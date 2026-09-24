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القضاء يوقف حظر ترامب… CNN وPolitico وMS NOW تعود إلى البيت الأبيض

منوعات
2026-09-24 | 09:24
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القضاء يوقف حظر ترامب… CNN وPolitico وMS NOW تعود إلى البيت الأبيض
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القضاء يوقف حظر ترامب… CNN وPolitico وMS NOW تعود إلى البيت الأبيض

أمر قاضٍ اتحادي الإدارة الأميركية بإعادة تصاريح الدخول إلى البيت الأبيض لصحفيي CNN وMS NOW وPolitico، بعدما مُنعوا من دخول المقر الرئاسي إثر قرار للرئيس دونالد ترامب بحظر المؤسسات الثلاث بسبب تغطيتها الإعلامية.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية تيموثي كيلي أمرًا تقييديًا مؤقتًا يقضي بإعادة التصاريح فورًا، على أن يبقى ساريًا لمدة 14 يومًا، فيما تستمر المعركة القضائية بشأن الحظر.

وجاء القرار بعد أن رفعت المؤسسات الثلاث دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، معتبرةً أن منع صحفييها من دخول البيت الأبيض ينتهك حقوقها الدستورية. ورأى كيلي أنّ المؤسسات مرجّحة للنجاح في إثبات أن سحب التصاريح تم من دون توفير الإجراءات القانونية الواجبة، إذ لم يحصل الصحفيون مسبقًا على إشعار بالقرار أو فرصة للاعتراض عليه.

كما أبدى القاضي تشككًا في تبريرات الإدارة المرتبطة بالأمن القومي، مشيرًا إلى عدم وجود ما يكفي في السجل المعروض أمام المحكمة لإثبات أن هذه المخاوف كانت الدافع وراء سحب التصاريح.

وكان ترامب قد أعلن حظر المؤسسات الثلاث متهمًا إياها بنشر «أخبار كاذبة»، فيما دافعت وزارة العدل عن القرار، معتبرةً أن بعض تقاريرها تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي، إضافة إلى اتهام صحفييها بعدم الالتزام بمعايير «المهنية واللياقة».

إلّا أنّ كيلي أشار إلى أنّ بعض التقارير التي استندت إليها الإدارة لتبرير الحظر أعدّها صحفيون لا يحملون أصلًا التصاريح التي جرى سحبها، ما أثار تساؤلات بشأن الصلة بين تلك التقارير وقرار منع الصحفيين من دخول البيت الأبيض.

ويأتي القرار في خضم تصاعد الخلاف بين إدارة ترامب ووسائل إعلام أميركية. وكانت شبكات تلفزيونية كبرى قد علّقت مشاركتها في التغطية التلفزيونية المشتركة للبيت الأبيض تضامنًا مع CNN، كما قدّمت عشرات المؤسسات الإعلامية مذكرة إلى المحكمة دعمًا للمؤسسات الثلاث.

ومن المتوقع أن تستمر القضية أمام القضاء، فيما يُتوقع أن تطعن وزارة العدل بالقرار.

المصدر

منوعات

ترامب…

وPolitico

البيت

الأبيض

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