تريد الوقوع بالحبّ لكن تهرب منه! 7 تصرّفات إذا قمت بها فأنت تخرّب علاقاتك بنفسك

رغم البحث المستمر عن الأمان والعاطفة، يجد البعض أنفسهم في دوامة متكررة من افتعال الخلافات والابتعاد عن الشريك كلما زاد الاقتراب العاطفي.



يُعرف هذا النمط النفسي بـ "التخريب الذاتي للعلاقات"، وهو سلوك دفاعي ينبع غالباً من الخوف من الأذى أو تجارب سابقة هزّت مستوى الثقة.



ويربط الخبراء هذه التصرفات بنظرية التعلق لعالم النفس "جون بولبي"، حيث تدفع أنماط التعلق غير الآمنة الى اعتماد تنشيط حيل دفاعية تبعد الشريك بدلاً من الحفاظ عليه.





وتتعدّد مظاهر هذا السلوك لتشمل:



- افتعال المشكلات: اختلاق الخلافات عقب لحظات القرب لخلق مسافة أمان.

- المراقبة المستمرة: تتبّع التصرفات والرسائل بحثاً عن أدلة الخيانة.

- الانسحاب المفاجئ: الابتعاد المؤقت لاختبار مدى تمسّك الشريك.

- المقارنة غير الواقعية: قياس العلاقة بنماذج مثالية أو تجارب سابقة.

- تضخيم العيوب: التركيز على التفاصيل الصغيرة لتبرير قرار الرحيل.

- كتمان الاحتياجات: الامتناع عن التعبير عن الرغبات وانتظار تخمينها تلقائياً.

- الانجذاب لشركاء غير متاحين: اختيار أشخاص يتهربون من الالتزام لتجنب القرب العاطفي.



ويبقى الوعي بهذه الأنماط الدفاعية الخطوة الأولى لنزع فتيل الخوف واستعادة السيطرة على مسار علاقاتنا. فالتعرّف على دوافع التخريب الذاتي لا يهدف إلى إلقاء اللوم على الذات، بل يفتح الباب لبناء جسور من الثقة والتواصل الصريح، مما يمنح الحب فرصة حقيقية للنمو والاستمرار في بيئة آمنة ومستقرة.