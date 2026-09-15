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بعد أيام من بدء الدراسة… مخاوف أمنية تدفع هاري وميغان إلى نقل طفليهما

منوعات
2026-09-15 | 10:54
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بعد أيام من بدء الدراسة… مخاوف أمنية تدفع هاري وميغان إلى نقل طفليهما
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بعد أيام من بدء الدراسة… مخاوف أمنية تدفع هاري وميغان إلى نقل طفليهما

قرّر دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان ماركل، نقل طفليهما الأمير آرتشي والأميرة ليليبت إلى مدرسة أخرى، بعد أيام قليلة فقط من بدء العام الدراسي الجديد، بسبب اعتبارات أمنية.

وأوضح متحدث باسم الزوجين أنّ القرار جاء بعد مناقشات مع فريق الأمن الخاص بالعائلة بشأن الإجراءات العملية المرتبطة بترتيباتهما الحالية، مؤكداً أنّ الخطوة لا تعكس أي انتقاد للمدرسة السابقة أو للرعاية التي تلقّاها الطفلان.

ويأتي القرار بعد عودة هاري وميغان إلى المملكة المتحدة في أواخر آب، عقب إقامتهما في ولاية كاليفورنيا لنحو ست سنوات. وكان الطفلان، البالغان من العمر 7 و5 سنوات، قد التحقا بمدارس بريطانية للعام الدراسي 2026-2027 قبل وصول والديهما إلى البلاد، وفق ما أوردته شبكة CNN سابقاً.

وتزامناً مع عودتهما، من المتوقع أن يخضع الزوجان لتقييم رسمي لمستوى المخاطر الأمنية التي يواجهانها في بريطانيا. وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، طُلب منهما تزويد السلطات بتفاصيل حول تحركاتهما اليومية، بما في ذلك توصيل الطفلين إلى المدرسة، والعناوين التي يزورانها بشكل منتظم، والطرق التي يسلكانها، بهدف تحديد ما إذا كان مستوى التهديد الذي تواجهه العائلة قد تغيّر.

ويأتي ذلك في ظل نزاع قانوني طويل بين الأمير هاري ووزارة الداخلية البريطانية بشأن الحماية الأمنية التي يحصل عليها خلال وجوده في المملكة المتحدة. وكان هاري قد خسر في عام 2024 طعناً قضائياً ضد قرار تقليص مستوى الحماية الممنوحة له، كما خسر في عام 2023 دعوى منفصلة طالب فيها بالسماح له بدفع تكاليف حماية شرطية خاصة خلال زياراته إلى بريطانيا.

ورغم ذلك، يواصل الأمير التأكيد أنّ سلامة عائلته تمثّل أولوية بالنسبة إليه، مشيراً إلى مخاوفه من التهديدات الأمنية التي قد تواجه زوجته وطفليه.

وكان هاري قد عاد إلى لندن في وقت سابق من العام لحضور جلسة قضائية وارتباطات عامة، من دون أن ترافقه ميغان والطفلان، بسبب المخاوف الأمنية نفسها. وقد تحدث الأمير مراراً عن مخاوفه على سلامة عائلته، مشيراً في مناسبات سابقة إلى تجربة والدته الراحلة الأميرة ديانا، التي توفيت عام 1997 متأثرةً بإصاباتها إثر حادث سير في باريس.
 

منوعات

هاري

ميغان

ماغن

العائلة الملكية

امير بريطانيا.

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