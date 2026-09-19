ترامب يصعّد المواجهة مع الإعلام… حظر ثلاث مؤسسات من البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، منع ثلاث مؤسسات إعلامية هي CNN وMS NOW وPolitico من دخول البيت الأبيض، متهماً إياها بنشر ما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة".

وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" إنّ القرار يدخل حيز التنفيذ "فوراً"، مشيراً إلى أنّ وسائل إعلام أخرى قد تواجه الإجراء نفسه.



ودافع ترامب عن قراره خلال حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي، قائلاً إنّ الخطوة جاءت نتيجة ما وصفه بـ"تراكم" تقارير المؤسسات الثلاث على مدى سنوات. ونفى أن يكون هدفه ترهيب الصحافة أو منعها من أداء عملها، مؤكداً أنّه يعترض على ما يعتبره تغطية غير صادقة.



وبدأت آثار القرار بالظهور السبت، إذ مُنع صحفيون من MS NOW وCNN من دخول مجمع البيت الأبيض، بعد تعطيل تصاريحهم الصحفية.

ويأتي ذلك رغم أنّ CNN كانت ضمن مجموعة الشبكات التي تتناوب على تغطية تحركات الرئيس داخل الولايات المتحدة وخارجها، وكان من المقرر أن تتولى تغطية تجمع شبكة البيت الأبيض خلال زيارة ترامب المقبلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأعربت CNN وPolitico عن رفضهما للقرار، مؤكّدتين تمسكهما بحقوقهما الدستورية في ممارسة العمل الصحفي. ومن المتوقع أن يواجه القرار تحديات قانونية، في ظل سوابق قضائية أعاقت محاولات سابقة من إدارة ترامب لتقييد وصول مؤسسات إعلامية وصحفيين إلى البيت الأبيض.