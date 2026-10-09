ملحمة أسطوريّة تفتتح الموسم الموسيقي للكونسرفتوار والقوّاس تعود إلى المسرح في إطلاق "عام وليد غلميّة" وإعلان جائزة موسيقيّة باسمه

توقفت أزمنة العاصمة واعتلت ليالي بيروت الموسيقية ذروة المجد، لتشهد أمسية استثنائية مبهرة بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ، أبدع تفاصيلها المعهد الوطني العالي للموسيقى- الكونسرفتوار بدعوة من رئيسته هبة القواس، في ملحمة فنية كبرى تدفق فيها الإبهار والألق والوفاء المطلق في أنقى تجلياته، إيذاناً بافتتاح الموسم الموسيقي 2026–2027.



تقاطعت في هذه الليلة الباذخة معجزات الجمال، بدءاً بالتحيّة التي ارتكزت عليها الاحتفالية الكبرى، والتي ومن موقعها على رأس الهرم في الكونسرفتوار اليوم، أرادت المؤلفة الموسيقية الدكتورة هبة القواس أن يكون هذا الاستهلال الموسيقي تحية حب وامتنان لرجل استثنائي وهب حياته لهذا الصرح. هذه التحية التي تحوّلت طقساً من طقوس الوفاء لقامة موسيقية وطنية استثنائية حفرت اسمها في ذاكرة الوطن في الذكرى الخامسة عشرة على غيابه، وهو الموسيقار الراحل الدكتور وليد غلمية، بالتزامن مع الإطلاق الرسمي لـ "عام وليد غلمية" (2026) والتي ستُسكمل بسلسلة من الفعاليات والحفلات المكرّسة لتخليد إرثه. مروراً بسحر المكان العريق ووقار تاريخ متحف سرسق حيث ارتفع المسرح الضخم بجلاله وإضاءته ومؤثراته في حديقة المتحف وباحته الخارجية، إلى عبقرية المؤلفات السمفونية، وصلابة حضور الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو الساحر هاروت فازليان، وصولاً إلى الحشود الجماهيرية الغفيرة والحضور النخبوي النوعي الذي تقاطر ليشارك في هذا المحفل التاريخي.

ولم تتوقف هيبة المشهد عند حدود الإصغاء إلى العرس الموسيقي، وإنما تجسدت بصرياً بلوحات استحضرت عبر تقنيات الإضاءة المتقدمة وعروض الإسقاط الضوئي (Projection) التي رَسَمت ملامح المكرّم الراحل الدكتور وليد غلمية بمداد النور على واجهة المتحف العريق، لتعانق روحه أفق بيروت وشموخ تاريخها.

وفي ذروة التفاعل الشعوري الذي غمر الحاضرين، أشرقت المفاجأة الفنية الكبرى التي أضفت على الأمسية هالة من السحر والفرادة، إذ اعتلت رئيسة الكونسرفتوار، المؤلفة الموسيقية والمغنية الأوبرالية الدكتورة هبة القواس، المسرح بعد غياب طويل عن الغناء أملته رسالتها الجليلة وتفرغها الكامل لإدارة الكونسرفتوار وعطائها المؤسساتي المستدام، لتصدح بصوتها الأوبرالي وتكسر صمت الغياب في تحية ملحمية مباشرة لروح المعلّم المؤسس.

واستكمالاً للإدهاش الذي رافق مفاجآت هذه الليلة الفريدة، أطلقت القواس "جائزة وليد غلمية" للتأليف والأداء الموسيقيّين، في خطوة رسّخت معاني الوفاء الذي ظلّل الاحتفالية. احتفالية شاء الكونسرفتوار عبر رئيسته ومجلس إدارته وهيئاته الموسيقية والإدارية والتعليمية، أن تكون على مستوى من التفاني والاحتراف والكمال لتليق بروح مؤلف وقائد موسيقي، والأب المؤسس للبنية التحتية الأوركسترالية الحديثة في لبنان، ورؤيوي استثنائي استطاع بحلمه، وعزيمته، وفكره الثاقب أن يرفع الموسيقى السمفونية العربية إلى مصاف الإبداع العالمي، صاهراً في بوتقة واحدة بين عمق الإرث الشعبي والمقامات الشرقية وبين قواعد التأليف الكلاسيكي الغربي.



