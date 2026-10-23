هل تستطيع التفوق على الحيوانات في سباق الجري؟ إليك الأنواع التي قد تسبقك وتلك التي يمكنك منافستها

هل تساءلت يوماً إن كنت قادراً على التفوق على دب أو حصان في سباق جري، أو حتى على فأر أو وحيد قرن؟ تشير الدراسات العلمية إلى أنّ قدرات الحيوانات على الجري تختلف بشكل كبير، وأنّ الحجم والكتلة العضلية ليسا العاملين الوحيدين اللذين يحددان السرعة، إذ تؤدي القدرة على التسارع والتحمل دوراً أساسياً أيضاً.



وتُظهر البيانات أنّ بعض الحيوانات تتفوق بسهولة على البشر في السرعات القصوى؛ إذ يستطيع الفهد بلوغ نحو 93 كيلومتراً في الساعة، والنعامة نحو 83 كيلومتراً في الساعة، فيما تصل سرعة الزرافة إلى نحو 60 كيلومتراً في الساعة. أما الدب الأسود، فتبلغ سرعته القصوى نحو 48 كيلومتراً في الساعة، في حين يمكن لوحيد القرن الأبيض أن يصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة. وبالمقارنة، بلغت سرعة العداء الجامايكي أوسين بولت خلال تحطيمه الرقم القياسي العالمي نحو 44 كيلومتراً في الساعة.



لكن التفوق في السرعة القصوى لا يعني بالضرورة الفوز في سباقات المسافات الطويلة. فالفهود، على سبيل المثال، لا تستطيع الحفاظ على سرعتها القصوى سوى لثوانٍ قليلة، بينما تتميز الظباء الأميركية بقدرتها على الجري لمسافات طويلة بسرعة مرتفعة هرباً من المفترسات. ويُعدّ البشر بدورهم أكثر ملاءمة للجري لمسافات طويلة مقارنة بالعدو السريع، بفضل قدرتهم على التعرق وتبريد أجسامهم، إلى جانب تكيفات جسدية تساعدهم على التحمل.



ومع ذلك، قد تتفوق حيوانات مثل كلاب الهاسكي المدربة على التحمل والخيول المخصصة للسباقات الطويلة على البشر، فيما تبقى المنافسة في المسافات فائقة الطول مرتبطة بالقدرة على التحمل والظروف المحيطة. وتؤكد هذه المعطيات أنّ الفوز في سباق مع الحيوانات لا يعتمد على السرعة وحدها، بل على طبيعة المسافة وقدرة كل نوع على الحفاظ على أدائه.