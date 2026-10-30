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توأمتان متطابقتان افترقتا عند الولادة… واكتشفتا وجود بعضهما بعد 19 عاماً!

منوعات
2026-10-30 | 08:40
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توأمتان متطابقتان افترقتا عند الولادة… واكتشفتا وجود بعضهما بعد 19 عاماً!
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توأمتان متطابقتان افترقتا عند الولادة… واكتشفتا وجود بعضهما بعد 19 عاماً!

لم تكن الشابة الأميركية ميكايلا تتوقع أنّ صورة عائلية على هاتف والدتها ستقلب حياتها رأساً على عقب، بعدما اكتشفت، وهي في التاسعة عشرة من عمرها، أنّ الفتاة التي تظهر إلى جانب والديها ليست هي، بل شقيقتها التوأم ريغان، التي لم تكن تعلم بوجودها أساساً.
 
وعندما واجهت والدتها بالصورة، كشفت لها الحقيقة التي ظلت مخفية طوال سنوات: لقد وُلدت توأمتين، لكن والديهما قررا الاحتفاظ بإحداهما والتخلي عن الأخرى للتبني.

وتعود القصة إلى عام 2000، عندما اكتشف الزوجان دون وكلينت فوريس، وكانا في السابعة والثلاثين من عمرهما، أنهما ينتظران توأمين. وبسبب ظروفهما المادية الصعبة بعد فقدانهما وظيفتيهما، اعتقدا أنهما لن يتمكنا من تربية طفلين، فقررا خلال فترة الحمل الاحتفاظ بإحدى الطفلتين ووضع الأخرى للتبني، على أمل أن تحظى كل منهما بحياة أفضل. وفي شباط 2001، وُلدت الطفلتان، فعادت ميكايلا إلى المنزل مع والديها، فيما انتقلت ريغان إلى عائلة أخرى كانت تعيش على بعد نحو ساعة واحدة فقط.

في المقابل، نشأت ريغان وهي تعلم منذ طفولتها أنها متبنّاة ولديها شقيقة توأم، وكانت تتطلع دائماً إلى لقائها، بينما عاشت ميكايلا من دون أن تعرف أي شيء عن وجودها. وبعد سنوات من البحث، تواصلت ريغان مع والديها البيولوجيين، والتقت بهما في تشرين الثاني 2020، قبل أن تصل الحقيقة إلى ميكايلا بعد أسابيع. وسرعان ما تواصلت الشقيقتان والتقتا للمرة الأولى في المقهى نفسه، حيث وصفتا اللحظة بأنّها تجربة مؤثرة، بعدما اكتشفت كل منهما مدى التشابه بينهما في الملامح والضحكة والحركات.

لكن لم يكن لمّ الشمل سهلاً، إذ واجهت الشقيقتان مشاعر متضاربة من الغضب والغيرة والخذلان، خصوصاً أن ميكايلا شعرت بأنّ والديها حرماها طوال حياتها من معرفة شقيقتها. وبعد خلافات متكررة، انقطعت علاقتهما لنحو عامين، رغم خضوعهما للعلاج النفسي لمساعدتهما على تجاوز التجربة. وفي مطلع عام 2023، بادرت ميكايلا إلى التواصل مجدداً مع ريغان والاعتذار منها، لتبدآ صفحة جديدة وتعملا على بناء علاقة متينة.

واليوم، تحولت الشقيقتان إلى صديقتين مقرّبتين، تجمعهما هواية الخيول والعمل في مجال العناية بالحيوانات، كما أصبحتا تتشاركان الرحلات والنشاطات والزيارات العائلية. ومع مرور الوقت، تمكنت كل منهما من تفهّم الظروف التي دفعت والديهما إلى اتخاذ ذلك القرار الصعب، فيما باتت ريغان تركّز على التسامح وتقبّل مسار حياتها، معتبرة أنّ أجمل ما حصلت عليه هو علاقتها بشقيقتها التوأم، التي أصبحت اليوم جزءاً لا يتجزأ من حياتها.
 

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