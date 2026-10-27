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"نافذتك على العالم": اليونسكو تسابق الزمن لإنقاذ الذاكرة السمعية والبصرية المهدّدة حول العالم

منوعات
2026-10-27 | 06:34
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&quot;نافذتك على العالم&quot;: اليونسكو تسابق الزمن لإنقاذ الذاكرة السمعية والبصرية المهدّدة حول العالم
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"نافذتك على العالم": اليونسكو تسابق الزمن لإنقاذ الذاكرة السمعية والبصرية المهدّدة حول العالم

تحيي اليونسكو اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري، الذي يوافق الـ 27 من تشرين الأول كل عام، مسلّطةً الضوء على الجهود الدولية الحثيثة لحماية التسجيلات والوثائق المهددة بالضياع، ومشيدةً بالدور الحيوي الذي يلعبه الخبراء والاختصاصيون حول العالم لصون هذا الموروث الإنساني الثمين. 

وتحت شعار "نافذتك على العالم"، تركّز احتفالية هذا العام على الأثر العميق للتراث السمعي والبصري في ترسيخ التفاهم المتبادل وتقريب المسافات بين مختلف الثقافات والشعوب.

وفي إطار برنامج "ذاكرة العالم" لعام 2026، كثفت المنظمة جهودها لحماية التراث الوثائقي المهدد، لا سيما في شكله السمعي والبصري، وذلك بدعم من الصندوق الائتماني الياباني ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان. وتجسّد هذا الدعم في مشروع حفظ التراث الوثائقي وتسهيل الوصول إليه، والذي ركز بشكل أساسي على المناصرة السياساتية وبناء قدرات الكوادر العاملة في مؤسسات الذاكرة والأرشيفات الوطنية.

ومن أبرز هذه المبادرات الميدانية، تجري حالياً عمليات إنقاذ ورقمنة نحو 45 ألف تسجيل صوتي تناظري تابعة لإذاعة مقديشو في الصومال، حيث يمثّل هذا الأرشيف جانباً أصيلاً من الهوية الوطنية والتاريخية للبلاد، لما يضمّه من قصص يومية وأخبار محلّيّة وخطب سياسية وبرامج ترفيهية وموسيقية.

وطالت المبادرات العاجلة لحماية التراث المهدد بالكوارث والتهديدات البشرية هيئة الإذاعة الزامبية، التي تمتلك مجموعات نادرة توثق محطات مفصلية من تاريخ منطقة الجنوب الإفريقي. فقد تسببت التغيرات المناخية وظروف التخزين غير الملائمة إلى جانب تقادم الوسائط التكنولوجية في وضع هذه التسجيلات تحت خطر التلف النهائي. ولضمان استدامتها، تساهم اليونسكو في تقديم حلول الترميم والرقمنة ونقل الأرشيف إلى وسائط حديثة تتوافق مع التطور الرقمي المستمر.

وقد خصصت المنظمة منصة إلكترونية للتعريف بالفعاليات العالمية للجمهور. كما يواصل برنامج "ذاكرة العالم"، المؤسَّس عام 1992، حفظ الوثائق التاريخية وإتاحتها باستخدام التقنيات الرقمية.
 
 

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