مكالمة غاضبة بعد وفاة الأميرة ديانا… شقيقها يكشف ما قاله له الملك تشارلز الثالث

كشف تشارلز سبنسر، شقيق الأميرة الراحلة ديانا، في مذكراته المرتقبة، أنّ الملك تشارلز الثالث قال له بعد أيام قليلة من وفاة شقيقته: "سننساها قريباً بما يكفي"، وفق ما نشرته صحيفة CNN

وكان تشارلز، الذي كان آنذاك أمير ويلز، قد دخل في نوبة غضب خلال مكالمة هاتفية مع سبنسر، بعد اعتراض الأخير على مشاركة نجلي ديانا، الأميرين ويليام وهاري، في موكب جنازتها.



وتوفيت ديانا في آب 1997 عن عمر 36 عاماً، إثر إصابات داخلية نجمت عن حادث سيارة سريع في باريس. وبعد أيام من وفاتها، شارك ابناها، اللذان كانا يبلغان حينها 15 و12 عاماً، في موكب جنازتها.

وقال سبنسر في مذكراته إنّ المكالمة مع تشارلز شهدت توتراً شديداً، قبل أن يوجه الملك، بحسب روايته، انتقادات حادة إلى ديانا ويعرب عن استيائه من حجم التعاطف العالمي معها بعد وفاتها.



وفي رد نادر وحازم، رفض قصر باكنغهام هذه الادعاءات، مشيراً إلى أنّ الحزن الشديد قد يؤثر في الحكم والذاكرة.

وقال متحدث باسم القصر إنّ الملك يدرك أنّ "ألم فقدان شقيق يمكن أن يحجب المنطق ويؤثر في الحكم ويغيّر الذكريات بطرق قد لا يدركها الآخرون"، حتى بعد مرور سنوات طويلة على الخسارة.



ومن المقرر أن تصدر مذكرات سبنسر، بعنوان "Swan Song"، الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تتضمن انتقادات حادة للعائلة المالكة.

وأكدت دار "Penguin Random House" لشبكة CNN صحة المقاطع ، فيما أوضح سبنسر في المذكرات أنّه أنهى المكالمة بعد سماعه العبارة المنسوبة إلى تشارلز، قائلاً له: "لا أصدق أنك قلت ذلك للتو".