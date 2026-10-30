أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
حدّوتة حب : الشهر السابع
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
توأمتان متطابقتان افترقتا عند الولادة… واكتشفتا وجود بعضهما بعد 19 عاماً!
منوعات
2026-10-30 | 08:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
توأمتان متطابقتان افترقتا عند الولادة… واكتشفتا وجود بعضهما بعد 19 عاماً!
لم تكن الشابة الأميركية ميكايلا تتوقع أنّ صورة عائلية على هاتف والدتها ستقلب حياتها رأساً على عقب، بعدما اكتشفت، وهي في التاسعة عشرة من عمرها، أنّ الفتاة التي تظهر إلى جانب والديها ليست هي، بل شقيقتها التوأم ريغان، التي لم تكن تعلم بوجودها أساساً.
وعندما واجهت والدتها بالصورة، كشفت لها الحقيقة التي ظلت مخفية طوال سنوات: لقد وُلدت توأمتين، لكن والديهما قررا الاحتفاظ بإحداهما والتخلي عن الأخرى للتبني.
وتعود القصة إلى عام 2000، عندما اكتشف الزوجان دون وكلينت فوريس، وكانا في السابعة والثلاثين من عمرهما، أنهما ينتظران توأمين. وبسبب ظروفهما المادية الصعبة بعد فقدانهما وظيفتيهما، اعتقدا أنهما لن يتمكنا من تربية طفلين، فقررا خلال فترة الحمل الاحتفاظ بإحدى الطفلتين ووضع الأخرى للتبني، على أمل أن تحظى كل منهما بحياة أفضل. وفي شباط 2001، وُلدت الطفلتان، فعادت ميكايلا إلى المنزل مع والديها، فيما انتقلت ريغان إلى عائلة أخرى كانت تعيش على بعد نحو ساعة واحدة فقط.
في المقابل، نشأت ريغان وهي تعلم منذ طفولتها أنها متبنّاة ولديها شقيقة توأم، وكانت تتطلع دائماً إلى لقائها، بينما عاشت ميكايلا من دون أن تعرف أي شيء عن وجودها. وبعد سنوات من البحث، تواصلت ريغان مع والديها البيولوجيين، والتقت بهما في تشرين الثاني 2020، قبل أن تصل الحقيقة إلى ميكايلا بعد أسابيع. وسرعان ما تواصلت الشقيقتان والتقتا للمرة الأولى في المقهى نفسه، حيث وصفتا اللحظة بأنّها تجربة مؤثرة، بعدما اكتشفت كل منهما مدى التشابه بينهما في الملامح والضحكة والحركات.
لكن لم يكن لمّ الشمل سهلاً، إذ واجهت الشقيقتان مشاعر متضاربة من الغضب والغيرة والخذلان، خصوصاً أن ميكايلا شعرت بأنّ والديها حرماها طوال حياتها من معرفة شقيقتها. وبعد خلافات متكررة، انقطعت علاقتهما لنحو عامين، رغم خضوعهما للعلاج النفسي لمساعدتهما على تجاوز التجربة. وفي مطلع عام 2023، بادرت ميكايلا إلى التواصل مجدداً مع ريغان والاعتذار منها، لتبدآ صفحة جديدة وتعملا على بناء علاقة متينة.
واليوم، تحولت الشقيقتان إلى صديقتين مقرّبتين، تجمعهما هواية الخيول والعمل في مجال العناية بالحيوانات، كما أصبحتا تتشاركان الرحلات والنشاطات والزيارات العائلية. ومع مرور الوقت، تمكنت كل منهما من تفهّم الظروف التي دفعت والديهما إلى اتخاذ ذلك القرار الصعب، فيما باتت ريغان تركّز على التسامح وتقبّل مسار حياتها، معتبرة أنّ أجمل ما حصلت عليه هو علاقتها بشقيقتها التوأم، التي أصبحت اليوم جزءاً لا يتجزأ من حياتها.
مصدر
منوعات
توأم
أميركا
عائلة
لم شمل
تبني
شقيقتان.
التالي
قرّر فصل سلحفاتين ملتصقتين جراحياً… لكنّه اكتشف أمراً مفجعاً!
جامعة الروح القدس – الكسليك تنظّم مؤتمرًا دوليًا حول التباسات الضيافة وأبعادها الأخلاقية والسياسية والاجتماعية (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-08-10
هوس "الولادة المثالية" تحت المجهر... عندما تصبح سلامة الأم والطفل أهم من خطة الولادة
صحة وتغذية
2026-08-10
هوس "الولادة المثالية" تحت المجهر... عندما تصبح سلامة الأم والطفل أهم من خطة الولادة
0
أخبار دولية
2026-08-06
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يهدف لتقييد حق اكتساب الجنسية الأميركية بالولادة
أخبار دولية
2026-08-06
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يهدف لتقييد حق اكتساب الجنسية الأميركية بالولادة
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-07
بعد قرن… ماذا نقرأ عن لبنان "بين سطور الدستور"؟ معرض من ولادة النصّ إلى اختبار الدولة
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-07
بعد قرن… ماذا نقرأ عن لبنان "بين سطور الدستور"؟ معرض من ولادة النصّ إلى اختبار الدولة
0
موضة وجمال
2026-09-16
بعد أيام على ولادة طفلها... يومي تشارك متابعيها صورًا مؤثرة مع ابنها GEE وتفاصيل استقبال المولود (صور)
موضة وجمال
2026-09-16
بعد أيام على ولادة طفلها... يومي تشارك متابعيها صورًا مؤثرة مع ابنها GEE وتفاصيل استقبال المولود (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:29
قرّر فصل سلحفاتين ملتصقتين جراحياً… لكنّه اكتشف أمراً مفجعاً!
