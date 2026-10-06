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سرقة "لا تُقدّر بثمن" في فرنسا... كتاب بغلاف صمّمه سلفادور دالي يختفي من متحف

منوعات
2026-10-06 | 07:52
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سرقة &quot;لا تُقدّر بثمن&quot; في فرنسا... كتاب بغلاف صمّمه سلفادور دالي يختفي من متحف
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سرقة "لا تُقدّر بثمن" في فرنسا... كتاب بغلاف صمّمه سلفادور دالي يختفي من متحف

سُرق كتاب صمم غلافه الرسام الإسباني سلفادور دالي من متحف في وسط فرنسا، وفق ما أفاد القضاء الفرنسي الاثنين.

وأفادت النيابة العامة في مدينة كليرمون-فيران بأن Book of the Apocalypse (كتاب الرؤيا) الذي يتميز بغلاف مصنوع من البرونز، سُرق من مركز الفن المعاصر في بلدة إيسوار، واصفة إياه بأنه "عالي القيمة".

وهذه الحادثة الأحدث في سلسلة طويلة من عمليات سرقة الأعمال الفنية من المتاحف في أنحاء فرنسا، ما يزيد من المخاوف بشأن حماية الأصول الثقافية للبلاد.

وقال برتران بارو، رئيس بلدية إيسوار لوكالة فرانس برس إن الكتاب يعود إلى شخص "يملك متحفا صغيرا خاصا للفن المعاصر يضم أعمالا أخرى أقل قيمة".

وأضاف أن الخسارة "لا تقدَّر بثمن" وأنها "نتاج عمل العمر".

وأوضح أنه تحدث إلى المالك الذي كان "يشعر بالحزن والأسى والذي قال إن جزءا من التراث الفرنسي قد سُرق".

ولم يكن بارو في وضع يسمح له بتحديد ما إذا كانت السرقة تضمنت اقتحاما.
 

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