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فتوى في بلد عربي تحرّم شراء وارتداء ملابس علامة رياضية عالمية... والسبب شعارها: إليكم التفاصيل

منوعات
2026-11-04 | 10:09
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فتوى في بلد عربي تحرّم شراء وارتداء ملابس علامة رياضية عالمية... والسبب شعارها: إليكم التفاصيل
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فتوى في بلد عربي تحرّم شراء وارتداء ملابس علامة رياضية عالمية... والسبب شعارها: إليكم التفاصيل

أصدرت دار الإفتاء الليبية فتوى تحرّم على المسلمين شراء أو بيع أو ارتداء الملابس التي تحمل شعار شركة "نايكي" الأميركية للملابس والمستلزمات الرياضية، معتبرةً أنّ الشعار يرتبط برموز دينية تتعارض مع التعاليم الإسلامية.

وأوضحت المؤسسة الدينية، ومقرّها طرابلس، أنّ اسم الشركة مستوحى من "نيكي"، إلهة النصر في الأساطير اليونانية القديمة، فيما استُلهم شعارها الشهير من جناحي هذه الإلهة، معتبرةً أنّ ارتداء الملابس التي تحمل الشعار يروّج لرموز مرتبطة بتعدّد الآلهة.

كما اتّهمت اللجنة الدينية الشركة بدعم إسرائيل، ودعت إلى مقاطعتها إلى جانب شركات غربية أخرى تعتبرها داعمة لها، مستندةً إلى بيان أصدره مجلس البحوث والدراسات الشرعية في الخامس من تشرين الثاني 2023، دعا فيه المسلمين إلى مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

وحظيت الفتوى بموافقة مفتي ليبيا، الصادق الغرياني.
 
ولا تتضمّن الفتوى الجديدة حظرًا رسميًا على منتجات الشركة، كما لا تحدّد أي عقوبات بحق الأشخاص الذين يواصلون شراءها أو ارتداءها.

وليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها المؤسسة فتوى تتعلّق بشعارات العلامات التجارية، إذ سبق أن حرّمت ارتداء المجوهرات والساعات التي تحمل شعار دار المجوهرات الفرنسية "فان كليف أند آربلز"، معتبرةً أنّ تصميم البرسيم رباعي الأوراق يرتبط بمعتقدات دينية مسيحية وبجلب الحظ، بما يتعارض مع التعاليم الإسلامية وفق تفسيرها.

وأثارت الفتوى الأخيرة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحّب بها بعض المستخدمين، فيما شكّك آخرون في أهميتها، معتبرين أنّها تصرف الانتباه عن قضايا أكثر إلحاحًا.

وتأتي هذه الخطوة وسط جدل متزايد بشأن تنامي النزعة المحافظة دينيًا في الحياة العامة في ليبيا، بعدما أعلنت سلطات شرق البلاد عام 2025 فرض قيود على موسيقى الراب والعروض المسرحية والراقصة، بحجة مخالفة بعض محتوياتها للآداب العامة والقيم الإسلامية، قبل توسيع نطاق هذه الإجراءات إلى غرب البلاد.

ورغم عدم امتلاك "نايكي" متجرًا رسميًا في ليبيا، تتوافر منتجاتها لدى متاجر الملابس الرياضية المحلية، إلى جانب علامات تجارية عالمية أخرى تحظى بشعبية واسعة في شمال أفريقيا.

المصدر

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إليكم

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