منوعات
12:29
قرّر فصل سلحفاتين ملتصقتين جراحياً… لكنّه اكتشف أمراً مفجعاً!
0
منوعات
06:44
جامعة الروح القدس – الكسليك تنظّم مؤتمرًا دوليًا حول التباسات الضيافة وأبعادها الأخلاقية والسياسية والاجتماعية (صور)
منوعات
06:44
جامعة الروح القدس – الكسليك تنظّم مؤتمرًا دوليًا حول التباسات الضيافة وأبعادها الأخلاقية والسياسية والاجتماعية (صور)
0
منوعات
05:58
النوم مع الجوارب... هل يساعد فعلًا على النوم بشكل أسرع؟
منوعات
05:58
النوم مع الجوارب... هل يساعد فعلًا على النوم بشكل أسرع؟
0
منوعات
2026-10-29
الأوركسترا الفلهارمونية في افتتاح "موسيقيّات بعبدات" العاشر: التعاون الثقافي كعنوان للنهوض ونموذج ملهم
منوعات
2026-10-29
الأوركسترا الفلهارمونية في افتتاح "موسيقيّات بعبدات" العاشر: التعاون الثقافي كعنوان للنهوض ونموذج ملهم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-20
باسيل يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
أخبار لبنان
2026-10-20
باسيل يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
0
آخر الأخبار
11:54
التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية
آخر الأخبار
11:54
التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية
0
فنّ
2026-10-28
إليسا بفيديو ترويجي ضخم لألبومها الـ14: "هذا العام أنا مَن سأعطيكم هدية" (فيديو)
فنّ
2026-10-28
إليسا بفيديو ترويجي ضخم لألبومها الـ14: "هذا العام أنا مَن سأعطيكم هدية" (فيديو)
0
أخبار لبنان
2026-01-29
وزير الصحة اجتمع مع مدير مكتب مجموعة البنك الدولي... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
2026-01-29
وزير الصحة اجتمع مع مدير مكتب مجموعة البنك الدولي... وهذا ما جرى بحثه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:25
ترامب عن حرب إيران: ستنتهي قريبا
أخبار دولية
08:25
ترامب عن حرب إيران: ستنتهي قريبا
0
أخبار لبنان
04:53
سلام: بدأنا خطوات لمعالجة السلاح الفلسطيني وسنواصل العمل لاستكمالها
أخبار لبنان
04:53
سلام: بدأنا خطوات لمعالجة السلاح الفلسطيني وسنواصل العمل لاستكمالها
0
حال الطقس
14:44
حال الطقس
حال الطقس
14:44
حال الطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
انطلاق برنامج حواريّ أسبوعيّ يفتح قضايا تهمّ اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
14:39
انطلاق برنامج حواريّ أسبوعيّ يفتح قضايا تهمّ اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
حقوق العاملات الأجانب في لبنان تواجه تحديات
تقارير نشرة الاخبار
14:31
حقوق العاملات الأجانب في لبنان تواجه تحديات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
محامية النصب والإحتيال والتزوير... في قبضة قوى الأمن
تقارير نشرة الاخبار
14:30
محامية النصب والإحتيال والتزوير... في قبضة قوى الأمن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
في قطر... محادثات صدي إيجابية والحماسة اللبنانية تحتاح إلى تسريع
تقارير نشرة الاخبار
14:28
في قطر... محادثات صدي إيجابية والحماسة اللبنانية تحتاح إلى تسريع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الإقليم يتأرجح بين التهديد بالحرب ومحاولات إحياء التفاوض
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الإقليم يتأرجح بين التهديد بالحرب ومحاولات إحياء التفاوض
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
ما قصة "راعم غيت" في الإنتخابات الإسرائيلية؟ وكيف ردت قطر؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
ما قصة "راعم غيت" في الإنتخابات الإسرائيلية؟ وكيف ردت قطر؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:49
"الصحة" نبهت الى حالات مشتبهة مصابة بداء "تريشينيلا" ودعت إلى شراء اللحوم من مصادر خاضعة للرقابة
خبر عاجل
04:49
"الصحة" نبهت الى حالات مشتبهة مصابة بداء "تريشينيلا" ودعت إلى شراء اللحوم من مصادر خاضعة للرقابة
2
اقتصاد
03:29
انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعر المازوت
اقتصاد
03:29
انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعر المازوت
3
حال الطقس
14:44
حال الطقس
حال الطقس
14:44
حال الطقس
4
خبر عاجل
08:37
القاضي غانم يدّعي على 13 شخصاً في قضية شاحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر بينهم موقوفان
خبر عاجل
08:37
القاضي غانم يدّعي على 13 شخصاً في قضية شاحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر بينهم موقوفان
5
خبر عاجل
07:35
طيران الشرق الأوسط تعلن استئناف رحلات الشركة إلى الرياض و تعديل مواعيد رحلات الدمام وجدة
خبر عاجل
07:35
طيران الشرق الأوسط تعلن استئناف رحلات الشركة إلى الرياض و تعديل مواعيد رحلات الدمام وجدة
6
اقتصاد
08:35
وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تشرين الأول 2026
اقتصاد
08:35
وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تشرين الأول 2026
7
تقارير نشرة الاخبار
14:30
محامية النصب والإحتيال والتزوير... في قبضة قوى الأمن
تقارير نشرة الاخبار
14:30
محامية النصب والإحتيال والتزوير... في قبضة قوى الأمن
8
خبر عاجل
06:32
قوى الأمن: توقيف المشتبه به بقتل الأب سمير ضو في جبيل والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص
خبر عاجل
06:32
قوى الأمن: توقيف المشتبه به بقتل الأب سمير ضو في جبيل والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More