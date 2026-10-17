أقدم من الأهرامات... اكتشاف أسرار أقدم سفينة غارقة في التاريخ قبالة سواحل تركيا

أعلنت وزارة الثقافة التركية عن انتشال جِرار فخّارية قديمة من أقدم حطام سفينة في العالم قبالة جزيرة "كيكوفا" جنوبي البلاد على عمق 30 متراً، حيث يعود تاريخ الحطام إلى نحو 4,700 عام، ما يجعله أقدم من أهرامات الجيزة.

وأوضح رئيس الفريق الأثري الباحث هاكان أونيز، بالتعاون مع الخبيرة الأسترالية كارين سوادا، أنّ التحليلات والمراسي المكتشفة تؤكد الانتماء الزمني للسفينة لمنتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد.

من جانبه، أشار وزير الثقافة التركي محمد نوري أرصوي إلى أنّ تحليل طين الجِرار يرجح صنعها في وادي الأردن، ممّا يكشف عن شبكة تجارية بحرية واسعة ربطت بين الشام ومصر وطروادة وكريت. كما رجّح الباحثون استخدام بعض الجِرار لإنتاج الجبن أو الزبدة، ما يشير إلى أنّ البحارة ربّما رافقهم قطيع من الماعز خلال رحلتهم البحرية.