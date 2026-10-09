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خطأ بسيط في مقهى بريطاني يكلّف طفلة حياتها... مشروب بالحليب يتحوّل إلى مأساة

منوعات
2026-10-09 | 13:16
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خطأ بسيط في مقهى بريطاني يكلّف طفلة حياتها... مشروب بالحليب يتحوّل إلى مأساة
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خطأ بسيط في مقهى بريطاني يكلّف طفلة حياتها... مشروب بالحليب يتحوّل إلى مأساة

توفيت الطفلة البريطانية ميا شاي سانت هيلير، البالغة من العمر 12 عاماً، إثر إصابتها برد فعل تحسّسي حاد بعد تناول مشروب بالحليب في أحد مقاهي لندن، في حادثة كشفت التحقيقات القضائية أن سببها عدم تنظيف الخلاط المستخدم في تحضير المشروب.

وبحسب التحقيقات، استُخدم الخلاط لتحضير مشروب يحتوي على البندق، قبل استخدامه مجدداً لإعداد مشروب الطفلة من دون تنظيفه بالشكل المناسب، ما أدّى إلى انتقال آثار البندق إليه، رغم معاناة ميا من حساسية شديدة تجاهه.

وتسبّب المشروب بإصابة الطفلة بصدمة تحسّسية حادة، أدّت إلى انهيارها ونقلها إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة لاحقاً.

وكشفت تسجيلات كاميرات المراقبة عن عدم الالتزام بإجراءات تنظيف المعدات، فيما أُدين صاحب المقهى بخمس مخالفات تتعلّق بالتعامل مع مسبّبات الحساسية الغذائية، وفُرضت عليه غرامة مالية بلغت 18 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب عقوبة الخدمة المجتمعية.

وأثارت الحادثة مطالبات من عائلة الطفلة وجهات معنية بالتوعية بالحساسية الغذائية بتشديد الرقابة على المقاهي والمطاعم، وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة لمنع انتقال مسبّبات الحساسية بين الأطعمة والمشروبات، تفادياً لتكرار مثل هذه المآسي.
 

منوعات

ميل شيك

حليب مخفوق

شوكولا

حساسية الفستق

موت من الفستق

خطأ مطعم

تسمم.

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