تقدم الحضور الغفير رئيسا الحكومة السابقَان نجيب ميقاتي وحسان دياب ووزيرة السياحة لورا لحود الخازن ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، ورئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان، وعقيلة المكرّم الراحل إلهام وليد غلمية، وحشد من السفراء والدبلوماسيين والسياسيين والإعلاميين والمثقفين ومحبي الموسيقى.



افتتاحاً، ألقت رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى كلمة وجدانية ناطقة بالوفاء والعمق الإنساني والمؤسساتي، مستعيدة فيها أبعاد مسيرة المؤسس الدكتور غلمية بعد خمسة عشر عاماً على رحيله، وربطت فيها شجون الغياب بمسؤولية الحاضر وإعادة إحياء الإرث السمفوني، معلنةً انطلاق "عام وليد غلمية"، واختتام الكلمة بلحظة وفاء فارقة تُوّجت بإطلاق "جائزة وليد غلمية" لدعم التأليف والأداء الموسيقيين. ومما جاء في كلمتها:



"ليس سهلاً عليّ أن أتحدثَ الليلة عن وليد غلمية. فأنا لا أقفُ أمامَ سيرةِ موسيقيٍّ كبير أستعيدُها من مسافةِ الزمن، أقفُ أمام جزءٍ من تكويني الموسيقيّ والإنسانيّ، أمام معلّمٍ رافقَ البدايات، وأمام أَثرٍ ظلَّ يَتَّسعُ بعدَ صاحبِه حتى صار الفصلُ بين الذاكرةِ الشخصية والتاريخِ الموسيقي للمؤسسة أمراً يكاد يكون مستحيلاً.

كتبتُ عن وليد غلمية بعد رحيله. حين كان الفقدُ لا يزال حدثاً. "عظيمٌ هذا الشوقُ الغافي في حنايا الروح... عظيمٌ فقدانُنا لحضورٍ لم يغِب.. عظيمٌ حضورُه في الغياب".

كنتُ أعرفُ، حين كتبتُ عن إرثِ وليد غلمية، أن الإرثَ لا يكتملُ بما يتركهُ المبدعُ وراءَه، وأنَّ بقاءَه يتوقفُ أيضاً على ما تفعلُه به الأزمنةُ التي تأتي بعدَه. لكنني لم أكنْ أعرف أنني سأعودُ، بعد خمسةَ عشرَ عاماً، إلى السؤالِ نفسِه من داخل المؤسسة التي أعاد وليد غلمية بناءَها، ومن موقعِ المسؤوليةِ عنها. وفي ختامِ ذلك النص، كتبتُ: "فهل سيُبقي لبنانُ ما نثرتَ؟"

وأضافت: "واليوم، أنا في موقعٍ من لبنان تقعُ عليه مسؤوليةُ أن يحملَ شيئاً من الجواب. أنْ يصبحَ سؤالٌ كتبتُه في لحظةِ فَقْدٍ، قبل خمسةَ عشرَ عاماً، مسؤوليةً مؤسَّسيّة؛ وأن أعودَ إلى إرثِ مرشدي لا من خارجِهِ، بل من قلبِ المؤسسةِ التي أعادَ هو بناءَها؛ وأن يكونَ المكانُ الذي يستطيعُ أن يصونَ هذا الإرثَ ويعيدَه إلى الحياة هو لبنانُ نفسُه، من خلال مؤسستِه الوطنية للموسيقى. لذلك، حين يفتتحُ المعهدُ الوطني العالي للموسيقى الليلة موسمَه الموسيقي 2026–2027، ويفتَتحُ معه «2026 – عام وليد غلمية» في الذكرى الخامسةَ عشْرةَ لغيابِه، فإنّنا نعيدُ هذا الإرثَ إلى مكانِه الطبيعي: في الحياةِ الموسيقيّةِ للبنان. وعلى امتدادِ موسمٍ كاملٍ، لن يكونَ وليد غلمية موضوعَ حفلٍ تكريميٍّ ينتهي بانتهاءِ هذه الأمسية. ستعودُ موسيقاه إلى الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية، وإلى الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق-عربية، وإلى أوركسترات الشباب، السمفونية والشرق-عربية، وإلى موسيقى الحجرة، والأعمالِ الغنائية، والتشكيلاتِ الموسيقيةِ المختلفة؛ وستعودُ مدوّنتُه إلى البحثِ والدراسةِ والتعليم، وإلى أجيالٍ جديدةٍ من الموسيقيين لم تعرفْه، لكنها ستدخلُ إلى فكرِه من داخلِ موسيقاه. فَحفظُ إرثِ المؤلف لا يعني أنْ نَحفظَه من الزمن؛ بل أنْ نعيدَه إلى الزمن. بأن تعودَ موسيقاه إلى أن تُسمع، وتُقرأ، وتُدرَّس؛ وأن تدخلَ من جديد في الحاضر".

