراري بنفس الوقت. ومن خلال إعادة تقييمٍ شاملةٍ لسعة البطارية وبنيتها، وأنظمة الشحن، فقد نجحت لكزس في تقديم تسارعٍ أقوى وكفاءة طاقةٍ أعلى يعزّزان مكانة RZ للارتقاء بأداء وموثوقية هذا الطراز الفاخر الكهربائي المدفوع بالبطارية.وإلى جانب تطوير منظومة الدفع، رفعت لكزس مستوى تجربة القيادة عبر إدخال تحسيناتٍ دقيقةٍ على منصة e‑TNGA المخصّصة حصريًا للمركبات الكهربائية العاملة بالبطارية، حيث تعتمد هذه الهندسة تثبيت البطارية أسفل أرضية الهيكل لخلق مركز ثقلٍ منخفضٍ يعزّز الثبات، ويُحسّن توازن الهيكل، ويحسن دقة التحكم الديناميكي دون المساومة على راحة الركاب.وقد عملت لكزس على تعزيز صلابة الطراز الجديد لتحسين ثبات المركبة ودقة التوجيه، فقد جرى تدعيم الأجزاء الإطارية الموصولة وتقوية وصلات الألواح لرفع صلابة هيكل المركبة. كذلك، تم تعزيز منطقة حامل المبرّد والبنية الخلفية للهيكل للحدّ من تشوّه الالتواء ليعزز استقرار المركبة على الخط المستقيم، ويوفر استجابةً أدقّ للتوجيه. وتُتيح هذه التحسينات لمكوّنات نظام التعليق قدرًا أعلى من الدقّة، ليحصل السائق على تحكّمٍ أعلى وثقةٍ أكبر خلف المقود.وفي صميم الشخصية الديناميكية للطراز RZ500e يبرز تطوّر نظام الدفع بكامل العجلات DIRECT4 من لكزس، والذي يضم محرّكاتٍ عالية المخرجات تعمل مع محورٍ كهربائيٍ مطوَّر (eAxle) يتميّز بكفاءةٍ أعلى للعاكس عند المحورين الأمامي والخلفي، بينما يتم توزيع العزم للحصول على تماسكٍ وثباتٍ فائقين، حيث يُعدَّل العزم ديناميكيًا للحدّ من الاهتزاز الطولي (Pitching) عند التسارع والانطلاق في خطٍ مستقيمٍ، ليوفر استجابةٍ مباشرة وانسيابية. أما في المنعطفات، فيحسن النظام توزيع العزم تبعًا لسرعة المركبة وزاوية التوجيه وظروف القيادة لضمان تتبّعٍ دقيق للمسار وتسارعٍ مستقر عند الخروج من المنعطف.