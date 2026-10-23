"لو كنت مهتمّاً لَعرفتَ وحدكَ ما يزعجني": هل يحتاج الحبّ إلى قراءة الأفكار؟... علم النفس يجيب

كم مرّةً نظرت إلى شريك حياتك وفكرت في سرّك: "لو كان يهتم حقاً، لعرف وحده ما يزعجني دون أن أضطر لقول كلمة واحدة"؟ هذا السؤال الصامت هو الفخ الخفي الذي تقع فيه آلاف العلاقات اليومية، حيث يُتوقَّع من الحب أن يتحول إلى قوة خارقة لقراءة الأفكار.غير أنّ خبراء النفس يؤكدون أنّ هذا الاعتقاد يوقعنا فيما يسمى "وهم الشفافية"، إذ نبالغ في تقدير مدى وضوح مشاعرنا للآخرين، لنفاجأ بأنّ الصمت الذي نختاره ليكون اختباراً للحب يُفهَم من الطرف الآخر على أنّه رضى تامّ أو رغبة في الهدوء.وتبدأ جذور هذه الأزمة في التفاصيل اليومية حين يلجأ أحد الشريكين إلى عبارات مقتضبة مثل "أنا بخير" كنوع من الاختبار غير المعلن، منتظراً أن يكتشف الطرف الآخر سبب الاستياء بنفسه أو يبادر بالاعتذار ومحاولة الإصلاح.ومع تكرار تجنّب المواجهة المباشرة خوفاً من الرفض أو التورّط في شجار جديد، تتراكم الإشارات المتناقضة ويحلّ التخمين محلّ الحوار البنّاء، ممّا يولد شعوراً عميقاً بالإحباط المتبادل، حيث يرى أحدهما أنه غير مفهوم بينما يشعر الآخر بأنه متّهم بالتقصير في أمر لم يكن يعلم بوجوده أصلاً.ولكسر حلقة الصمت والعتاب وتجاوز سوء التفاهم، يؤكد المتخصصون أنّ جودة التواصل لا تقاس أبداً بقدرة الشريكين على تخمين خبايا النفوس، بل بمدى القدرة على البوح الواضح والاحترام المتبادل.ويبدأ الحل الحقيقي بالاستغناء عن عبارات اللوم المبطنة مثل "كان يجب أن تعرف" واستبدالها بالتعبير المباشر عن الاحتياجات، إلى جانب توضيح الحاجة إلى بعض الوقت للتهدئة بدلاً من إنكار وجود المشكلة، والحرص على طرح الأسئلة الهادئة عند ملاحظة أي تغيّر سلوكي، بما يضمن خلق مساحة آمنة ومفتوحة للحوار والمصارحة المستمرة.