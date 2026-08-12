بعد أكثر من 80 عامًا تحت الدانوب... الجفاف يكشف رفات جنديين وأسرارًا من الحرب العالمية الثانية

كشفت المستويات المنخفضة لمياه نهر الدانوب في العاصمة المجرية بودابست عن رفات جنديين ألمانيين قُتلا خلال الحرب العالمية الثانية، بعد موجة جفاف شديدة أدّت إلى تراجع منسوب مياه النهر بشكل كبير.وعثرت فرق البحث، إلى جانب الرفات، على بطاقتي تعريف عسكريتين، ودراجة نارية ألمانية من طراز "DKW NZ 350-1" بحالة جيدة نسبيًا، إضافةً إلى خاتم زواج و"درع كوبان" القتالي الذي كان يُمنح لأفراد من القوات الألمانية. وأثارت هذه الاكتشافات آمالًا في مساعدة بعض العائلات على معرفة مصير أقاربها الذين فُقدوا خلال الحرب قبل أكثر من 80 عامًا.وجاء اكتشاف حطام الدراجة النارية في 2 آب، بعدما أبلغ أحد المارة عن ظهور جزء منها بين الصخور على ضفة النهر في وسط بودابست. وخلال عمليات البحث، عثرت الفرق أيضًا على ألغام مضادة للدبابات، ما أدى إلى إغلاق الضفة مؤقتًا واستدعاء وحدة متخصصة في تفكيك المتفجرات.وقالت اللجنة الألمانية لمقابر الحرب إنّ الرواسب الممزوجة بالزيوت في قاع النهر ساعدت في الحفاظ على بعض القطع، ولا سيما بطاقات التعريف والدراجة النارية.وبدأت اللجنة تحقيقًا لتحديد هوية الجنديين، موضحةً أنّ إحدى بطاقتي التعريف تعود إلى جندي في الـ"فيرماخت"، فيما تعود الأخرى إلى أحد أفراد قوات الـ"فافن إس إس".وأشارت إلى أنّ تحديد الهوية قد يستغرق وقتًا، إذ يجب التأكد أولًا من أنّ البطاقات والمقتنيات العسكرية التي عُثر عليها تعود بالفعل إلى الرفات المكتشفة. ومن المنتظر أن يساعد تحليل العظام في تحديد هويتهما، فيما يمكن لأقارب الجنود المفقودين البحث عن أسمائهم في قاعدة بيانات اللجنة.