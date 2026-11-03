بطاقة نادرة لباتمان من عام 1966 تُباع في مزاد... والرقم خيالي! (صور)

حققت بطاقة تداول أصلية لشخصية باتمان تعود إلى عام 1966 مبلغًا قياسيًا بلغ 219,600 دولار في مزاد أُقيم في مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية لتصبح من أبرز المقتنيات النادرة المرتبطة بتاريخ الشخصية الشهيرة.

وتعود البطاقة إلى الإصدار الأول من مجموعة بطاقات باتمان التي أصدرتها شركة "توبس" عام 1966 بالتزامن مع عرض المسلسل التلفزيوني الشهير الذي جسّد فيه آدم ويست شخصية باتمان إلى جانب بيرت وورد بدور روبن.

وتحمل البطاقة الرقم 1 وعنوان "The Batman" وهي جزء من مجموعة "Black Bat" التي تضم 55 بطاقة وتُعد من أهم الإصدارات الأصلية لهواة جمع المقتنيات المرتبطة بالشخصية.

وما جعل هذه البطاقة أكثر قيمة هو حالتها الممتازة رغم مرور نحو ستة عقود على إصدارها إذ حصلت على تقييم PSA Mint 9 وهو من أعلى التصنيفات الممكنة لهذه النسخة ولم تُسجّل أي نسخة منها بتقييم أعلى وفقًا لدار المزادات.

وقد بيعت البطاقة مقابل 180 ألف دولار قبل إضافة عمولة المشتري التي رفعت السعر النهائي إلى 219,600 دولار خلال مزاد نظمته دار "Heritage Auctions" في 23 تشرين الأول الماضي.

ويُعزى تميز هذه النسخة أيضًا إلى ندرتها وصعوبة الحفاظ على البطاقات القديمة بحالة ممتازة على مدى عقود ولا سيما من حيث الزوايا وجودة الطباعة وتناسق الصورة والألوان.

ويعكس هذا السعر القيمة المتزايدة للمقتنيات الأصلية المرتبطة بالشخصيات الكلاسيكية في عالم الثقافة الشعبية والقصص المصورة.