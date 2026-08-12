الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد أكثر من 80 عامًا تحت الدانوب... الجفاف يكشف رفات جنديين وأسرارًا من الحرب العالمية الثانية

منوعات
2026-08-12 | 10:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد أكثر من 80 عامًا تحت الدانوب... الجفاف يكشف رفات جنديين وأسرارًا من الحرب العالمية الثانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد أكثر من 80 عامًا تحت الدانوب... الجفاف يكشف رفات جنديين وأسرارًا من الحرب العالمية الثانية

كشفت المستويات المنخفضة لمياه نهر الدانوب في العاصمة المجرية بودابست عن رفات جنديين ألمانيين قُتلا خلال الحرب العالمية الثانية، بعد موجة جفاف شديدة أدّت إلى تراجع منسوب مياه النهر بشكل كبير.

وعثرت فرق البحث، إلى جانب الرفات، على بطاقتي تعريف عسكريتين، ودراجة نارية ألمانية من طراز "DKW NZ 350-1" بحالة جيدة نسبيًا، إضافةً إلى خاتم زواج و"درع كوبان" القتالي الذي كان يُمنح لأفراد من القوات الألمانية. وأثارت هذه الاكتشافات آمالًا في مساعدة بعض العائلات على معرفة مصير أقاربها الذين فُقدوا خلال الحرب قبل أكثر من 80 عامًا.

وجاء اكتشاف حطام الدراجة النارية في 2 آب، بعدما أبلغ أحد المارة عن ظهور جزء منها بين الصخور على ضفة النهر في وسط بودابست. وخلال عمليات البحث، عثرت الفرق أيضًا على ألغام مضادة للدبابات، ما أدى إلى إغلاق الضفة مؤقتًا واستدعاء وحدة متخصصة في تفكيك المتفجرات.

وقالت اللجنة الألمانية لمقابر الحرب إنّ الرواسب الممزوجة بالزيوت في قاع النهر ساعدت في الحفاظ على بعض القطع، ولا سيما بطاقات التعريف والدراجة النارية.

وبدأت اللجنة تحقيقًا لتحديد هوية الجنديين، موضحةً أنّ إحدى بطاقتي التعريف تعود إلى جندي في الـ"فيرماخت"، فيما تعود الأخرى إلى أحد أفراد قوات الـ"فافن إس إس".

وأشارت إلى أنّ تحديد الهوية قد يستغرق وقتًا، إذ يجب التأكد أولًا من أنّ البطاقات والمقتنيات العسكرية التي عُثر عليها تعود بالفعل إلى الرفات المكتشفة. ومن المنتظر أن يساعد تحليل العظام في تحديد هويتهما، فيما يمكن لأقارب الجنود المفقودين البحث عن أسمائهم في قاعدة بيانات اللجنة.

المصدر

منوعات

عامًا

الدانوب...

الجفاف

جنديين

وأسرارًا

الحرب

العالمية

الثانية

لا أعلم كيف سأستمر من دونك"... ميسي يودّع والده بكلمات مؤثرة ورونالدو يعزّيه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-07-29

بعد 80 عامًا على انتهاء الحرب... أوكيناوا لا تزال تُخرج رفات ضحاياها وقنابلها من تحت الأرض

LBCI
منوعات
2026-05-22

الذكاء الاصطناعي يحقق إنجازاً رياضياً مذهلاً: OpenAI يحل لغزاً عمره أكثر من 80 عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

إنخفاضٌ قياسي في منسوب نهر الدانوب يكشف آثاراً تاريخية

LBCI
منوعات
2026-07-21

عاش أكثر من 150 عاماً... نفوق قرش غرينلاند يفتح باباً جديداً لكشف أسرار طول العمر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
10:11

لا أعلم كيف سأستمر من دونك"... ميسي يودّع والده بكلمات مؤثرة ورونالدو يعزّيه

LBCI
منوعات
09:55

ممرّضة ولادة متّهمة بقتل أطفالها الثلاثة... والذهان في قلب معركة قضائية صادمة

LBCI
منوعات
06:08

ترشّ المطهّر وتمسحه فورًا؟... خطأ شائع قد يجعل التعقيم أقل فعالية

LBCI
منوعات
05:53

ظلام في وضح النهار... كسوف شمسي كلي نادر يخطف أنظار أوروبا عند الغروب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2026-07-03

سفير أميركي سابق: نزع سلاح "حزب الله" بالقوّة ليس خياراً قابلاً للتنفيذ (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-24

النائب نجاة عون من بعبدا: لا خيار سوى المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب

LBCI
فنّ
10:42

قصّة حبّ على متن قطار... جورج وسوف يستعيد "الزمن الجميل" في "طمّني عالحبايب"

LBCI
منوعات
2026-08-08

اختفاء مجوهرات بقيمة 12 ألف دولار من متجر... وفأر يكشف الحقيقة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:59

دجاج بوتانيسكا مع الأرز... نكهة إيطالية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:08

الهيئات الاقتصادية تزور غرفة صيدا والجنوب…

LBCI
أخبار لبنان
08:02

المجلس النيابي أقر العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

مرقص عن قانون الإعلام: إنجاز منقوص يحتاج إلى تعديلات... والقصيفي يرفضه

LBCI
أمن وقضاء
07:03

وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمطالبة بالكشف عن مصير الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
06:04

إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب... وتصريحات لعدد من النواب

LBCI
أخبار لبنان
05:34

عيسى الخوري من بعبدا: إلى جانب عون وندعم جهوده في ملف المفاوضات

LBCI
أخبار لبنان
04:01

مروان حمادة بعد لقائه الرئيس عون: المفاوضات أفضل وسيلة لمعالجة المشكلة في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
03:52

النائب ياسين ياسين للـLBCI: تأخير العدالة هي لا عدالة... وهذا ما أوضحه بشأن قانون العفو العام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
15:35

بالفيديو... أب يعلّم طفله طريقة استخدام القنبلة اليدوية ويعنّف زوجته… وقوى الأمن توقفه

LBCI
أمن وقضاء
09:42

15 ألف دولار اختفت من منزل صاحب محطة محروقات… ومفرزة بعبدا القضائية تكشف هوية السارق

LBCI
أخبار لبنان
06:04

إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب... وتصريحات لعدد من النواب

LBCI
أخبار لبنان
16:01

بعد إلغاء عقوبة الإعدام... وزير الخارجية الفرنسي: لبنان لا يزال يحتفظ بصوت مميّز في المنطقة

LBCI
رياضة
04:03

علي منصور يتقدّم لطلب يد حبيبته... مكان مميّز ورومانسية طاغية (صور)

LBCI
خبر عاجل
08:43

مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة

LBCI
أخبار لبنان
05:41

القنصلية الفرنسية في بيروت تنفي تعليق إصدار التأشيرات

LBCI
أمن وقضاء
04:00

شعبة المعلومات توقف المشتبه به بتحطيم تمثال السيدة العذراء في البرامية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More