وتابعت القواس: "من مرجعيون ووادي التيم وجبل حرمون، إلى الموروثِ البيزنطيّ الذي حمَلَه من بيئتِه، إلى الامتداداتِ المقاميّةِ والإيقاعيّةِ والروحيّة لبلادِ الشام والعراق، كانت هذه العناصرُ تدخلُ في صلبِ تفكيرِه التأليفيّ: في بناءِ المادة، وفي تطويرِها، وفي النسيج الأوركسترالي، وفي تَصوُّرِه للشكلِ نفسِه. ولم تكنْ العناوينُ التي اختارَها لهذه السمفونيات عابرةً: "القادسيّة” – سمفونيّةُ الإيمان،

“المتنبي” – سمفونيّةُ الإرادة، "اليرموك” – سمفونيّة الحرية، "الشهيد” – سمفونيّة التفاني، “المواكب” – المُستلهَمة من جبران خليل جبران، و”الفجر”. فعبر هذه الأعمال، كان وليد غلمية يستعيدُ من التاريخِ العربيّ والإسلاميّ لحظاتِه الكبرى، لا ليحوّلَ الوقائعَ إلى سردٍ موسيقيّ، بل لِيستَنطِقَ ما أبقَتْهُ تلك الوقائع في الوعي: الإيمان، والإرادة، والحرية، والتفاني؛ ثم يمتدُ، في «المواكب» و«الفجر»، إلى أسئلةِ الإنسانِ والفكرِ والتجدّد. ولهذا يمكن أن نقرأَ سمفونياتِه الستْ، مجتمعةً، بِوَصفِها مُدوَّنةً سمفونيّةً للذاكرةِ العربية؛ تنتقلُ بين التاريخِ والشعرِ والروحِ والفكرِ، وتُحوِّلُ الذاكرةَ الحضاريّة إلى مادةٍ للتفكيرِ الموسيقي. وما سنسمَعُهُ الليلة يضعُنا في قلبِ هذه التجربة.

بَحثَ وليد غلمية في التقاليدِ الموسيقيةِ اللبنانية والسورية والعراقية والليبية، وفي النظريةِ الموسيقية العربية–الشرقية؛ وكان بحثُه العلميّ متصلاً اتصالاً عضوياً بممارستِه الإبداعيّة.

وأكملت القواس: "وهنا أعود إلى عبارةٍ أخرى كتبتُها عنه عام 2012: "نثرتَ على لبنان، وجداً وفكراً وعلماً وحبّاً وأغاني فولكلوريّة ومهرجاناتٍ وأعمالاً سمفونيّةً وأكاديمية وأوركستراتٍ وأحلاماً ورؤىً حوّلتَ الركامَ أكاديميةً ازدهرت."

عام 1991، تولّى وليد غلمية رئاسةَ المعهد بعد الحرب، فأعادَ بناءَه، ثم أسّس الأوركسترات الوطنية التي أصبحتْ جزءاً من البِنية الموسيقيّة للبنان: الأوركسترا السمفونية الوطنية اللبنانية، التي أصبحت لاحقاً الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية، والأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق-عربية. ثم جاء انهيارٌ آخر، من طبيعةٍ أخرى. توقفتِ الأوركسترات، وتعطّلَ جزءٌ كبيرٌ من حياةِ المعهد. وحين تولّيتُ رئاسةَ المعهد عام 2022، وجدتُ نفسي، في زمنٍ مختلفٍ وأمام ركامٍ من نوعٍ آخر، أمامَ مسؤوليةِ إعادةِ تأسيسِ ما انقطع: أن يعودَ المعهدُ إلى الحياة، وأن تعودَ أوركستراتُه إلى الوجود، وأنْ تستعيدَ المؤسسة قدرتَها على التعليمِ والإنتاجِ والحضور.

وثمةَ مصادفةٌ لا أعرفُ كيف أقرأُها حتى اليوم. وقّعتُ مباشرة على عملي في رئاسةِ المعهد صباحَ السابع من حَزيران 2022. والسابع من حزيران هو يومُ رحيل وليد غلمية."