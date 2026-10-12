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فضيحة في عالم التصوير العلمي… الذكاء الاصطناعي يُسقط صورة فائزة من مسابقة نيكون
منوعات
2026-10-12 | 12:21
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فضيحة في عالم التصوير العلمي… الذكاء الاصطناعي يُسقط صورة فائزة من مسابقة نيكون
استبعدت شركة "نيكون" صورةً متحركة فائزة في مسابقة علمية مرموقة للتصوير المجهري، بعد اعتراضات أثارها عدد من العلماء بشأن مصداقيتها، مؤكدةً أنّ استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد العمل يخالف قواعد المسابقة.
وأوضحت الشركة أن الفيديو الفائز لم يستوفِ شروط مسابقة "Small World In Motion"، المخصصة للصور ومقاطع الفيديو الملتقطة باستخدام المجاهر المتطورة. وأشارت إلى أنّها اتخذت القرار بعد إعادة تقييم الفيديو والمواد المرفقة به والتشاور مع أعضاء لجنة التحكيم، لافتةً إلى أنّها ستراجع قواعد المسابقة وإجراءاتها، التي تُنظّم منذ 15 عاماً.
وكان الباحث نينغ شو، من جامعة تسينغهوا في الصين، قد قدّم مقطع فيديو قصيراً يُظهر حركة أهداب دقيقة تشبه الشعيرات داخل مجرى الهواء لدى طفل مصاب بخلل الحركة الهدبية الأولي (PCD)، وهو اضطراب تنفسي نادر. وقد أثار العمل شكوك عدد من العلماء، بينهم أعضاء سابقون في لجان تحكيم المسابقة، الذين اعتبروا أن الفيديو لا يبدو حقيقياً.
من جهته، أقرّ شو باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكنه قال إنّه اعتقد أنّه لم يخالف القواعد، مؤكداً تعاونه مع تحقيقات "نيكون". ولم يُصدر الباحث، حتى الآن، تعليقاً رداً على استبعاده، وفق ما أوردته "
بي بي سي
".
وفي هذا السياق، قال الدكتور روبرت هيرست، المتخصص في تشخيص خلل الحركة الهدبية الأولي في جامعة ليستر، إنه لم يتفاجأ بالقرار، مشيراً إلى أنّ شكل الخلايا والأهداب في الفيديو لا يشبه ما يراه لدى المرضى. وأضاف أنّ الجدل أثّر في مرضى وعلماء وأطباء وشبكات دعم المرضى حول العالم.
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