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بسبب قطعة مارشميلو... أمّ تحترق أمام طفلَيها: كيف تحوّلت سهرة عائليّة إلى مأساة؟
منوعات
2026-07-24 | 09:18
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بسبب قطعة مارشميلو... أمّ تحترق أمام طفلَيها: كيف تحوّلت سهرة عائليّة إلى مأساة؟
قرّرت شارلوت روز آن هيل، أمّ استراليّة لطفلَين، أن تفرح صغيرَيها في عطلتهما المدرسية من خلال سهرة شواء مارشميلو.
لكنّ الفرحة لم تدُم سوى لبضع دقائق حتّى اشتعلت النار في ملابسها أثناء إشعال الشواية، ما سبّب الرعب لطفلَيها اللّذَين ركضا طلباً للمساعدة.
وفارقت الأمّ الحياة بعد أيّام قضتها في المستشفى، متأثّرةً بمضاعفات حروقها البالغة.
وأتت هذه الحادثة المأساويّة كتحذيرٍ من النيران حتّى في الأنشطة العائليّة البسيطة.
ولا تكمن خطورة تحميص المارشميلو في الحلوى نفسها، بل في استخدام اللهب المكشوف، كالفحم والغاز ونيران المخيّمات، ممّا قد يسبّب حرائق بالملابس أو إصابات للأطفال عند غياب الرقابة. لذا تؤكّد هيئات السلامة أنّ خطر حفلات الشواء ينبع من التعامل غير الآمن مع النار، لا من الطعام.
ويُصنّف اشتعال الملابس من أخطر المسبّبات للإصابات، لا سيما الثياب المصنوعة من الأقمشة الصناعية، إذ تساعد النيران على الانتشار على الجسم خلال ثوانٍ معدودة.
ولا تقتصر الإصابات على الجلد، بل قد تحدث اضطرابات في الدورة الدموية وتنشف السوائل من الجسم، مهدّدةً حياة المصاب.
ولهذا توصي أجهزة الدفاع المدني بالتصرّف العاجل لإنقاذ الوضع من خلال حول قاعدة إسعاف أوّلي بسيطة تُعرَف بـ "توقّف، ارتمِ، تدحرج".
وتقتضي القاعدة التوقّف عن الجري، الارتماء ارضاً مع حماية الوجه قدر الإمكان، والتدحرج عدّة مرات حتّى ينقطع وصول الأكسجين إلى اللهب وينطفئ.
ويشدّد الأطبّاء على تبريد مكان الحرق بماء جارٍ فاتر لـ 20 دقيقة على الأقلّ بعد انطفاء النار، ثم اللجوء إلى المستشفى.
ولكي لا يبقى شواء المارشميلو ذاكرة مرعبة للعائلات، يمكن اتّباع 5 قواعد لضمان تجربة أكثر أماناً:
-
إبعاد الأطفال عن الشواية أو النار
-
تأمين مطفأة أو بطّانيّة إطفاء في المكان
-
الابتعاد عن الملابس القابلة للاشتعال بسهولة، خاصّةً الفضفاضة
-
عدم إضافة الكحول أو البنزين أو السوائل القابلة للاشتعال إلى النار
-
الالتزام بقاعدة "توقّف، ارتمِ، تدحرج" وتعليمها للأطفال
المصدر
منوعات
مارشميلو
احتراق ام
شواء مارشميلو
تحميص مارشميلو
حريق
انقاذ من الحريق
اطفاء حريق
توقف ارتم تدحرج.
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