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أنهار سويسرا الجليدية تتلاشى بوتيرة مقلقة... أكثر من 5% من الجليد اختفى في عام

منوعات
2026-10-01 | 08:20
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أنهار سويسرا الجليدية تتلاشى بوتيرة مقلقة... أكثر من 5% من الجليد اختفى في عام
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أنهار سويسرا الجليدية تتلاشى بوتيرة مقلقة... أكثر من 5% من الجليد اختفى في عام

سجّلت الأنهار الجليدية في سويسرا خسارة شبه قياسية في كميات الجليد خلال عام 2026، بعدما أدّت موجات الحر الشديدة إلى تسارع الذوبان في جبال الألب. وأظهرت بيانات جديدة أنّ أكثر من 5 في المئة من إجمالي الجليد المتبقي في البلاد اختفى خلال الأشهر الـ12 الماضية، في نسبة وصفها العلماء بـ"الاستثنائية".

وتثير وتيرة الذوبان المتسارعة قلق العلماء، إذ كانت خسارة نحو 2 في المئة من الجليد خلال عام واحد تُعدّ في السابق ظاهرة قصوى، في حين قُدّرت الخسارة هذا العام بنحو 5.5 في المئة.

وبدأت الأنهار الجليدية موسم الصيف بغطاء ثلجي أقل من المعتاد نتيجة شتاء دافئ، قبل أن تتسبب موجات الحر في أيار وحزيران في ذوبان جزء كبير منه، ما أدى إلى انكشاف الجليد الداكن الذي يمتص كمية أكبر من أشعة الشمس، وبالتالي يسرّع عملية الذوبان.

ويحذّر الباحثون من أنّ استمرار تراجع الأنهار الجليدية قد يؤثر في إمدادات المياه المستخدمة في الزراعة وتوليد الطاقة الكهرومائية والنقل خلال العقود المقبلة. ورغم أنّ مياه ذوبان الجليد وفّرت نحو 2.2 تريليون لتر من المياه بين تموز وأيلول، وساهمت في الحد من نقص المياه خلال الصيف، فإنّ هذا المخزون الطبيعي يتراجع بوتيرة متسارعة.

ولا تقتصر التداعيات على المياه، إذ يمكن أن يؤدي فقدان الجليد وذوبان التربة الصقيعية إلى زعزعة استقرار المنحدرات الجبلية، ما يزيد مخاطر الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة.

ومن المؤشرات المقلقة أيضاً، رصد العلماء في نهاية الصيف غياب الثلوج حتى على ارتفاع 3500 متر فوق سطح البحر، في مناطق يُفترض أن تبقى مغطاة بالثلوج.

وبعض الأنهار الجليدية، مثل نهر بلاتالفا الجليدي في شرق سويسرا، اختفت بالفعل. ومع ذلك، يؤكد الباحثون أنّ الخفض الكبير لانبعاثات الكربون لا يزال قادراً على الحد من خسارة الجليد مستقبلاً، ولا سيما في مناطق الهيمالايا والقطبين، حيث تتركز معظم الكتل الجليدية على كوكب الأرض.
 

منوعات

سويسرا

انهار سويسرا الجليدية.

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